Auf eine rei­che künst­le­ri­sche Ern­te kön­nen die Tiro­ler Fest­spie­le Erl nach einem Fest­spiel­som­mer mit anre­gen­den Urauf­füh­run­gen, Wie­der­ent­de­ckun­gen und Neu­in­sze­nie­run­gen zurück­bli­cken. Mit einem Wochen­en­de vol­ler Musik fei­ern sie Ern­te­dank. Das ein­stim­men­de Pro­gramm des ers­ten Abends lässt freu­di­ge Dank­bar­keit und melan­cho­li­sche Stim­mung über das Ende des Som­mers anklin­gen. Valen­tin Uryu­pin steht am Pult des Fest­spiel­or­ches­ters. Der aus Russ­land stam­men­de Diri­gent war zunächst welt­weit als gefei­er­ter Kla­ri­net­tist zu erle­ben, ehe er das Diri­gen­ten­pult für sich ent­deck­te. 2017 gewann er den Diri­gen­ten­wett­be­werb Sir Georg Sol­ti, und seit­her diri­giert er in aller Welt. Nach Erl kommt er mit Ana­to­li Lja­dows stim­mungs­vol­lem Mär­chen­bild Der ver­zau­ber­te See und Jean Sibe­li­us’ dun­kel schwer­mü­ti­ger Ers­ter Sin­fo­nie. Die glut­vol­len Melo­di­en von Sibe­li­us’ Vio­lin­kon­zert bringt Timo­thy Chooi, Preis­trä­ger des Joseph Joa­chim Wett­be­werbs, aus Kana­da zum Klin­gen.

Steht am Pult des Festspielorchesters:

Valentin Uryupin (© Evgeny Evtyukhov)

Mit vier Kon­zer­ten an einem Tag stel­len die Fest­spie­le ein neu­es For­mat vor, in des­sen Rah­men jähr­lich ein Kom­po­nist por­trä­tiert wird. In die­sem Jahr ist es Frédé­ric Cho­pin. „Von Polen in die Pari­ser Salons“ beleuch­tet einen bedeut­sa­men Lebens­ab­schnitt des Kom­po­nis­ten, in dem die­ser 20-jäh­rig nach Paris auf­brach, um sei­ne Kom­po­si­tio­nen zu ver­brei­ten, und sich krank vor Heim­weh als Emi­grant wie­der­fand. Cho­pins Instru­ment ist das Kla­vier, und sei­ne Kom­po­si­tio­nen ver­spre­chen Stern­stun­den für jeden Pia­nis­ten. Der Sams­tag bie­tet Gele­gen­heit, eine neue Genera­ti­on begna­de­ter Pia­nis­ten ken­nen­zu­ler­nen. Mit sei­nen 12 Etü­den Op. 25., dem ehr­gei­zigs­ten Werk sei­ner frü­hen Pari­ser Jah­re, fand Cho­pin Ein­gang in die Sze­ne der Kla­vier-Tita­nen und erober­te die Pari­ser Salons. „Ich bin in der bes­ten Gesell­schaft ein­ge­führt, sit­ze zwi­schen Bot­schaf­tern, Fürs­ten, Minis­tern“, schrieb er 1833 an sei­nen Jugend­freund. Mari­usz Kłub­c­zuk, der an der Frédé­ric-Cho­pin-Musik­uni­ver­si­tät in War­schau stu­dier­te, als Solo­re­pe­ti­tor an der Frank­fur­ter Oper tätig ist und als Solist, Lied­be­glei­ter und Kam­mer­mu­sik­part­ner durch Euro­pa tourt, wid­met sich Cho­pins Etü­den-Zyklus.

Zeigt ihre Meisterschaft mit Chopins

„Grande Polonaise brillante“: Mariam

Batsashvili (© Josef Fischnaller)

Cho­pin brach­te es in Paris zu Ruhm und Reich­tum. Aber die Sehn­sucht nach der pol­ni­schen Hei­mat und die Tuber­ku­lo­se voll­zo­gen ihr schmerz­vol­les Zer­stö­rungs­werk an ihm. Nach der Nie­der­schla­gung des War­schau­er Auf­stan­des und der Rus­si­fi­zie­rung des so genann­ten Kon­gress-Polens unter Zar Niko­laus I. sah er sich vor die Ent­schei­dung gestellt, ob er sich als loya­ler Unter­tan des Zaren erwei­sen und in der Bot­schaft des Zaren eine Ver­län­ge­rung sei­nes pol­ni­schen Pas­ses bean­tra­gen sol­le. Sein Vater beschwor ihn, dies zu tun. „Ver­säu­me das nicht, ich bit­te dich“, schrieb er 1834 in einem Brief. Er wün­sche nicht, dass sein Sohn „zu der Zahl der Flücht­lin­ge“ gerech­net wer­de. Cho­pin aber hat­te bereits anders ent­schie­den. Damit erhielt er den Sta­tus eines Emi­gran­ten, und der Rück­weg in die pol­ni­sche Hei­mat war ihm ver­wehrt. Mari­am Batsas­h­vi­li aus Geor­gi­en, die 2014 den Franz Liszt Kla­vier­wett­be­werb in Utrecht gewann und seit 2017/18 BBC New Genera­ti­on Artist ist, zeigt ihre Meis­ter­schaft mit der Gran­de Polo­nai­se bril­lan­te Op. 22. Ihre aus­ge­dehn­ten, rasen­den Läu­fe und drän­gen­den Tanz­rhyth­men lie­ßen die­se Polo­nai­se zu den anspruchs­volls­ten Kla­vier­wer­ken Cho­pins wer­den. Eben­falls auf dem Pro­gramm hat Batsas­h­vi­li Sechs pol­ni­sche Lie­der Op. 24, arran­giert von Franz Liszt, die Cho­pin, inspi­riert von volks­lied­haf­ten Moti­ven, noch in War­schau kom­po­nier­te.

Musik zu spielen, an die man sich erinnere,

ist das Anliegen von Claire Huangci

(© Mateusz_Zahora)

1842 trat Cho­pin in eine neue Schaf­fens­pha­se ein, die gekenn­zeich­net war von einer beson­de­ren ästhe­ti­schen Aura und Aus­drucks­kraft. Mélo­die Zhao aus der Schweiz, die bereits mit 13 Jah­ren ihr ers­tes Album dem Werk Cho­pins wid­me­te, wen­det sich den Kom­po­si­tio­nen die­ses sti­lis­ti­schen Über­gangs zu. Sie spielt das Scher­zo Nr. 2 Op. 31 und die Bal­la­de Nr. 3 Op. 47, die eine Viel­falt an glanz­vol­len Far­ben und Gefüh­len auf­wei­sen, sowie die Bal­la­de Nr. 4 Op. 52 und die Sona­te Nr. 3 Op. 58, die gekenn­zeich­net sind von jener neu­en Tief­grün­dig­keit und Erha­ben­heit. Musik zu spie­len, an die man sich erin­ne­re, weil „sie so berüh­rend war“, ist das Anlie­gen von Clai­re Huang­ci. Die Pia­nis­tin aus den USA, die schon als Kind mit außer­ge­wöhn­li­cher Vir­tuo­si­tät beein­druck­te und 2011 als jüngs­te Teil­neh­me­rin den zwei­ten Preis beim ARD-Musik­wett­be­werb gewann, leg­te 2017 eine Ein­spie­lung mit Cho­pins Noc­turnes vor. Neben den drei Noc­turnes Op. 9 bringt sie nach Erl auch die 24 Pre­ludes Op. 28, die Cho­pin auf Mal­lor­ca kom­po­nier­te. Ver­bun­den durch ein Grund­mo­tiv, stel­len sie mit ihrem breit­ge­fä­cher­ten Spek­trum an Gefüh­len und psy­chi­schen Zustän­den musi­ka­li­sche Erkun­dun­gen der mensch­li­chen See­le dar.

Singt Arien aus Richard Strauss’

letzter Oper: die Sopranistin Anna

Gabler (© Milena Schloesser)

Zum Aus­klang des Ern­te­dank­fests singt in einer sonn­täg­li­chen Mati­nee, beglei­tet vom Fest­spiel­ro­ches­ter unter Lother Koenigs die Sopra­nis­tin Anna Gab­ler Aus­schnit­te aus Richard Strauss’ letz­ter Oper Capric­cio. Über die weit­ge­schwun­ge­nen Melo­di­en der Orches­ter­lie­der von Joseph Marx schlägt das Pro­gramm einen Bogen zu Arnold Schön­bergs Pel­leas und Meli­san­de. Richard Strauss hat­te Schön­berg dazu ange­regt, eine sin­fo­ni­sche Dich­tung zu kom­po­nie­ren. Schön­berg ver­wen­det das gewal­ti­ge Orches­ter der Spät­ro­man­tik. Er steht noch unter dem Ein­fluss Richard Wag­ners. Doch kün­di­gen sich in ihm bereits die Moder­ne und der Weg in die Neue Musik des 20. Jahr­hun­derts an, und der Kreis­lauf setzt sich fort. Auf die Ern­te folgt die Saat, die wie­der­um neue Frucht her­vor­bringt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm:

www.tiroler-festspiele.at/erntedank