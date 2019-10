Der argen­ti­ni­sche Pia­nist Nel­son Goer­ner wid­met sein neu­es Album zwei pol­ni­schen Kla­vier­le­gen­den: Igna­cy Jan Pade­rew­ski (1860–1941) und Leo­pold Godow­ski (1870–1938). Bei­de waren Vir­tuo­sen am Kla­vier in einer Zeit, in der es durch­aus üblich war, dass Künst­ler in ihren Kon­zer­ten auch eige­ne, tech­nisch anspruchs­vol­le Wer­ke prä­sen­tier­ten. Dem­entspre­chend schwer sind die­se Kom­po­si­tio­nen.

Nelson Goerner (© Jean-Baptiste Millot)

Pade­rew­ski schrieb selbst über sei­ne Varia­tio­nen und Fuge über ein Ori­gi­nal­the­ma Op.23: „Ich den­ke die­ses Werk ist mei­ne bes­te Kla­vier­kom­po­si­ti­on. Es ist extrem schwer und viel­leicht zu lang, aber es ent­hält eini­ge Din­ge die in ihrem Cha­rak­ter und ihrer Neu­ar­tig­keit bei­na­he eine Offen­ba­rung sind.“ Zu lang wird die­ses Werk, das das Herz­stück der CD dar­stellt in Goer­ners Hän­den kei­nes­falls. Er spielt detail­ver­liebt mit einer Ele­ganz und Fein­heit, die man so nicht oft hört. Sowohl in Pade­rew­skis Varia­tio­nen, als auch in Godow­skis nicht weni­ger kom­ple­xen Sym­pho­ni­schen Meta­mor­pho­sen über Johann Strauß Künst­ler­le­ben. Eine beson­de­re Offen­ba­rung ist Pade­rew­skis bei­na­he schmerz­haft schö­nes Noc­turne in B‑Dur.

Igna­cy Jan Pade­rew­ski: „Varia­ti­ons et fugue” und Leo­pold Godow­ski: „Sym­pho­ni­sche Meta­mor­pho­sen”, Nel­son Goer­ner (Nar­odo­wy Insti­tut Fry­de­ry­ka Cho­pi­na)

