19-jäh­rig begann sie ihre Lauf­bahn als pro­fes­sio­nel­le Sän­ge­rin. Mit 21 ging ihr Traum mit einem Auf­tritt in Ron­nie Scott‘s legen­dä­rem Lon­do­ner Jazz Club in Erfül­lung. 1990 bekam sie einen Ver­trag beim Glas­go­wer Label Linn Records. Seit­her hat Clai­re Mar­tin über 20 Alben ver­öf­fent­licht, zuletzt Belie­vin‘ it: Zusam­men mit Niklas Fern­qvist am Bass, Dani­el Fre­driks­son an den Drums und dem Pia­nis­ten Mar­tin Sjös­tedt, der zwölf der 13 Songs arran­giert hat, inter­pre­tiert sie Stü­cke quer durch die (Jazz)-Musikgeschichte genau­so wie sol­che befreun­de­ter Musi­ker.

Claire Martin (© BBC)

Läs­sig into­niert Clai­re Mar­tin mit ein­fühl­sa­mer, rei­fer Stim­me P.S. I love You aus den 1930er-Jah­ren oder Eric Ste­warts Pop­song I‘m Not In Love, der 1975 ent­stand. Genau­so gut lässt sie aber auch in Time­li­ne oder Believn‘ it leben­dig per­len. Unüber­hör­bar ist der har­mo­ni­sche Klang des Quar­tetts, bei dem alle Mit­glie­der bril­lie­ren, sich aber nie in den Vor­der­grund spie­len.

Clai­re Mar­tin: „Belie­vin‘ it”, Mar­tin Sjös­tedt, Niklas Fern­qvist, Dani­el Fre­driks­son (LINN)

