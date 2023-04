Sie kennt die Treff­si­cher­heit ihrer Mittel. Wieder sind es stak­ka­to­haft gereihte Wort- und Motiv­fetzen, die Elfriede Jelinek in ihrem neuen Text ansteuert. Dieser ist drama­ti­sches Mono­drama, aus den Einge­weiden heraus­ge­presstes Memo­randum und globales Requiem in einem. Die Erzäh­lerin, ein poeti­sches Selbst der Autorin, erin­nert sich an ihre jüdi­schen Fami­li­en­mit­glieder, welche dem erzäh­lenden Ich noch eine Iden­tität gegeben hatten. Die Ermitt­lungen der Steu­er­be­hörde liefern den Anlass zu einer Schuss­salve über alles, was Indi­vi­duen in die von kapi­ta­lis­ti­schen Prozessen forcierte Iden­ti­täts­lo­sig­keit manö­vriert. Das subjek­tive Verste­hen­wollen von Daten­flow, Fakten­trans­fers, Liefer­ketten, und Wirt­schafts­kreis­läufen ist zum Schei­tern verur­teilt. Jelinek seziert in ihrer kalten Syste­mo­logie, dass es Grenzen nur gibt, um höhere Renditen von staat­li­chen und privaten Anle­gern im Ausland möglich zu machen. Aus Leit­kultur wird unter diesen sozialen Rahmen­be­din­gungen „Leid­kultur“.

Fotos: Karin Rocholl