Eli­sa­beth Kuf­fe­rath und Kiveli Dör­ken geben am 13. April 2020 um 17 Uhr MEZ aus der Vil­la Selig­mann in Han­no­ver ein Live-Kon­zert. Mit ihrem Pro­gramm schla­gen sie einen Bogen vom 19. Jahr­hun­dert bis zur Gegen­wart, wäh­rend sie durch die Aus­wahl der Stü­cke zugleich die Aus­ein­an­der­set­zung mit frü­he­ren Epo­chen der Musik­ge­schich­te ein­be­zie­hen. Dorn Music prä­sen­tiert mit die­ser Pre­mie­re einen neu­en Strea­ming­ka­nal für Kam­mer­mu­sik­kon­zer­te. Die Ein­tritts­kar­ten sichern die Gagen für die Musi­ke­rin­nen.

Ein Haus der jüdi­schen Musik und Kul­tur: die Vil­la Selig­mann in Han­no­ver

(Foto: © Man­fred Zim­mer­mann)

Am Beginn des Kon­zerts steht Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dys frü­he Sona­te für Gei­ge und Kla­vier op. 4, die Men­dels­sohns Begeis­te­rung für Beet­ho­ven reflek­tiert. Lucia­no Berio ver­tritt die Über­zeu­gung, „dass nichts, was gemacht wor­den ist, an sich jemals been­det ist. Das been­de­te Werk ist auch die Tat­sa­che und der Kom­men­tar eines vor­han­de­nen Mate­ri­als, eines ande­ren, das exis­tie­ren wird…“ Das gilt nicht nur für sei­ne eige­nen Wer­ke. Alle Wer­ke bil­den am Ende „Mate­ri­al“ für fol­gen­de Kom­po­nis­ten­ge­nera­tio­nen.

Ausdruckskraft und Virtuosität

Führt Instru­ment und Inter­pret an sei­ne Gren­zen: Lucia­no Berio

In sei­ner Serie „Sequen­ze“, mit der er sich 40 Jah­re lang befass­te, lotet Berio jeweils die Mög­lich­kei­ten und Gren­zen eines Instru­ments aus. Eine „Sequenz har­mo­ni­scher Fel­der“ bil­det dabei die Grund­la­ge. Eli­sa­beth Kuf­fe­rath wid­met sich Sequen­za VIII für Solo-Gei­ge auf dem Jahr 1976/77, deren Aus­drucks­kraft und Vir­tuo­si­tät sie seit Jah­ren fas­zi­nie­ren. Als „rie­si­gen Wut­aus­bruch von Berio“ beschreibt sie das Stück, das mit minu­ten­lan­gem Tre­mo­lo in drei­fa­chem For­te auf vier Sai­ten gleich­zei­tig auch den Inter­pre­ten an sei­ne Gren­zen führt.

Schätzt die Bril­lanz des Gei­gen­klangs und die dunk­le Schön­heit der Brat­sche: Eli­sa­beth Kuf­fe­rath

(Foto und Foto oben: © Gior­gia Ber­taz­zi)

Eli­sa­beth Kuf­fe­rath, die die Bril­lanz des Gei­gen­klangs eben­so schätzt wie die dunk­le Schön­heit der Brat­sche, misst der Neu­en Musik einen wich­ti­gen Stel­len­wert bei. Jan Mül­ler-Wie­land, Thors­ten Encke, Johan­nes X. Schacht­ner schrie­ben für sie. Außer­dem arbei­te­te sie mit den Kom­po­nis­ten Moritz Eggert, Zeynep Gedi­zlio­g­lu, Helen Grime, Ling-Hsu­an Huang, Libby Lar­sen, Geor­ges Lentz, Man­fred Tro­jahn und Jörg Wid­mann.

Verehrung für die Meister der Vergangenheit

Bringt sei­ne Ver­eh­rung für Johann Sebas­ti­an Bach in einer musi­ka­li­schen Hom­mage zum Aus­druck: Györ­gy Kur­tág

(Foto: © Chris­toph Egger / ECM)

Györ­gy Kur­tág setzt sich inten­siv mit ande­ren Kom­po­nis­ten aus­ein­an­der, sei­en es Zeit­ge­nos­sen oder Meis­ter der Ver­gan­gen­heit. Mit zahl­rei­chen Hom­ma­gen fängt er die Essenz ihres Schaf­fens ein und bringt sei­ne Ver­eh­rung zum Aus­druck. Sei­ne Hom­mage à J.S.B. setzt Kuf­fe­rath mit wei­te­ren Minia­tu­ren auf das Pro­gramm.

Betont das huma­ne Anlie­gen sei­ner Musik: Ernest Bloch

Ernest Bloch nahm vie­le sti­lis­ti­sche Ele­men­te, vor­wie­gend aus der jüdi­schen Musik, in sei­ne Kom­po­si­tio­nen auf. Er beton­te immer wie­der das huma­ne Anlie­gen sei­ner Musik, die von ent­spre­chend star­ker emo­tio­na­ler Aus­drucks­kraft geprägt ist. Eli­sa­beth Kuf­fe­rath spielt sei­ne Solo­sui­te für Gei­ge, die sie als „reich an roman­ti­schen Har­mo­ni­en und rhaps­odi­schen Ges­ten“ beschreibt.

Nur noch für Spaß

„Die Zei­ten heu­te sind unge­wöhn­lich und unvor­her­seh­bar.“, sagt die Pia­nis­tin Kiveli Dör­ken

(Foto: © Gior­gia Ber­taz­zi)

Zum Abschluss kommt aber­mals die Pia­nis­tin Kiveli Dör­ken auf die Büh­ne. Sie wid­met einen bedeu­ten­den Teil ihrer Kon­zert­tä­tig­keit der Kam­mer­mu­sik und tritt regel­mä­ßig mit Künst­lern wie Chris­ti­an Tetzlaff, Sharon Kam, Flo­ri­an Don­de­rer und Tan­ja Tetzlaff auf. Mit ihrer Schwes­ter, der Pia­nis­tin Danae Dör­ken ver­bin­det sie ein fes­tes Duo. 2015 grün­de­ten die bei­den Schwes­tern das Moly­vos Inter­na­tio­nal Music Fes­ti­val (MIMF) auf der grie­chi­schen Insel Les­bos.

Gibt dem Kon­zert „ein zuver­sicht­li­ches Ende“: Eli­sa­beth Kuf­fe­rath

(Foto: © Gior­gia Ber­taz­zi)

Mit Johan­nes Brahms’ Sona­te Nr. 1 op. 120 haben Kuf­fe­rath und Kiveli einen offe­nen Schluss für ihr Kon­zert gewählt. Brahms kom­po­nier­te die­se Sona­te drei Jah­re vor sei­nem Tod, als er sein Lebens­werk bereits als abge­schlos­sen ansah und nur noch „für sei­nen Spaß“ schrei­ben woll­te. So weist die Sona­te, die die grei­se Cla­ra Schu­mann als „Cha­os“ emp­fand, bereits in die Zukunft der Musik. „Ein zuver­sicht­li­ches Ende“, meint Eli­sa­beth Kuf­fe­rath.

Die Ein­tritts­kar­ten für das Kon­zert kos­ten Euro 25,- und sind über www.qchamberstream.com buch­bar.

Mit dem Erwerb der Ein­tritts­kar­te kann das Kon­zert ein­ma­lig, ent­we­der LIVE am 13. April 2020 um 17 Uhr MEZ erlebt wer­den oder im Ver­lauf einer Woche über den Strea­ming­ka­nal.

Auf­nah­men von Eli­sa­beth Kuf­fe­rath und Kiveli Dör­ken in der NML.

Als Dank, dass Sie auch ange­sichts der Coro­na-Kri­se an die Musik glau­ben, kön­nen Sie bis Ende Mai 2020 kos­ten­frei in der NML hören. Regis­trie­ren Sie sich unter: crescendo.de