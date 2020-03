„Mor­gen“ beti­telt die fran­zö­si­sche Sopra­nis­tin Elsa Drei­sig ihr neu­es Album. In die­sem Mor­gen sieht sie auch einen Neu­an­fang. Als Inter­pre­tin möch­te sie star­ke Emo­tio­nen aus­drü­cken. Viel­schich­ti­ge Cha­rak­te­re rei­zen sie dabei am meis­ten.

In ihrer Wahl­hei­mat Ber­lin pas­siert es Elsa Drei­sig immer wie­der, dass sie für eine Rus­sin gehal­ten wird. „Offen­sicht­lich wir­ken mei­ne Gesichts­zü­ge sla­wisch“, scherzt die Sän­ge­rin, die als Toch­ter einer Dänin und eines Fran­zo­sen in Paris zur Welt kam. Das Leben in unter­schied­li­chen Kul­tu­ren hat sie als Mensch und als Künst­le­rin stark geprägt. „Ich war immer stolz dar­auf, zwei Staats­an­ge­hö­rig­kei­ten zu besit­zen“, erzählt sie beim Tee in ihrer Alt­bau­woh­nung im Sze­ne­vier­tel Prenz­lau­er Berg.

» Die Oper war schon immer meine Welt.«

„Ich bin häu­fig zu Besuch bei mei­nen Ver­wand­ten in Däne­mark. Die Spra­che spre­che ich von klein auf flie­ßend.“ Durch ihre Mut­ter, eine Opern­sän­ge­rin, kam sie früh mit Musik in Berüh­rung. „Die Oper war schon immer mei­ne Welt. Ich erleb­te auch von Anfang an, was hin­ter der Büh­ne, etwa in der Mas­ke, vor sich ging.“ Eben­so natür­lich erschien es Drei­sig, selbst vor Publi­kum auf­zu­tre­ten. Mit sechs Jah­ren kam sie in den Kin­der­chor der Oper in Lüt­tich, wo ihre Mut­ter enga­giert war. Kurz dar­auf zogen sie nach Lyon, wo sie wei­te­re Erfah­run­gen sam­mel­te.

» Als Sängerin muss man auch Theater spielen und Emotionen zeigen.«

ANZEIGE









„Ich hat­te nie Angst, vor ande­ren zu sin­gen“, erin­nert sie sich. „Aller­dings muss­te ich erst ler­nen, mich auf der Büh­ne zu bewe­gen. Ich war ein ziem­lich schüch­ter­nes Kind, plötz­lich fühl­te ich mich völ­lig nackt. Als Sän­ge­rin muss man auch Thea­ter spie­len und Emo­tio­nen zei­gen.“ Am schwers­ten sei es ihr als Teen­ager gefal­len, sich von der kind­li­chen Stim­me zu lösen, bekennt sie. „Da ich zu Hau­se oft mit mei­ner Mut­ter sang, hat­te ich die Kin­der­rol­le ver­in­ner­licht. Es war nicht ein­fach, eine lyri­sche Frau­en­stim­me zu ent­wi­ckeln. Man braucht viel Mut, um eine sol­che Stim­me laut aus sich he raus zulas­sen.“ Auch der Schritt von der Chor­sän­ge­rin zur Solis­tin war eine Her­aus­for­de­rung. „Im Kin­der­chor muss alles glatt poliert klin­gen. Der Ein­zel­ne soll sich nicht von der Grup­pe abhe­ben. Erst spä­ter habe ich gelernt, wie es ist, auch weni­ger schön zu sin­gen. Wenn man zum Spaß die Car­men mit Glis­san­do und viel Vibra­to singt, kann das ein komi­sches Gefühl sein.“

Gesangsentdeckung bei den Victoires de la Musique Classique

Hat­te nie Angst, vor ande­ren zu sin­gen: die Sopra­nis­tin Eva Drei­sig

(Foto und alle Fotos von Eva Drei­sig in die­sem Bei­trag: © Simon Fow­ler)

Drei­sigs Talent blieb nicht lan­ge unbe­merkt. Mit 25 gewann sie 2016 den von Pláci­do Dom­in­go gegrün­de­ten Gesangs­wett­be­werb Ope­ra­lia und wur­de als „Gesangs­ent­de­ckung“ bei den Vic­toires de la Musi­que Clas­si­que, der fran­zö­si­schen Ver­si­on der Gram­mys, gefei­ert. Ein Jahr zuvor erhielt sie unter ande­rem den ers­ten Preis beim Wett­be­werb „Neue Stim­men“ der Ber­tels­mann Stif­tung. Inzwi­schen ist sie fes­tes Ensem­ble­mit­glied an der Ber­li­ner Staats­oper Unter den Lin­den.

» Ich bin keine Künstlerin, die unbedingt allen gefallen muss.«

Zu den Rol­len, die ihr schon viel Aner­ken­nung ein­brach­ten, zählt neben Vio­let­ta in Ver­dis La Tra­via­ta und Muset­ta in Puc­ci­nis La Bohè­me auch Pami­na in Mozarts Zau­ber­flö­te. „Die­se Oper lieb­te ich schon als Kind. Damals ach­te­te ich aller­dings weni­ger auf die erwach­se­nen Dar­stel­ler, son­dern auf die drei Kna­ben, die unge­fähr in mei­nem Alter waren“, sagt sie lachend. Als Inter­pre­tin ver­sucht die Sopra­nis­tin star­ke Emo­tio­nen aus­zu­drü­cken. „Wenn ich selbst spü­re, dass in mei­nem Her­zen und in mei­nem Bauch etwas pas­siert, bin ich sicher, dass die Zuschau­er das eben­falls spü­ren. Mir ist bewusst, dass dies auf jeden Ein­zel­nen unter­schied­lich wir­ken kann. Ich bin aber auch kei­ne Künst­le­rin, die unbe­dingt allen gefal­len muss. Wich­tig ist, die eige­ne Per­sön­lich­keit zu bewah­ren.“

» Auf dem Album ‚Morgen‘ unternehmen wir eine innere Reise.«

Für ihr ers­tes Album „Miro­irs“ nahm Drei­sig bekann­te Sopran­par­ti­en aus Opern wie Ros­si­nis Il bar­bie­re di Siviglia, Mozarts Le noz­ze di Figa­ro oder Goun­ods Roméo et Juli­et­te auf. Jetzt erscheint ihre neue CD „Mor­gen“. Gemein­sam mit dem Pia­nis­ten Jona­than Ware prä­sen­tiert sie Lie­der von Richard Strauss, Hen­ri Duparc und Ser­gei Rach­ma­ni­now. „Auf die­sem Album unter­neh­men wir eine inne­re Rei­se.

Nahm mit Elsa Drei­sig das Album „Mor­gen“ auf: der Pia­nist Jona­than Ware

Der Titel hat eine Dop­pel­be­deu­tung, die ich sehr poe­tisch fin­de. Man denkt an den Mor­gen und an den mor­gi­gen Tag, der auch für einen Neu­an­fang steht.“ Drei­sig und Ware wol­len die drei Kom­po­nis­ten mit­ein­an­der in einen Dia­log brin­gen. „Strauss’ Vier letz­te Lie­der pas­sen gut zu Duparcs L’invitation au voya­ge und La vie anté­ri­eu­re. Hin­zu kom­men noch die wun­der­schö­nen Lie­der von Rach­ma­ni­now, die weni­ger bekannt sind.“

Neue Kräfte schöpfen zwischen den Rollen

Kom­plex und tief­grün­dig muss eine Opern­rol­le für Eva Drei­sig sein

Wie vie­le ande­re Sän­ger­kol­le­gen hat auch Elsa Drei­sig die Erfah­rung gemacht, dass ein Lie­der­abend weit­aus kräf­te­zeh­ren­der ist als so man­che län­ge­re Opern­par­tie. „Ein Lied dau­ert zwar nur drei oder vier Minu­ten. Als Sän­ge­rin ste­he ich aber ganz allein vor dem Publi­kum, das ist sehr inten­siv. Es gibt viel Text zu sin­gen, und man wech­selt rasch zwi­schen ver­schie­de­nen Spra­chen“, sagt sie. „Ich brau­che danach immer ein paar Tage, um mich wie­der zu rege­ne­rie­ren. Die Mez­zo­so­pra­nis­tin Elī­na Garanča sag­te ein­mal, man füh­le sich in Tau­sen­de Puz­zle­tei­le auf­ge­spal­ten. Mir geht es genau­so.“ Lan­ge sei sie eher zu hart zu sich selbst gewe­sen und habe sich oft zu viel zuge­mu­tet, gibt sie zu. Mitt­ler­wei­le ver­ste­he sie, dass es kein Zei­chen für Schwä­che sei, zwi­schen zwei ver­schie­de­nen Rol­len neue Kräf­te schöp­fen zu müs­sen.

» Dass Frauen angeblich keinen eigenen Willen haben und manipulierbar sind, geistert noch heute in den Köpfen mancher Männer herum.«

Nicht nur musi­ka­lisch, son­dern auch vom Inhalt her könn­ten vie­le Lie­der und Opern aus frü­he­ren Jahr­hun­der­ten das Publi­kum nach wie vor fes­seln, meint sie. „Die The­men sind wei­ter­hin aktu­ell. Gera­de stu­die­re ich die Rol­le der Fior­di­li­gi in Mozarts Così fan tut­te ein. Dass Frau­en angeb­lich kei­nen eige­nen Wil­len haben und mani­pu­lier­bar sind, geis­tert noch heu­te in den Köp­fen man­cher Män­ner her­um. Wir haben also wei­ter­hin ein biss­chen damit zu kämp­fen.“ An den Cha­rak­te­ren, die sie auf der Büh­ne ver­kör­pert, inter­es­siert Drei­sig vor allem die Viel­schich­tig­keit. „Wenn ich eine Frau­en­rol­le inter­pre­tie­re, muss sie kom­plex und tief­grün­dig sein. Wenn jemand nur ent­we­der ganz glück­lich oder ganz trau­rig ist, wirkt das auf mich nicht echt. Das Leben ist kom­plex, und in der Oper soll­te man nichts ver­flacht dar­stel­len.“

» Als Künstlerin will ich wissen, wo ich als Mensch in der Gesellschaft stehe.«

Wäh­rend Drei­sig Tee nach­schenkt, erklärt sie, dass sie sich als Sän­ge­rin aus vie­len ver­schie­de­nen Rich­tun­gen inspi­rie­ren lässt. Sie lese viel und gehe auch gern ins Kino. „Als Künst­le­rin will ich wis­sen, wo ich als Mensch in der Gesell­schaft ste­he“, meint sie. Dazu gehö­re für sie auch, über Kli­ma­wan­del und Umwelt­schutz nach­zu­den­ken. Lan­ge Zeit habe sie kaput­te Gegen­stän­de acht­los weg­ge­wor­fen. Inzwi­schen sei es ihr aber wich­tig, unnö­ti­gen Müll zu ver­mei­den und so weit wie mög­lich auf Plas­tik­ver­pa­ckun­gen zu ver­zich­ten. „Zu 100 Pro­zent wird man das aller­dings kaum schaf­fen. Ich möch­te des­halb von vorn­her­ein kei­ne extre­me Hal­tung anneh­men, son­dern einen rea­lis­ti­schen Mit­tel­weg fin­den.“

» Man kann einiges im Alltag verändern, ohne die Freude am Leben zu verlieren.«

Auch Flug­rei­sen ste­hen bei ihr auf dem Prüf­stand. Um ihren öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck zu ver­rin­gern, mag die Sän­ge­rin nicht mehr für eini­ge weni­ge Kon­zer­te den Kon­ti­nent wech­seln. Bei Tour­ne­en, etwa nach Asi­en, will sie künf­tig mög­lichst einen gan­zen Monat ein­pla­nen und mit Zug oder Schiff von Ort zu Ort fah­ren. Auch bei pri­va­ten Rei­sen plant sie, auf die Bahn aus­zu­wei­chen. „Ganz so ein­fach wird das nicht wer­den. Mein Freund lebt in Paris, das ist weit ent­fernt von Ber­lin. Ich bin aber sicher, dass ich eine gute Lösung fin­den wer­de. Man kann eini­ges im All­tag ver­än­dern, ohne die Freu­de am Leben zu ver­lie­ren.“

Richard Strauss, Ser­gei Rach­ma­ni­now, Hen­ri Duparc: „Mor­gen“, Elsa Drei­sig, Jona­than Ware (Era­to)

Zu bezie­hen u.a. bei: www.jpc.de

CRE­SCEN­DO-Abon­nen­ten kön­nen das Album kos­ten­frei in der NML anhö­ren: www.nml.com