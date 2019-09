Das Fes­ti­val O19 eröff­net mit der neu­en Kam­mer­oper Denis & Kat­ya von Phil­ip Ven­ab­les und Ted Huff­man (© Domi­nic M. Mer­cier). Eine rea­le Bege­ben­heit bil­det die Grund­la­ge. 2016 schos­sen zwei 15-Jäh­ri­ge im west­rus­si­schen Pskow aus einer Dat­scha auf Poli­zis­ten und über­tru­gen dies live in den sozia­len Medi­en. Als die Poli­zei die Dat­scha stürm­te, fand sie nur noch die Lei­chen der bei­den Jugend­li­chen, die sich offen­bar selbst erschos­sen hat­ten. Der Fall reg­te Ven­ab­les und Huff­man zu den Über­le­gun­gen an, wie emp­fin­dungs­los man durch das Anse­hen eines sol­chen in Echt­zeit ablau­fen­den Dra­mas wer­de und wie sehr man sich dar­an gewöh­ne, nicht zu hel­fen, son­dern ein­fach nur zuzu­schau­en. In ihrer Oper ver­we­ben sie ori­gi­na­le Text­pas­sa­gen und Video­spu­ren mit Bot­schaf­ten aus den sozia­len Medi­en und stel­len die Fra­ge, was die­se über uns aus­sa­gen. Die bei­den Prot­ago­nis­ten ver­kör­pern der Bari­ton Theo Hoff­man und die Mez­zo­so­pra­nis­tin Sie­na Licht Mil­ler. Regie führt Kse­nia Rav­vina, und die musi­ka­li­sche Lei­tung über­nimmt Emi­ly Sen­tu­ria.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.operaphila.org