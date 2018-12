Mit 27 Jahren zählt Jean Rondeau zu den Shootingstars der französischen Barockszene. Er hat dem historisch orientierten Cembalospiel neue, aufregende Impulse gegeben, nicht zuletzt auch dank seiner Erfahrungen als Jazzpianist. Sein neuestes Album widmet er dem Sonaten-Pionier Domenico Scarlatti und durchmisst in zehn ausgewählten Stücken auf seiner farbenprächtig-voluminösen Kopie deutscher Cembali das extreme Spektrum an Emotionen, Stimmungen, Tanztypen und Experimenten, die Scarlatti in 555 solcher “Essercizi” sich einfallen ließ. Mit genialischem Instinkt für die enorme Klang- und Ausdrucksvielfalt des Instruments lässt er es singen und tanzen und leiden wie ein menschliches Wesen: So furios, so innovativ, so dramatisch aufgeladen und elektrisierend frisch klangen Scarlattis Sonaten-Experimente noch nie, nicht einmal bei den vielen großen Pianisten, die ihn auf modernen Flügeln zu aktualisieren suchten. Rondeau ist ein wahrer Berserker und der wichtigste Innovator des Cembalos seit Jahrzehnten.