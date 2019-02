Dass sie zu den her­aus­ste­chends­ten Bega­bun­gen auf der gar nicht so dich­ten jun­gen Gei­ger­sze­ne gehört, hat die in Ber­lin aus­ge­bil­de­te Korea­ne­rin Sueye Park schon im ver­gan­ge­nen Jahr mit ihrem musi­ka­lisch wie tech­nisch exzel­len­ten Debüt­al­bum und den 24 Solo-Capri­cen Paga­ni­nis spek­ta­ku­lär unter­stri­chen. Jetzt gibt es ein wei­te­res Mani­fest gei­ge­ri­scher Per­fek­ti­on mit ähn­lich unspiel­ba­ren roman­ti­schen Encores, dies­mal mit ein­fühl­sa­mer Kla­vier­be­glei­tung durch Love Derwin­ger und gespickt mit zwei wei­te­ren grau­sa­men Solo­num­mern wie Mil­steins Paga­ni­nia­na und Hein­rich Wil­helm Ernsts Die letz­te Rose. Was die erst 17 Jah­re jun­ge Violin­he­xe hier wie­der ablie­fert, ist nicht nur von einer tech­ni­schen Makel­lo­sig­keit und einer vir­tuo­sen Bril­lanz, die einem vom ers­ten Augen­blick an den Atem rau­ben, son­dern ver­strömt eine schier unglaub­li­che sti­lis­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät und Rei­fe. Sueye Park knüpft damit an die gro­ßen alten Iko­nen des Violin­spiels an, die alle Zau­be­rer waren und in der Lage, auch die­se Peti­tes­sen in den Rang von Kunst­wer­ken zu heben. Ihr Album ent­führt uns im Nu in eine längst ver­gan­ge­ne Welt der musi­ka­li­schen Schön­hei­ten, der puren Deli­ka­tes­se und kapri­ziö­sen Ele­ganz, und so ret­tet sie die­se klei­nen Juwe­len mühe­los ins 21. Jahr­hun­dert: Sim­ply irre­sis­ti­ble!