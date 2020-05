Lei­der muss ich zur Zeit, wenn ich mich the­ma­tisch äußern möch­te, stän­dig auf mei­ne ganz frü­he Kind­heit zurück­kom­men, was ich unter „nor­ma­len“ Umstän­den nicht täte. Aber das Erle­ben des Zwei­ten Welt­krie­ges, sofort, als ich zu leben begann, drängt sich mir unent­wegt und unüber­seh­bar auf. Da fie­len Bom­ben vom Him­mel – da flüch­te­te man in irgend­wel­che Kel­ler – da wur­de ver­schüt­tet und gestor­ben – da war das Über­le­ben meist nur zwi­schen Schutt und Asche mög­lich – da hat­te jeder Angst, und kei­ner sprach über sei­ne Angst. Da wuss­te man auch, dass es die soge­nann­ten ‚Alli­ier­ten‘ waren, die die Bom­ben auf uns war­fen, da war es nicht mehr von­nö­ten, den Feind anders­wo zu suchen. Man woll­te über­le­ben und wei­ter­le­ben.

Eri­ka Plu­har: »Nichts Böses fällt vom Him­mel und die Natur lächelt unbe­sorgt vor sich hin.«

Jetzt erle­be ich also, gegen Ende mei­nes Lebens, eine ande­re, eine die Welt erschüt­tern­de Kri­se. Sie sieht völ­lig anders aus. Nichts Böses fällt vom Him­mel – die Vögel zwit­schern glück­se­lig – der Flie­der blüht – dann die Aka­zi­en, der Holun­der – die Natur lächelt unbe­sorgt vor sich hin. Die Men­schen haben Woh­nun­gen – Häu­ser – Gär­ten – und sol­len sich dort bit­te auf­hal­ten, ohne aus­zu­schwär­men.

Quarantäne

Nicht irgend­wel­cher Bom­bar­die­run­gen wegen – nein, weil der Aus­bruch einer Pan­de­mie – Epi­de­mie gro­ßen Aus­ma­ßes steht bei Goog­le und im alten DUDEN – sie gefähr­den könn­te. Man hat zu essen – man hat Fern­seh­ap­pa­ra­te, Tablets, Smart­pho­nes, man hört Musik und sieht Vide­os. Es ist ein biss­chen lang­wei­lig, wenn man nicht Kin­der hat, die stres­sen, weil Kin­der­gär­ten und Schu­len geschlos­sen sind. Um alte Leu­te soll­te man sich küm­mern – das Wort „Qua­ran­tä­ne“ gewann an nie geahn­ter Bedeu­tung.

Eri­ka Plu­har: »Eine gro­ße Mehr­heit in der Bevöl­ke­rung lei­det plötz­lich am Ver­lust der eige­nen Frei­heit!«

Ja, etwas wird unse­rer Wohl­stands­ge­sell­schaft abge­for­dert. Etwas an „Ein­schrän­kun­gen“ (auch eine wesent­li­che Voka­bel gewor­den!) muss – kei­ner weiß, wie lan­ge – jeder Bür­ger auf sich neh­men. Sogar jetzt noch, da Öster­reich und Deutsch­land bereits in eine „neue Nor­ma­li­tät“ ent­las­sen. Wirk­lich unter der Kri­se lei­den vor allem die, denen die Tages­ein­nah­me finan­zi­ell den Tag abge­si­chert hat und die vor einem Nichts ste­hen. Die Armen lei­den.

Auf unsere Nächsten achten

Eine gro­ße Mehr­heit in der Bevöl­ke­rung jedoch beginnt, gegen gesund­heits­tech­ni­sche Vor­schrif­ten, die ihr Leben ein­engen, zu demons­trie­ren. Sie lei­det plötz­lich am Ver­lust der eige­nen Frei­heit! Wir besit­zen jetzt die Frei­heit, mit Ver­nunft frei­wil­lig Vor­sicht wal­ten zu las­sen, das schon. Wir kön­nen selbst­be­stimmt auf uns selbst und auf unse­re Nächs­ten ach­ten, die Gefahr nicht außer Acht las­sen und die­se acht­sa­me und vor­sich­ti­ge Frei­heit genie­ßen. Vie­le Men­schen tun das auch.

Eri­ka Plu­har: »Sind wir Men­schen denn wirk­lich eine Spe­zi­es, eine Gat­tung von Idio­ten?«

Was da aber plötz­lich hoch­zu­sprie­ßen beginnt – lei­der auch bei Men­schen, die man eigent­lich für bedacht und ver­nünf­tig hielt –, sind Unmen­gen von Ver­schwö­rungs­theo­ri­en. Was an hah­ne­bü­che­nem Unsinn da ange­nom­men und geglaubt wird, macht jeden Ver­nunft­be­gab­ten fas­sungs­los. Feind­bil­der wur­den gesucht und gefun­den. CORONA sei eine che­mi­sche Waf­fe der Chi­ne­sen! Wie­so fängt aber in qua­si von Coro­na „gerei­nig­ten“ chi­ne­si­schen Städ­ten die Infek­ti­on wie­der von neu­em an!? Bill Gates ist plötz­lich der Über-Feind, er ver­pflanzt uns etwas ins Ohr oder ähn­li­ches (5G? Fle­der­mäu­se?), weil er die Welt­macht anstrebt! Den geis­tes­kran­ken Donald Trump über­geht man – oder ver­steht man! Was ist da ent­stan­den? Sind wir Men­schen denn wirk­lich eine Spe­zi­es, eine Gat­tung von Idio­ten?

Sehnsucht nach einem Feindbild

Lei­tet das Gan­ze die Sehn­sucht nach einem Feind­bild? Einem Feind also, der sicht­bar ist, angreif­bar, uns allen gegen­wär­tig, anzu­grei­fen und von uns nie­der­zu­ma­chen ist? Weil die­ses Virus eben der­art unsicht­bar, so unan­greif­bar, so schwer per­sön­lich anzu­ge­hen bleibt?

Die Bom­ben, die von Him­mel fie­len, die hör­te, sah und spür­te man. Der Krieg war kei­ne heim­li­che Ver­schwö­rung, son­dern das Resul­tat einer men­schen­ver­ach­ten­den, unmensch­li­chen, grau­sa­men Poli­tik, der die Mas­sen zustimm­ten. Väter und Söh­ne fie­len wirk­lich an der Front. Unter den Bom­bar­de­ments starb man wirk­lich. In den KZs ver­gas­te man und met­zel­te man wirk­lich Mil­lio­nen jüdi­sche Men­schen, Zigeu­ner und Wider­ständ­ler nie­der.

Eri­ka Plu­har: »Alle, die sich durch Coro­na-Beschrän­kun­gen um ihre per­sön­li­che Frei­heit betro­gen füh­len, bege­ben sich in die Dik­ta­tur der Ver­blen­dung.«

Was bit­te hat Bill Gates mit der Coro­na-Kri­se zu tun? Er und eine angeb­li­che Welt-Ver­schwö­rung? Wie­so gera­de er? Alle benut­zen Micro­soft und Win­dows, alle haben ihn zu einem der reichs­ten Män­ner der Welt gemacht, und das ist er. Aber nur das. Und war­um soll Chi­na, das ohne­hin zur wirt­schaft­li­chen Welt­macht wur­de, die Welt che­misch ver­gif­ten? Was hät­te Chi­na davon? Und so wei­ter und so wei­ter …

Wehret den Anfängen!

Es sind letzt­lich ein­fa­che Fra­gen, die man allen vom Un-Sinn Über­zeug­ten lei­der ver­geb­lich stellt. Alle, die sich durch Coro­na-Beschrän­kun­gen um ihre per­sön­li­che Frei­heit betro­gen füh­len, bege­ben sich in die Dik­ta­tur der Ver­blen­dung. Wir ken­nen die­sen Vor­gang aus der Geschich­te. Und wer davon pro­fi­tiert, es benützt, sind natür­lich auch wie­der die Rechts-Popu­lis­ten, ist die­ser unbe­lehr­ba­re Pro­zent­satz von Men­schen, denen der Faschis­mus nicht aus­zu­trei­ben ist. Wie heißt es? Weh­ret den Anfän­gen! Und die Anfän­ge haben immer ein ande­res Gesicht!

(Foto oben: © Chris­ti­na Häus­ler)