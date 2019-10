Fran­co Zef­firel­lis pracht­vol­le Insze­nie­rung von Puc­ci­nis Turan­dot aus dem Jahr 1987 gehört zu den Prunk­stü­cken des Reper­toires der New Yor­ker Metro­po­li­tan Ope­ra. Zef­firel­li zeig­te eine in bom­bas­ti­schen Zere­mo­ni­en erstarr­te Welt der Deka­denz. Der gol­den fun­keln­de Thron­saal, in dem die Rät­sel­sze­ne und das Fina­le spie­len, schafft mit den aus­la­den­den Kos­tü­men von Anna Anni und Dada Sali­ge­ri eine über­bor­den­de Visi­on des sagen­haf­ten chi­ne­si­schen Kai­ser­reichs. Im Todes­jahr Zef­firel­lis, der am 15. Juni im Alter von 96 Jah­ren starb, kommt die Insze­nie­rung wie­der auf den Spiel­plan, und die Ver­an­stal­tungs­rei­he MET im Kino beginnt damit ihre Sai­son. In die Rol­le der Prin­zes­sin Turan­dot schlüpft Chris­ti­ne Goer­ke. Der unbe­kann­te Prinz Kalaf ist Rober­to Aro­ni­ca. Und die musi­ka­li­sche Lei­tung über­nimmt der musi­ka­li­sche Direk­tor des Hau­ses Yan­nick Nézét-Ségu­in.

