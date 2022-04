Die Vio­lin­istin Anna Tana­ka hat den erst­mals vergebe­nen Peter-Ron­nefeld-Preis gewon­nen. Die 25-jährige Japaner­in erhält ein Solokonz­ert mit dem Phil­har­monis­chen Orch­ester Kiel, wie das The­ater Kiel am Don­ner­stag mit­teilte. Den Pub­likum­spreis, ein Rez­i­tal in der Konz­ertrei­he “Klas­sisch beflügelt” der Musik­fre­unde Kiel, teilt sie sich mit der Flötistin Jana Barenschee.

Anna Tana­ka (M.)

An die Vio­lin­istin Yuki­no Take­hara ging ein Spezial­preis. Dieser bein­hal­tet eine Mit­glied­schaft bei der Online-Plat­tform Klassikal.com, auf der sich Musik­er ver­net­zen und präsen­tieren kön­nen. Die drei Final­istin­nen trat­en bere­its am ver­gan­genen Woch­enende in der Kiel­er Petruskirche auf.

Der Wet­tbe­werb um den Peter-Ron­nefeld-Preis wird von der Musikhochschule Lübeck gemein­sam mit dem Phil­har­monis­chen Orch­ester Kiel ver­anstal­tet. Er soll jun­gen Musik­ern Kar­ri­erewege ebnen und ihnen den Über­gang vom Studi­um in das Beruf­sleben erle­ichtert. Namenspa­tron ist Peter Ron­nefeld. Der 1935 geborene Kom­pon­ist und Diri­gent war von 1963 bis zu seinem Tod 1965 Gen­eral­musikdi­rek­tor am Opern­haus Kiel. Er starb an ein­er Krebserkrankung.

© MH — Alle Rechte vorbehalten.