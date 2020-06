Es geht wieder los, aber es ist noch nicht vorbei

Willkommen in der neuen KlassikWoche,

Rufen Ihnen der­zeit auch auf allen Kanä­len alle Inten­dan­ten, Künst­ler und Ver­an­stal­ter ent­ge­gen, dass es end­lich wie­der los­geht? Opern­häu­ser! Fes­ti­vals! Kon­zert­häu­ser! Ja, es geht wie­der los: für eini­ge Musi­ker und ein hand­ver­le­se­nes Publi­kum. Auch wenn es nach Spaß­brem­se klingt: Die Kri­se ist des­halb noch lan­ge nicht vor­bei, Coro­na wird nicht auf wun­der­sa­me Wei­se ver­schwin­den. Spie­len kön­nen der­zeit nur Häu­ser und Fes­ti­vals, die staat­lich sub­ven­tio­niert wer­den. Selbst die Öster­rei­chi­sche Jeu­nesse muss strei­chen – zum Bei­spiel alle Jugend­kon­zer­te. Die Wahr­heit ist: Thea­ter und Büh­ne wer­den als letz­te zur Nor­ma­li­tät zurück­keh­ren, wer von der Kunst leben muss, fühlt sich ver­ges­sen. Wir sind gut bera­ten, uns das bewusst zu machen, trotz aller Freu­de. Stel­len wir uns auf eine neue Zeit ein – am bes­ten schon mit die­sem News­let­ter.

KLASSISCHER RASSISMUS

Eine neue Sei­te im Inter­net wid­met sich dem Ras­sis­mus in der Klas­sik.

Die gan­ze Welt pro­tes­tiert gegen Poli­zei­ge­walt, und der bru­ta­le Tod von Geor­ge Floyd ist – rich­tig so! – all­ge­gen­wär­tig. Auch in der Klas­sik. Auf Insta­gram hat jemand die Sei­te „ope­rais­ra­cist“ gegrün­det: ein Forum für jeden, der in der Klas­sik Ras­sis­mus erlebt hat. Was da zu lesen ist (nicht alles ist fak­ten­ge­checkt), scho­ckiert: Egal, ob Afro­ame­ri­ka­nern in Wien gesagt wur­de „Wir haben zu vie­le Nig­ger enga­giert“, ob Dozen­ten an der Juil­li­ard School Vor­trä­ge über die „negro­id skeletal struc­tu­re“ geben oder ein dun­kel­häu­ti­ger Diri­gent an der New York City Ope­ra „Buck­wheat“ genannt wird – Ras­sis­mus in der Klas­sik scheint all­ge­gen­wär­tig.

Wie stil­si­cher es in die­sen Zei­ten ist, dass Sony kom­men­de Woche die „Otel­lo“-Auf­nah­me mit Jonas Kauf­mann her­aus­gibt und am Cover fest­hält, das den Tenor eini­ge Spu­ren dunk­ler als nor­mal zeigt, sei dahin­ge­stellt. Bereits vor Mona­ten gab Musik­kri­ti­ker Manu­el Brug zu beden­ken, dass Kauf­manns Visa­ge zwar nicht geblack­fa­ced wohl aber digi­tal ins Dunk­le mani­pu­liert wur­de. „Gut sieht das nicht aus“, schrieb Brug schon damals, „weder ästhe­tisch noch ideo­lo­gisch“. Das dürf­te in die­sen Tage um so mehr gel­ten.

AEROSOL – DAS GEFÄHRLICHE MUSICAL

Aero­sol-Expe­ri­men­te bei den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern – wie wis­sen­schaft­lich sind sie wirk­lich?

Jan Böh­mer­mann hat in sei­nem Pod­cast „Fest & Flau­schig“ ange­kün­digt, dass er an einem Musi­cal Namens „Aero­sol“ arbei­tet. Viel­leicht soll­ten dar­in auch die Expe­ri­men­te der Orches­ter und Künst­ler eine Rol­le spie­len, die oft eher nach „Knoff-Hoff-Show“-Mecha­nis­mus, als nach wis­sen­schaft­li­chen Kri­te­ri­en statt­fin­den. Dass Tenö­re vor bren­nen­den Ker­zen sin­gen: geschenkt! Dass Tenö­re Bil­der von über­vol­len Demos gegen Bil­der aus aus­ge­dünn­ten Kon­zert­sä­len stel­len und mit dem Gefühl von Ohn­macht pos­ten – geschenkt. Und klar auch, dass Musi­ker nicht mehr zu hal­ten sind. „Wir fühl­ten uns alle irgend­wie erlöst, wie bei einem Fest­essen nach einer Hun­gers­not“, sag­te Sir Simon Ratt­le vor sei­nem Kon­zert mit dem BR. Dass eini­ge Stu­di­en zu Aero­so­len in der Klas­sik offen­sicht­lich mit einem Wunsch­er­geb­nis in Auf­trag gege­ben wur­den (das sie dann auch bestä­tig­ten), das stimmt aller­dings skep­tisch. Stolz haben die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker und Dani­el Baren­bo­im gera­de wie­der zu spie­len begon­nen.

Die vom Orches­ter beglei­te­te, angeb­lich wis­sen­schaft­li­che Stu­die aller­dings igno­riert so unge­fähr alle wis­sen­schaft­li­chen Kri­te­ri­en: Es gab kei­ne wis­sen­schaft­li­che Ver­öf­fent­li­chung, man kann sie nicht „nach­bau­en“, und auf eine wis­sen­schaft­li­che „Gegen­re­de“ – wur­de eben­falls ver­zich­tet. Statt­des­sen (wie absurd ist das, bit­te!) wur­de sie durch einen Notar beglau­bigt. In For­scher-Krei­sen wird bei der­ar­ti­ger Cow­boy-Wis­sen­schaft nur noch gebe­tet, dass das alles gut geht. Um so inter­es­san­ter, dass die For­scher der Bam­ber­ger Stu­die in der FAZ nun wenigs­tens auf die „Miss­ver­ständ­nis­se“ der Pres­se mit ihrer Stu­die hin­wei­sen. Inter­es­sant auch: Das Publi­kum ist nach wie vor zöger­lich, was Coro­na-Kon­zer­te betrifft. Rudolf Buch­bin­der hat sei­ne 33 „neu­en Dia­bel­li-Varia­tio­nen“ beim Kla­vier­fes­ti­val Ruhr gespielt (wir haben über unser Buch-Pro­jekt berich­tet). Die SZ beschreibt das Pro­ze­de­re so: „Die Adres­se und Tele­fon­num­mer jedes Besu­chers wird beim Kar­ten­kauf gespei­chert. Erweist sich auch nur einer spä­ter als infi­ziert, müs­sen sich alle Umsit­zen­den tes­ten las­sen oder in Qua­ran­tä­ne. Dass das abschre­ckend wirkt, ist im Anne­lie­se-Brost-Musik­fo­rum durch­aus noch leicht zu spü­ren. Zum ers­ten Kon­zert sind 182, zum zwei­ten 152 Besu­cher gekom­men (225 durf­ten kom­men), die meis­ten von ihnen klas­si­sche Kon­zert­gän­ger aus der Hoch­ri­si­ko­grup­pe der Älte­ren.“ Den Blu­men­strauss hat Buch­bin­der am Ende übri­gens von einem Robo­ter über­reicht bekom­men.

Wenn der Robo­ter die Blu­men über­reicht, war Coro­na-Kon­zert

WENIG WUMM

Das Kon­junk­tur-Pro­gramm ist ver­ab­schie­det – und wie­der sieht es schlecht aus für die Solo-Selbst­stän­di­gen, also beson­ders für frei­be­ruf­li­che Musi­ker. Die Welt schreibt: „‚Die Solo-Selbst­stän­di­gen gehen leer aus und wer­den so zu den Haupt­ver­lie­rern die­ser Kri­se gemacht‘, lau­tet das Fazit des Ver­bands der Grün­der und Selbst­stän­di­gen (VGSD). Die Regie­rung las­se sie im Stich und behand­le sie als ‚Erwerbs­tä­ti­ge drit­ter Klas­se‘.“ Weni­ger als ein Pro­zent des Pro­gramms geht an die Kul­tur, rech­net Bert­hold Seli­ger im Neu­en Deutsch­land vor: „Moni­ka Grüt­ters ist so etwas wie die Neu­tro­nen­bom­be der deut­schen Kul­tur­po­li­tik – sie finan­ziert die Gebäu­de und Insti­tu­tio­nen der eta­blier­ten Kul­tur, und dar­un­ter bevor­zugt die teu­ren Leucht­turm­pro­jek­te. Die Men­schen jedoch, also all die Kul­tur­schaf­fen­den, die für die Leben­dig­keit und die Viel­falt der Kul­tur ein­ste­hen, wer­den die Coro­na-Ära kaum über­le­ben – sie dro­hen, zum Kol­la­te­ral­scha­den der bun­des­deut­schen Kul­tur­po­li­tik zu wer­den. Da geht es ihnen wie den Pfle­ge­kräf­ten, die im ‚Maß­nah­men­pa­ket‘ der Bun­des­re­gie­rung auch nicht vor­kom­men.“ Span­nend auch, dass es noch immer kei­ne Klar­heit über die Aus­fall­ho­no­ra­re gibt: Van hat eine Umfra­ge unter den deut­schen Orches­tern vor­ge­nom­men: „Nur 38 Orches­ter gaben an, ihren Frei­schaf­fen­den über­haupt Aus­fall­ho­no­ra­re zu zah­len – also gera­de ein­mal knapp mehr als die Hälf­te. Die ande­ren 26 zah­len kei­ne oder haben sich noch nicht mit ihrem Trä­ger eini­gen kön­nen.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Das Bes­te an Coro­na: Bar­rie Kos­kys Show­ein­la­gen

Das Schöns­te an Coro­na: Bar­rie Kos­kys „Celebrations“-Konzerte. Nun ist das fünf­te online: Der Regis­seur beglei­tet die auf sei­nem Flü­gel sit­zen­de Nico­le Che­va­lier mit „Some­whe­re Over the Rain­bow“. Stil­vol­ler kann man einen Lock­down nicht über­ste­hen. +++ Anna Netreb­ko hat bekannt gege­ben, dass sie es sich anders über­legt hät­te und ihr Salo­me-Debüt an der MET absagt – die Rol­le läge ihr nicht. Hät­te man ahnen kön­nen. +++ Schar­fe Kri­tik von Anne-Sophie Mut­ter an der Münch­ner Kon­zert­haus-Poli­tik. Sie habe nie den Ein­druck gehabt, dass ein Neu­bau poli­tisch gewollt sei, erzähl­te Mut­ter der Süd­deut­schen Zei­tung: „Wir befin­den uns in dem Punkt hier in Mün­chen immer noch im fins­te­ren Mit­tel­al­ter.“

+++ Die Leid­tra­gen­den der Coro­na-Kri­se sind für Jonas Kauf­mann vor allen Din­gen die jun­gen Sän­ger: „Es wird eine Kata­stro­phe wer­den. Es wird nie das Geld geben, um alles wie­der auf­zu­bau­en. Die Gefahr besteht vor allem für jun­ge Künst­ler, vie­le von ihnen wer­den den Beruf wech­seln. In zehn Jah­ren wird es kei­ne jun­ge Genera­ti­on geben, um die ‚Alten‘ zu erset­zen.“ +++ Orga­ni­sa­ti­ons­cha­os berei­tet die Coro­na-Kri­se beson­ders den Kar­ten­bü­ros. Beim Schles­wig-Hol­stein Musik Fes­ti­val müs­sen 140.000 Kar­ten zurück­ge­nom­men wer­den – es kam zu einem „Rück­zah­lungs­stau“. +++ Wies­ba­dens Inten­dant Jan-Phil­ipp Lau­fen­berg hat wahr­schein­lich einen neu­en „Para­si­ten“ gefun­den: Til Brigelb von der SZ fin­det, dass die Beckett-Tri­lo­gie des Inten­dan­ten in den Aluhut-Müll gehört. +++ Immer pro­ble­ma­ti­scher wird die Situa­ti­on auch für Künst­ler­agen­tu­ren – der BR berich­te­te über die Situa­ti­on, selbst inter­na­tio­na­len Big-Play­ern geht es an den Kra­gen: Opus 3 Artists hat 11 Mit­ar­bei­tern gekün­digt, und auch bei IMG Artists soll wohl gekürzt wer­den. Agen­tu­ren in den USA haben eine Peti­ti­on ein­ge­reicht, und vie­le US-Orches­ter den­ken schon dar­über nach, ob sie nach Coro­na über­haupt noch auf die alten Tour­ne­en gehen wol­len und kön­nen. +++Wiens schei­den­der Opern­di­rek­tor Domi­ni­que Mey­er und der lang­jäh­ri­ge Inten­dant des Musik­ver­eins Tho­mas Angyan wur­den mit der Ehren­mit­glied­schaft der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker geehrt (übri­gens einen Tag bevor die Stri­che bei der Jeu­nesse, für die Angyan einst ver­ant­wort­lich war, bekannt wur­den).

LOBHUDELEI IN EIGENER SACHE

Musik­kri­tik von frü­her: Edu­ard Hanslick rich­tet über Wag­ner

Okay, ich habe mich ein biss­chen gefreut, als mir eini­ge Sei­ten aus Pro­fes­sor Hol­ger Nolt­zes neu­em Buch „World Wide Wun­der­kam­mer“ (erscheint die­se Woche) zuge­spielt wur­den – denn da kommt die­ser klei­ne News­let­ter durch­aus gut weg, als Bei­spiel der digi­ta­len Zukunft der Klas­sik: „Ein Stück Auf­klä­rung“ nennt Nolt­ze „Brüg­ge­manns Klas­sik-Woche“, deren Erfolg dar­in läge, „dass Men­schen sich für Men­schen und das Mensch­li­che nun ein­mal inter­es­sie­ren, nicht nur für gemach­te Images.“ Für all das sei das „Inter­net das idea­le Habi­tat“, erklärt der Pro­fes­sor sei­nen Lesern.

Lob tut gut – aber was bedeu­tet es eigent­lich? Der News­let­ter als Nische, in der heim­lich erlaubt ist, was woan­ders unan­stän­dig wäre? Einer der weni­gen Orte, in denen die PR-Images nicht gepflegt, son­dern hin­ter­fragt wer­den? Das wäre die Sicht aus einer alten Klas­sik-Welt auf unse­re Zeit. Die Kate­go­rien einer Welt, die noch in Print (alles mit Papier) und Fern­se­hen (alles, was flim­mert), in Ver­an­stal­ter (alles was atmet) und – wie hieß das Ding noch? – CD (alles, was klingt) unter­teilt. Die Welt alter wei­ßer Klas­sik-Män­ner, die so tut, als wür­de sie noch leben, aber längst an der Beatmungs­ma­schi­ne hängt: Fern­seh-Haupt­pro­gram­me haben die Klas­sik auf­ge­ge­ben, in eine Nische gescho­ben, selbst Strea­ming-Por­ta­le wie Nolt­zes takt1 füh­ren ihre Abhän­gig­keit und die Lob­hu­de­lei ihrer eige­nen Künst­ler (Teo­dor Cur­r­ent­zis) kri­tik­los wei­ter, eben­so wie Zei­tun­gen nicht ein­se­hen, sich zu wan­deln. Doch die alten Hier­ar­chien (und Kri­te­ri­en) funk­tio­nie­ren in Zei­ten des Net­zes nicht mehr, Zei­tun­gen und Zeit­schrif­ten haben kein Exklu­siv-Recht auf Nach­rich­ten und Recher­chen mehr. Im Gegen­teil, vie­le haben ech­ten Musik-JOUR­NA­LIS­MUS weit­ge­hend auf­ge­ge­ben und fei­ern lie­ber als Dino­sau­ri­er ihre letz­ten Daseins-Jah­re als Kri­ti­ker. Span­nen­de Gesprä­che fin­den eher in Pod­casts als in der Glot­ze oder im Print statt, und auf einer Web­site – so wie am Anfang der Coro­na-Kri­se bei CRESCENDO.de – kann in Win­des­ei­le sogar ech­te Soli­da­ri­tät in Form einer Not­hil­fe-Akti­on ent­ste­hen (20.000 Euro für Künst­ler in Not), wäh­rend der Print noch dar­über lamen­tiert, dass er gera­de kei­ne Vor­stel­lun­gen rezen­sie­ren kann. Im Netz tre­ten die Medi­en in andau­ern­den Dia­log mit­ein­an­der, hier ergän­zen ein­an­der das Lesen, das Sehen und das Hören, der Bericht, die Mei­nung und die Befra­gung. Nicht der Kri­ti­ker oder der Pro­fes­sor hebt hier am Ende den Dau­men – son­dern der Nut­zer. Wahr ist: Im News­let­ter kann voll­kom­men frei von PR-Moden und Eifer­süch­te­lei­en gegen­über ande­ren Medi­en infor­miert wer­den. Hier ist jede gute Nach­richt, egal aus wel­chem Medi­um, Wert, geteilt zu wer­den.

Hat Coro­na uns nicht gezeigt, wie zer­brech­lich das alte Sys­tem inzwi­schen ist: Das Ver­hält­nis von Künst­lern, Poli­tik und Publi­kum, die Soli­da­ri­tät in Medi­en, die Krea­ti­vi­tät des Fern­se­hens – wir haben vie­le Soll­bruch­stel­len dia­gnos­ti­zie­ren müs­sen. Und das Fatals­te wäre es, an der alten Klas­sik-Welt und ihren Kri­te­ri­en fest­zu­hal­ten. Ich bin sicher, dass die Tren­nung von Vir­tu­el­lem, Tra­di­tio­nel­lem und Rea­lem nach tra­di­tio­nel­len Mus­tern längst über­kom­men ist – und nach der Kri­se noch viel ana­chro­nis­ti­scher wirkt. Aber all das sind Gedan­ken, deren „Habi­tat“ Hol­ger Nolt­ze dann wahr­schein­lich in gedruck­ter Form ver­or­tet – auf jeden Fall in einem ande­ren For­mat als die­sem.

Ach ja – die Bild-Zei­tung hat in den letz­ten Wochen zu Recht immer wie­der einen auf den Deckel bekom­men. Viel­leicht soll­te sie ihre eine Kern­kom­pe­tenz, die Treib­jagd auf Per­so­nen im öffent­li­chen Leben, ein­fach ruhen las­sen und sich auf die ande­re kon­zen­trie­ren: kon­ge­nia­le Über­schrif­ten!

