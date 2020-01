Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

heu­te tan­zen wir mal ein wenig über die Eitel­kei­ten der Ball­ge­sell­schaft und fra­gen uns: kann Ger­giev nicht ein­mal pünkt­lich sein? Die Unpünkt­lich­keit die­ses News­let­ters wie­der­um bit­te ich zu ent­schul­di­gen: Grip­pe!

WAS IST

Stil­voll: Der Wie­ner Opern­ball … anders als jener in Dres­den.

ANZEIGE









NICHT IN INSTRUMENTENKISTEN KRABBELN

Begin­nen wir mit einem Augen­zwin­kern. Nach­dem bekannt gewor­den ist, dass Nis­san-Chef Car­los Ghosn Japan in einem Instru­men­ten­kof­fer ver­steckt ver­las­sen hat, twit­ter­te die Fir­ma Yama­ha Instru­ments den Hin­weis, dass die­se Metho­de nicht nach­ge­ahmt wer­den soll­te: „Wir spre­chen nicht über die Grün­de, haben aber vie­le Tweeds bekom­men, in denen es dar­um ging, in gro­ße Instru­men­ten­kof­fer zu stei­gen – eine War­nung, bevor jeder Rat­schlag zu spät kommt: Bit­te, ver­su­chen Sie es nicht!“ So der Tweet von Yama­ha.

DRESDEN: DER LÄCHERLICHE BALL

Wahr­schein­lich nennt man das per­fek­tio­nier­te Des­in­for­ma­ti­on. Zunächst hieß es: Anna Netreb­kos Ehe­mann, Yusif Eyva­zov habe gedroht, sei­nen Auf­tritt beim Sem­per­opern­ball zurück­zu­zie­hen. Der Tenor aus Aser­bai­dschan woll­te nicht gemein­sam mit Sopra­nis­tin Ruz­an Man­ta­shi­an aus Arme­ni­en auf­tre­ten. Die bei­den Län­der befin­den sich durch den Berg­ka­ra­bach-Kon­flikt im poli­ti­schen Zwist. Dann soll Sem­per­opern­ball-Chef Hajo Frey sofort gehan­delt haben und die Sopra­nis­tin raus­ge­schmis­sen haben. Dann das Demen­ti: Eyva­zov habe kei­nen Druck aus­ge­übt, hieß es merk­wür­dig ver­quast aus der Sem­per­oper, der Ver­trag mit Man­ta­shi­an sei noch nicht ein­mal unter­schrie­ben gewe­sen. Ein Bei­geschmack bleibt, auch weil Hajo Frey auf der Gehalts­lis­te von Wla­di­mir Putin steht. Als Klas­sik-Bot­schaf­ter Russ­lands und Inten­dant in Sot­schi. Russ­land steht im Berg­ka­ra­bach-Kon­flikt auf der Sei­te Aser­bei­dschans. Pas­send dazu flat­ter­te gera­de eine Ein­la­dung auf mei­nen Schreib­tisch: Ob ich nicht als Opern-Wett­be­werbs-Juror nach Sot­schi kom­men wol­le? Ich habe viel über der­ar­ti­ge lau­ni­gen Män­ner­aus­flü­ge gehört. Mei­ne Ant­wort: Nein Dan­ke, schon aus mora­lisch-poli­ti­schen Grün­den nicht. Soll­te der mdr bei der Über­tra­gung des Opern­balls auch Mal drü­ber nach­den­ken.



____________________________________

Lustvoll – emotional

Intuitiv – geistvoll

Salzburg – Moderne

Zum 42. Mal zeich­nen die aspek­te eine Land­kar­te von Musik unse­rer Zeit – jetzt buchen!

____________________________________

DER ECHTE BALL

Am 20. Febru­ar star­tet in Wien der ech­te Opern­ball. Es wird gemun­kelt, ob beim letz­ten Ball unter Inten­dant Domi­ni­que Mey­er auch der „Chor der gefeu­er­ten“ auf­tre­ten wird – 33 Sän­ge­rin­nen und Sän­ger sol­len von Nach­fol­ger Bog­dan Roščić nicht über­nom­men wer­den. Über­haupt liegt Span­nung in der Luft: die Aus­rich­tung der Hau­ses mit weni­gen (zum gro­ßen Teil kopro­du­zier­ten) Pre­mie­ren, die dann bis zu sie­ben Mal hin­ter­ein­an­der gespielt wer­den sol­len, qua­si eine Art Sta­gio­ne-Prin­zip, sorgt haus­in­tern für Pro­test. Und was Bog­dan Roščić gerit­ten hat, die Rol­le des Opern­or­ches­ters, das zum gro­ßen Teil aus Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern besteht, zu hin­ter­fra­gen und mit dem Con­cen­tus zu flir­ten, ist auch nie­man­dem wirk­lich klar. Geht es am Ende eher um einen Struk­tur- und Effi­zi­enz-Wan­del denn um einen nöti­gen Qua­li­täts­wan­del? Auf dem Phil­har­mo­ni­ker­ball, dem Ball der Künst­le­rin­nen und Künst­ler und nicht der Eitel­kei­ten, kön­nen wir uns jeden­falls freu­en – und wir kön­nen ein­an­der wie­der­se­hen: zum ers­ten Mal wird er am 23. Janu­ar von 21:30 Uhr an mit gro­ßem Vor­pro­gramm und Nach­be­spre­chung unter ande­rem auf der Face­book-Sei­te der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker und des Phil­har­mo­ni­ker­balls gestreamt.

WAS WAR

Patri­cia Kopatchin­ska­ja schreibt einen Brief an Beet­ho­ven.

KOPATCHINSKAJA SCHREIBT BEETHOVEN

In einem dra­ma­ti­schen Brief an Lud­wig van Beet­ho­ven stellt die Gei­ge­rin Patri­cia Kopatchin­ska­ja in Fra­ge, ob Pro­me­theus uns wirk­lich Erleuch­tung gemacht hat – dabei spielt sie auf unse­re Kli­ma­sün­den an: „Wir waren flei­ßig und frucht­bar und haben uns zur Unzahl ver­mehrt. Wir haben die uns gelehr­te Ver­nunft benutzt, um das uns geschenk­te Feu­er ein­zu­set­zen für Wär­me, Kraft, Kom­fort und Über­fluss der Neu­zeit. Nichts ist genug. Die Natur wird erwürgt. Auch unse­re Ver­nunft ist nicht genug, der Ein­sicht zu fol­gen, dass Feu­er immer wei­ter Feu­er gebiert, von Kali­for­ni­en, Aus­tra­li­en, Sibi­ri­en, der Ark­tis. Bis Feu­er die Hoff­nung und die Tage der Mensch­heit beschließt.“

GERGIEVS VERSPÄTUNGEN

Ein­mal war es so, dass die Poli­zei-Eskor­te Vale­ry Ger­giev in die Wie­ner Staats­oper brin­gen muss­te, weil sein Flug­zeug zu spät lan­de­te. Nun reich­te nicht ein­mal mehr das. Der rus­si­sche Jet-Set­ter war zu spät, und Micha­el Gütt­ler wur­de für sein Ein­sprin­gen beim „Lohen­grin“ gefei­ert. Nun tobt die Debat­te um Respekt­lo­sig­keit: Kann sich ein Künst­ler leis­ten, über 2.000 Zuschau­er und ein gesam­tes Opern-Team war­ten zu las­sen, weil er sei­nen Zeit­plan so eng strickt? Wie groß ist das Risi­ko noch, Ger­giev zu ver­pflich­ten?

JÄRVIS KULTURKRITIK

Paa­vo Jär­vi fin­det, in einem Inter­view im Öster­rei­chi­schen Stan­dard, dass gera­de in Euro­pa die eige­ne Klas­sik-Kul­tur auf den Hund gekom­men ist. Er sagt: „Es hat mit Respekt zu tun. Hier in Euro­pa nimmt man sich auf­grund der Geschich­te zu wich­tig. Man meint, des­we­gen ein ewi­ges Anrecht dar­auf zu haben, wie man ein Werk zu inter­pre­tie­ren hat, qua­si die Deu­tungs­ho­heit. Kon­zer­te glei­chen hier stei­fen Zere­mo­ni­en. In Asi­en gibt es das nicht. Dort liebt man Klas­sik in gera­de­zu fana­ti­scher Wei­se, die Kon­zert­be­su­cher sind enthu­si­as­tisch, sie sind auf­ge­regt!“

FEST FÜR DOMINGO

Der Auf­tritt von Pla­ci­do Dom­in­go als Vater Ger­mont in Ver­dis La Tra­via­ta an der Staats­oper in Ber­lin war von Pro­tes­ten beglei­tet. Der Ver­ein Pro-Quo­te for­der­te, dass Dom­in­go auch in Deutsch­land mit einem Auf­tritts­ver­bot belegt wird. „Staats­opern-Inten­dant Mat­thi­as Schulz äußer­te sich in einem Stat­ment“, berich­tet die Ber­li­ner-Zei­tung. „Sein Haus neh­me jeden Vor­wurf sexu­el­ler Beläs­ti­gung sehr ernst. Die Sicher­heit der Mit­ar­bei­ter und Künst­ler habe zu jedem Zeit­punkt obers­te Prio­ri­tät. ‚In die­sem kon­kre­ten Fall hal­ten wir an den Auf­trit­ten von Pláci­do Dom­in­go, der sich bei uns am Haus immer vor­bild­lich ver­hal­ten hat, fest und sehen kei­ne aus­rei­chen­de Grund­la­ge für eine Vor­ver­ur­tei­lung und dafür, den seit lan­gem gül­ti­gen Ver­trag zu bre­chen.‘“ Am Auf­füh­rungs­abend sel­ber waren zwei Hän­de vol­ler Demons­tran­ten zu beob­ach­ten, und Dom­in­go wur­de vom Publi­kum schon beju­belt, als er die Büh­ne betrat.

____________________________________

Beethoven wird 250! Entdecken Sie den großen Komponisten neu!

In der CRE­SCEN­DO-Son­der­aus­ga­be lesen Sie, was ihn so beson­ders macht, sei­ne Jugend, sei­ne Lie­be, sein Leben. Dazu vie­le Musik­emp­feh­lun­gen und Ver­an­stal­tungs­tipps im offi­zi­el­len Maga­zin BTHVN2020.

Jetzt am Kiosk oder hier ein kos­ten­lo­ses Pro­be­heft bestel­len

____________________________________

PERSONALIEN DER WOCHE

Still und lei­se tritt er ab: Das Manage­ment von Vla­di­mir Ash­ken­azy hat bekannt gege­ben, dass der Diri­gent beschlos­sen habe, nicht mehr öffent­lich auf­zu­tre­ten. Ein stil­ler Abgang eines noblen Maes­tro. +++ Alan Gil­bert, Chef des NDR Elb­phil­har­mo­nie-Orches­ters wird 2021 zudem Musik­di­rek­tor der Roy­al Swe­dish Ope­ra. +++ Er glänz­te in Opern von Ver­di und Puc­ci­ni. Jetzt ist der Tenor Gior­gio Merighi nach län­ge­rer Krank­heit im Alter von 80 Jah­ren gestor­ben. +++ Der Diri­gent Gus­ta­vo Duda­mel hat sei­nen Ver­trag in Los Ange­les bis 2026 ver­län­gert +++ Jür­gen Kes­ting fei­ert in der FAZ den 80. Geburts­tag des genia­len Wag­ner-Sän­gers Sieg­mund Nims­gern. +++ Gut sechs Wochen nach sei­nem Tod wird der Diri­gent Mariss Jan­sons post­hum vom Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks mit der Karl Ama­de­us Hart­mann-Medail­le gewür­digt. „Unse­re Ver­bun­den­heit mit dem warm­her­zi­gen Men­schen und bedeu­ten­den Diri­gen­ten Mariss Jan­sons und unser gro­ßer Dank sol­len damit noch­mals in beson­de­rer Wei­se zum Aus­druck gebracht wer­den“, teil­te das Orches­ter am Mon­tag in Mün­chen mit.

Und das noch: In der Süd­deut­schen Zei­tung hat Jona­than Mes­se ange­kün­digt, dass er gern die Bay­reu­ther Fest­spie­le über­neh­men wür­de! „Dann wür­de ich nur die Radi­ka­linskis holen, nur die Pro­fis. Also nie­man­den, der poli­tisch gleich­ge­schal­tet ist. Nie­mand, der irgend­je­mand gefal­len will“, sag­te der Maler und Kon­zept­künst­ler. „Für mich ist das ja alles zu gefäl­lig, zu anbie­derisch.“ Wie wäre es gewe­sen, hät­te er damals, als er konn­te erst ein­mal eine Insze­nie­rung auf die Büh­ne gebracht?

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de