Jan Vogler und Bill Mur­ray erläutern im Gespräch, wie sie mit ihrem musikalisch-lit­er­arischen Pro­jekt New Worlds – The Crad­dle of Civ­i­liza­tion und dessen Ver­fil­mung die Erfahrung eines Konz­erts auf eine neue Ebene heben wollten.

New Worlds – The Crad­dle of Civ­i­liza­tion ent­führt in ein­er Som­mer­nacht nach Athen. Der Cel­list Jan Vogler und der Schaus­piel­er Bill Mur­ray ste­hen am Ende ihrer Welt­tournee 2018 auf der Bühne des Odeons des Herodes Atti­cus am Fuß des Akropo­lis-Felsens. Jan Vogler spielt mit der Geigerin Mira Wang und der Pianistin Vanes­sa Perez Kom­po­si­tio­nen von Johann Sebas­t­ian Bach bis Van Mor­ri­son. Und Bill Mur­ray singt und spricht Texte der amerikanis­chen Lit­er­atur. Gefilmt von Andrew Mus­ca­to und pro­duziert von Dorn Music, ist der Auftritt seit 22. März 2022 im Kino zu sehen.

CRESCENDO: Herr Vogler, Sie spiel­ten die Cel­lokonz­erte der großen klas­sis­chen Kom­pon­is­ten von Dmitri Schostakow­itsch bis Antonín Dvořák ein. Was reizte Sie an dem musikalisch-lit­er­arischen Pro­jekt mit Hol­ly­wood­star Bill Mur­ray, bei dem Sie Werke von Autoren wie Mark Twain mit Stück­en von Bach bis Hen­ri Manci­ni kombinieren?

Jan Vogler: Ich wollte schon immer die Gren­zen meines eige­nen Gen­res hin­ter mir lassen, und genau das bietet mir dieses Pro­gramm: Wir haben sehr wenig rein klas­sis­che Musik, son­dern auch Num­mern aus Rock­musik, Tan­go und Musi­cal. Auf diese Weise ist es möglich, alles in einen größeren kün­st­lerischen Zusam­men­hang zu führen, der mehr ist als nur Musik.

(© Dorn Music)

Bill Mur­ray: Und für das Pub­likum kommt das völ­lig über­raschend. Wir hat­ten bei unseren Konz­erten oft Zuhör­er, die das übliche Klas­sik-Pro­gramm erwarteten. Das waren Paare, bei denen der Mann während der Vor­führung einzuschlafen pflegte, während seine Frau zuhörte – oder umgekehrt. Wir haben uns vor Beginn der Vorstel­lung immer köstlich amüsiert, wenn wir hin­ter dem Vorhang standen und die Leute beobachteten. Die hat­ten keine Ahnung, was gle­ich auf sie zukom­men würde. Am Ende waren dann alle hin und weg: „Was zum Teufel ist denn jet­zt ger­ade mit uns passiert?“ Es gab ste­hende Ova­tio­nen, alle applaudierten wie verrückt.

Sie woll­ten Ihr Pub­likum in Ekstase versetzen?

Bill Mur­ray: So würde ich das nicht aus­drück­en. Wir woll­ten ein Gefühl oder – wenn man so will – eine größere Idee ver­mit­teln, in der sich jedes Indi­vidu­um wiederfind­en konnte.

Der Schaus­piel­er Bill Mur­ray, die Geigerin Mira Wang, der Cel­list Jan Vogler und die Pianistin Vanes­sa Perez auf der Bühne des Odeons des Herodes Atti­cus

(Foto: © Dorn Music)

Jan Vogler: Wir woll­ten Kun­st schaf­fen, und im Erleb­nis von Kun­st bekommt man eine Ahnung davon, was es heißt, Men­sch zu sein. Das habe ich für mich speziell während der Pan­demie ent­deckt: Es kann nicht nur darum gehen, dass man in der Früh auf­ste­ht, etwas isst, den Tag irgend­wie ver­bringt und sich am Abend ins Bett legt. Ohne Kun­st – ob als Kreativ­er oder als Kon­sument – fehlt etwas Wichtiges. Und unsere Tätigkeit beste­ht nicht ein­fach darin, Musik zu inter­pretieren, die vor langer Zeit kom­poniert wurde. Wir wollen selb­st Kun­st schaf­fen, und auch das ist das Ziel dieses Films: die Erfahrung des Konz­erts auf eine neue Ebene zu heben.

Aber wie wür­den Sie diesen Schaf­fen­sprozess beschreiben?

Jan Vogler: Unser Konz­ert ist mehr als die Summe sein­er Teile. Wenn man kreative Men­schen zusam­men­bringt, so wie unser Quar­tett, dann entste­ht dabei eine beson­dere Chemie. Gemein­sam set­zen wir etwas in die Welt, das größer ist als wir alle. Und indem dieses Resul­tat noch ein­mal auf Film geban­nt und im Schnitt gestal­tet wurde, mul­ti­pliziert sich seine Wirkung.

Der Regis­seur Andrew Mus­ca­to und das tech­nis­che Team

Bill Mur­ray: Unser Regis­seur Andrew Mus­ca­to hat das Konz­ert noch ein­mal auf bril­lante Weise neu struk­turi­ert. So bieten wir den Men­schen ein hohes Maß an Unter­hal­tung, aber gle­ichzeit­ig stoßen wir bei ihnen Denkprozesse an, die auch nach dem Ende der Vor­führung weitergehen.

Eine Konz­ertver­anstal­tung, die in Kun­st­tem­peln stat­tfind­et, ist das Eine. Aber wer­den Kün­stler wie der Dichter Walt Whit­man oder Schostakow­itsch im mod­er­nen Mul­ti­me­dia-Bom­barde­ment nicht untergehen?

Jan Vogler: Die Gefahr sehe ich nicht. Große Kun­st wird immer ein Pub­likum find­en. Und es wäre auch arro­gant, sich um diese Kün­stler Sor­gen zu machen. Die Ideen eines Walt Whit­man beispiel­sweise sind nicht sta­tisch, sie erleben eine Entwick­lung. Unsere Auf­gabe als Inter­pre­ten beste­ht darin, sie in der Inter­ak­tion mit dem Pub­likum lebendig zu halten.

Bill Mur­ray: Wir soll­ten uns nicht davor fürcht­en, dass etwas ver­loren geht. Ja, es ist richtig, dass die mod­erne Medi­en­welt schneller getak­tet ist, aber wenn wir uns vor lauter Sor­gen selb­st Druck machen, dann fällt es uns schw­er­er, diese Ideen geistig zu ver­ar­beit­en und an andere zu weit­erzugeben wie wir das eben mit unseren Konz­erten getan haben. Wir soll­ten die Voraus­set­zun­gen unser­er Real­ität ein­fach entspan­nt akzep­tieren. Und wir find­en zu dieser Hal­tung, indem wir uns ein­fach auf uns selb­st konzen­tri­eren. Die Frage ist immer: Was kann ich als Indi­vidu­um oder – wie in unserem Fall – gemein­sam mit Gle­ich­gesin­nten erreichen?

Bill Mur­ray blickt auf die Zuschauer­ränge des Odeons des Herodes Atti­cus

(Foto: © Dorn Music)

Zum Pro­gramm gehört ja der Song I Feel Pret­ty aus der West Side Sto­ry. Wann fühlen Sie sich – im über­tra­ge­nen Sinne – hübsch?

Jan Vogler: Ich füh­le mich am besten, wenn ich auf der Bühne ste­he. Nichts ver­schafft mir größere Glücks­ge­füh­le, als mit meinem Cel­lo aufzutreten. Mein Instru­ment ist das Zen­trum meines Universums.

Bill Mur­ray: Dem kann ich nur beipflicht­en, auch wenn ich selb­st mein Instru­ment bin. Es gibt nichts Besseres, als in meinem Job zu arbeit­en, egal in welch­er Rolle.

Auch wenn Sie die Schaus­piel­erei offen­bar genießen, so scheinen Sie sich nicht um Rollen zu reißen, Herr Mur­ray. Sie haben ange­blich keinen Agenten.

Bill Mur­ray: Das ist richtig, denn ich will ein­fach nicht in mein­er Ruhe gestört wer­den. Irgend­wie kom­men die Rollen schon auf mich zu. Ich sitze ein­fach da und warte ab. Das habe ich mir vor län­ger­er Zeit ein­mal vorgenom­men. Ich wollte wäh­lerisch­er sein, nicht Filme wegen des Geldes drehen, son­dern mir kün­st­lerische Pro­jek­te aus­suchen, die meinem Geschmack entsprechen. Und das hat sich dann bewährt, selb­st wenn ich nicht mehr die gle­ichen Gagen wie früher bekomme, weil solche Pro­duk­tio­nen ein gerin­geres Bud­get haben. Aber dafür mache ich eben die Filme, auf die ich Lust habe. Und weil diese Filme nicht viel kosten, kann sich auch kein Pro­duzent ein­mis­chen und mir sagen, wie ich meinen Job zu machen habe.

Und welche Ange­bote sortieren Sie automa­tisch aus?

Bill Mur­ray: Die, in denen ich neg­a­tive Emo­tio­nen aus­drück­en muss. Deshalb spiele ich aus Prinzip nicht in bru­tal­en Fil­men. Zum Glück.

Am Ende gibt es rote Rosen für Bill Mur­ray und auch für das Pub­likum

(Foto: © Dorn Music)

Doch Düsterkeit ist Teil des Lebens. Auch die Musik beschäftigt sich mit neg­a­tiv­en Emotionen.

Jan Vogler: Das heißt aber nicht, dass man diese an das Pub­likum weit­ergeben soll. Es ist egal, wie wir als Kün­stler uns inner­lich fühlen. Unsere Pflicht beste­ht darin, den Men­schen so viel pos­i­tive Energie zu ver­mit­teln, wie wir nur kön­nen. Das ist auch grund­sät­zlich meine Leben­se­in­stel­lung. Wenn ich pos­i­tive Kraft nach außen trage, dann bekomme ich die zurück – und ich füh­le mich bess­er. So kann das ganze Leben bess­er wer­den. Dazu leis­tet wiederum unser Film seinen Beitrag. Denn er weckt in den Zuschauern pos­i­tive Gefüh­le und bestärkt sie in ihrer Human­ität. Hof­fentlich. Ich weiß, das ist ein starkes State­ment, aber so denke ich nun mal.

Titelfo­to: © Dorn Music