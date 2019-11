Willkommen in der Klassik-Woche,

heu­te mit Anne-Sophie Mut­ters FAX-Gerät, viel zu wenig Geld in New York und Stutt­gart und mit Trä­nen für den Bari­ton John Weg­ner.

WAS IST

Sor­gen­fal­ten: Iván Fischer bangt um das Buda­pest Fes­ti­val Orches­tra.

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA IN GEFAHR

Nun also das Buda­pest Fes­ti­val Orches­tra. 1983 von Iván Fischer gegrün­det: Jugend­ar­beit, Über­ra­schungs- und Gesprächs­kon­zer­te. Das Gra­mo­pho­ne Maga­zin hat das Orches­ter welt­weit auf Platz 9 gewählt. Jetzt ver­schick­te Fischer einen Brand­brief. Die Regie­rung von Vik­tor Orbán will nur die Hälf­te der ver­spro­che­nen Unter­stüt­zung über­wei­sen, und das wür­de – wohl oder übel – zum Ende des Orches­ters füh­ren. Eine Tour­nee muss aus­fal­len, Kon­zer­te wer­den abge­sagt, über Ent­las­sun­gen wird debat­tiert. Orches­ter­ma­na­ger Mar­tin Hoff­mann, einst Chef der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, ist schon aus Pro­test zurück­ge­tre­ten. Orbán zeich­net anti­se­mi­ti­sche Schrift­stel­ler aus, setz­te Bou­le­vard-Mann Atti­la Vid­nyánszky ins Natio­nal­thea­ter und den Rechts­ex­tre­mis­ten Györ­gy Dör­ner ins Neue Thea­ter. Hoff­mann und Iván Fischer könn­ten es sich leicht machen und gehen. Aber sie tan­zen die unga­ri­sche Kul­tur-Rhaps­odie, schla­gen inter­na­tio­nal Alarm und war­ten auf unse­re Soli­da­ri­tät – geben wir sie ihnen!

KLEINE KRISE BEIM LUCERNE FESTIVAL

Läuft gera­de nicht so gut für den Inten­dan­ten des Lucer­ne Fes­ti­vals Micha­el Hae­f­li­ger. Dass er durch­grei­fen kann und auch vor mas­si­ven Ände­run­gen und Pro­gramm-Stri­chen (wir haben über die Neu­aus­rich­tung des Fes­ti­vals berich­tet) nicht zurück­schreckt, ist bekannt. Etwas erstaunt ist man über die aktu­el­le Ner­vo­si­tät in Luzern: Der Stif­tungs­rat des Fes­ti­vals lässt der­zeit in einer unab­hän­gi­gen Unter­su­chung schwer­wie­gen­de Mob­bing-Vor­wür­fe gegen Hae­f­li­ger prü­fen. Erho­ben wur­den sie wohl von Domi­nik Deu­ber, dem Lei­ter der Meis­ter­schu­le für Neue Musik und deren Alum­ni. Einen Hin­ter­grund des Kon­flikts ver­mu­tet die Luzer­ner Zei­tung in den im Früh­ling bekannt­ge­ge­be­nen Umstruk­tu­rie­run­gen. Und dann war da noch die Sache mit Teo­dor Cur­r­ent­zis. Das Lucer­ne Fes­ti­val hat­te Kar­ten für Pro­ben des Orches­ters musi­cAe­ter­na im April für rund 100 Dol­lar ver­kauft. Dar­auf reagiert Cur­r­ent­zis nun ver­är­gert und mit einer Klar­stel­lung: Er erwar­te, dass bereits gezahl­tes Geld vom Fes­ti­val erstat­tet wer­de, da sei­ne Pro­ben kos­ten­los sei­en – aus Prin­zip.

DAIMLER UND DIE OPER IN STUTTGART

In einer der letz­ten Wochen hat­ten wir bereits über die viel dis­ku­tier­te Sanie­rung der Stutt­gar­ter Oper berich­tet, und dar­um, dass kei­ner den Mut hat, die Eine-Mil­li­ar­den-Euro-Ent­schei­dung zu tref­fen. Nun schlägt Inten­dant Vik­tor Scho­ner im Deutsch­land­funk-Inter­view Alarm und kri­ti­siert die „erbärm­li­chen Arbeits­be­din­gun­gen“: „Ich lade jeden ein, aus Stutt­gart, aus Baden-Würt­tem­berg-Raum, aus ganz Deutsch­land, ein­mal eine Back­stage-Füh­rung zu machen und zu sehen, wie unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, unse­re Musi­ke­rin­nen und Musi­ker, unse­re Tän­ze­rin­nen und Tän­zer wirk­lich erbärm­lichs­te Pro­be­si­tua­tio­nen und Arbeits­platz­si­tua­tio­nen… allein die Fär­be­rei, ich glau­be, kein Arbei­ter bei Daim­ler wür­de eine sol­che Fär­be­rei je auch nur betre­ten. Da gibt es ein­fach Sanie­rungs­be­darf, weil das Haus zum Glück im Krieg nicht zer­stört wur­de und auch nie wirk­lich grund­sa­niert wur­de. Und jeder, der einen Alt­bau hat, weiß, man muss da jetzt ran.“

FINANZ-DEBATTE AN DER MET

Um Geld dreht sich der­zeit auch alles an der MET in New York. Wäh­rend die aktu­el­len Pre­mie­ren von „Por­gy and Bess“ und Phil­ip Glass’ „Akhn­a­ten“ sich gut ver­kau­fen, mel­de­te die Oper bereits 2018 ein Defi­zit von 1,9 Mil­lio­nen Dol­lar, 2019 beträgt es nach neu­es­ten Schät­zun­gen 1,1 Mil­lio­nen. Von einer Rating Agen­tur wer­den laut New York Times die Kino­über­tra­gun­gen gelobt, die Inten­dant Peter Gelb erfun­den hat, aber die Finanz­mit­tel sei­en noch immer zu gering für ein Haus die­ser Grö­ßen­ord­nung. Zumal gro­ße Inves­ti­tio­nen anste­hen – beson­ders, was die Back­stage-Reno­vie­rung und die Sanie­rung der Fas­sa­de betrifft.

WAS WAR

Das NDR Elb­phil­har­mo­nie Orches­ter spielt die neu­en „Vier Jah­res­zei­ten“.

GRETA VIVIALDI – DIE NEUEN JAHRESZEITEN

Es ist schon auf­fäl­lig, dass die Welt­ur­auf­füh­rung der neu­en „Vier Jah­res­zei­ten“ kaum auf­ge­fal­len ist – und das, obwohl die Idee von Star-Agen­tur Jung von Matt kam: Für das NDR Elb­phil­har­mo­nie Orches­ter und Alan Gil­bert wur­de bei der Ber­li­ner Musik­pro­duk­ti­on „Kling Klang Klong“ (die heißt echt so!) eine neue Ver­si­on der „Vier Jah­res­zei­ten“ in Auf­trag gege­ben: Eini­ge Vogel­stim­men fie­len dem Arten­ster­ben zum Opfer, ein biss­chen Herbst schlich sich schon in den Som­mer, und Gewit­ter stürm­ten in so ziem­lich jeder Jah­res­zeit. Am Ende klang die Par­ti­tur, die Kom­po­nis­ten mit den aktu­el­len Erkennt­nis­sen des Kli­ma­wan­dels umge­schrie­ben hat­ten, weni­ger nach Welt­un­ter­gang als ein­fach nur: Hübsch! Ver­nich­tend die Kri­tik von Edwin Baum­gart­ner. Scha­de, dass es dem NDR Mal wie­der nicht gelun­gen ist, den neu­en und wirk­lich span­nen­den Chef­di­ri­gen­ten in den Vor­der­grund zu stel­len. Statt­des­sen hat man lie­ber in ein ver­meint­li­ches Spi-Spa-Spek­ta­kel-Kon­zert inves­tiert. Irgend­wie scheint der Hang zur PR in Ham­burg noch immer grö­ßer zu sein, als die Klar­heit der Kunst.

SENATSVERWALTUNG SCHEITERT AN KOMISCHER OPER

„Schon beim ers­ten Schritt in Rich­tung Sanie­rung der Komi­schen Oper ist die zustän­di­ge Senats­ver­wal­tung für Stadt­ent­wick­lung und Woh­nen gestol­pert“, berich­tet der Tages­spie­gel. „Der Wett­be­werb, bei dem ein Gene­ral­pla­ner für die Grund­in­stand­set­zung und Erwei­te­rung des maro­den Musik­thea­ters gefun­den wer­den soll­te, ist geplatzt.“ Grund ist die Beschwer­de eines Bewer­bers. Der aktu­el­le Wett­be­werb muss­te auf­ge­ho­ben wer­den. Ob sich der Bau­be­ginn, der für 2023 geplant ist, hal­ten lässt – dar­an zwei­felt der Tages­spie­gel.

PERSONALIEN DER WOCHE

Eine gro­ße Stim­me ist ver­stummt: John Weg­ner starb mit 69 Jah­ren.

In der Talk­show 3nach9 hat Gei­ge­rin Anne-Sophie Mut­ter einen Ein­blick in ihre Pro­ben­ar­beit gege­ben. Sie kön­ne sich schlecht kon­zen­trie­ren und nei­ge dazu, sich beim Üben abzu­len­ken, indem sie „Mal nach­schaut, was so im Fax liegt.“ Im Fax!?! Im Ernst? Wer schickt ihr denn sowas aus der media­len Ver­gan­gen­heit? Beet­ho­ven oder Bach, oder war es gar ein Tele­gramm von Tele­mann? +++ Er hat in Hal­le gekämpft und wur­de am Ende von eng­stir­ni­gen Poli­ti­kern vom Hof getrie­ben, nun ist der wei­te­re Weg von Inten­dant Flo­ri­an Lutz klar: Er beerbt Tho­mas Bockel­mann am Staats­thea­ter Kas­sel. +++ Kei­ne schö­ne ers­te Amts­hand­lung, wohl aber eine nöti­ge für das finan­zi­ell klam­me Opern­haus in Flo­renz: Inten­dant Alex­an­der Perei­ra will die Kar­ten­prei­se erhö­hen. Und dafür mehr Hoch­glanz ser­vie­ren. Er meint damit: Ric­car­do Muti, Kras­si­mi­ra Sto­ja­no­wa und Pláci­do Dom­in­go. „Ich gehe ein Risi­ko ein, indem ich die Kar­ten­prei­se bis auf 200 Euro erhö­he. Viel­leicht wer­den wir zehn Pro­zent der Zuschau­er ver­lie­ren, wir wer­den jedoch dafür mehr Ein­nah­men haben. Wenn die Qua­li­tät über­zeugt, wer­den wir mehr Kar­ten ver­kau­fen“, rech­net der ehe­ma­li­ge Oli­vet­ti-Ver­tre­ter vor. +++ Der deut­sche Opern­re­gis­seur Aron Stiehl wird neu­er Inten­dant in Kla­gen­furt. +++ Mit per­sön­li­chem Ein­satz hat Inten­dant Jens-Dani­el Her­zog eine Auf­füh­rung des „Don Car­los“ in Nürn­berg geret­tet. Nach­dem der Sän­ger der Haupt­rol­le spon­tan erkrank­te, spiel­te der Inten­dant die Rol­le kur­zer­hand sel­ber, musi­ka­lisch von der Sei­ten­büh­ne durch den aus St. Peters­burg ein­ge­flo­ge­nen Tenor Hov­han­nes Ayva­zy­an beglei­tet. +++ Weil wir die nöti­ge Auf­klä­rung im Fal­le Sieg­fried Mau­ser von Anfang an beglei­tet haben und soli­da­risch mit allen Opfern sind, sei hier noch ein wich­ti­ger Text emp­foh­len, der das Sys­tem-Mau­ser ein­drück­lich erklärt. +++ Unglaub­lich vie­le, unglaub­lich bewe­gen­de Erin­ne­run­gen an einen mensch­lich ein­ma­li­gen Sän­ger waren in den letz­ten Tagen in den sozia­len Medi­en zu lesen: Der Bari­ton John Weg­ner, unter ande­rem ein wun­der­ba­rer Wotan, ist im Alter von 69 Jah­ren sei­nem Par­kin­son-Lei­den erle­gen. „Am Anfang habe ich nur weni­gen Men­schen von der Krank­heit erzählt, dann habe ich mich ent­spannt – und am Ende stör­te es mich nicht mehr, dass die Leu­te das mit­be­kom­men haben.“

AUF UNSEREN BÜHNEN

Es war ein Tri­umpf – beson­ders für Kirill Petren­ko und Mar­lis Peter­sen: sie über­wäl­tig­ten mit ihrer schrof­fen Les­art von Korn­golds „Tote Stadt“ in Mün­chen. Und auch Tenor Jonas Kauf­mann ließ vie­le Kri­ti­ker ver­stum­men. So attes­tier­te Manu­el Brug ihm, bes­ser gesun­gen zu haben, als er erwar­tet hat­te, und der BR fei­er­te Kauf­mann als Sän­ger-Dar­stel­ler. Noch für kur­ze Zeit ist der Radio-Mit­schnitt der Pre­mie­re hier zu hören. +++ Inten­dant Bernd Loebe stell­te das neue Pro­gramm in Erl vor: 2020 ste­hen Wag­ners „Lohen­grin“, Hum­per­dincks „Königs­kin­der“ und die Ros­si­ni-Oper „Bian­ca e Fal­lie­ro“ auf dem Pro­gramm. Kurz zuvor wur­de bestä­tigt, dass die Staats­an­walt­schaft die Kla­gen gegen Gus­tav Kuhn aus poli­ti­schem Druck auf­recht erhält.

In eige­ner Sache darf ich Sie noch auf ein Gespräch hin­wei­sen, das ich für Klas­sik-Radio mit Annet­te Dasch geführt habe: In andert­halb Stun­den erzählt sie beim ent­spann­ten Brunch über ihre Jugend in den 80er-Jah­ren und dar­über, wie Musik ihr über die Puber­tät hin­weg half. Sie ver­rät, war­um sie sich die toten Mit­glie­der ihrer Fami­lie gern wäh­rend der Auf­füh­rung in den hin­te­ren Rei­hen des Thea­ters vor­stellt, plau­dert über die Pro­ben an Hans Neu­en­fels‘ Bay­reu­ther „Rat­ten-Lohen­grin“, erklärt, wie das Gehirn bei Neu­er Musik reagiert und gesteht, dass sie noch auf einen Anruf von Peter Kon­wit­sch­ny war­tet.

In die­sem Sin­ne – hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de