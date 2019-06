Zwei Leben gehen eine Ver­bin­dung ein – die­sen beson­de­ren Moment des Zusam­men­tref­fens stellt Xie Xin in ihrer Cho­reo­gra­fie „From IN“ dar. Wei­te flie­ßen­de Bewe­gun­gen kenn­zeich­nen den Stil des 2014 von ihr gegrün­de­ten Tanz­thea­ters. Es ist Gast des Colours Inter­na­tio­nal Dance Fes­ti­vals von Eric Gaut­hi­er. 20 Pro­duk­tio­nen aus aller Welt sind zu sehen, dar­un­ter neun Deutsch­land-Pre­mie­ren und zwei abend­fül­len­de Urauf­füh­run­gen. Aus Hel­sin­ki kommt Tero Saa­ri­nen mit sei­ner Kom­pa­nie und dem Akkor­deo­nis­ten Kim­mo Poh­jo­nen. Ste­phen Shropshire aus den Nie­der­lan­den spürt in „We Are Nowhe­re Else But Here“ den inti­men Begeg­nun­gen nach, die „ver­bor­gen sind im fest ver­schnür­ten mensch­li­chen Kno­ten“. Inspi­riert von dem Comic­band „Watch­men“, unter­sucht Bryan Ari­as mit sei­ner Kom­pa­nie in „Watch“ die mora­li­schen Kämp­fe heu­ti­ger Hel­den. Mou­rad Merz­ou­ki und sei­ne Com­pa­gnie Käfig brin­gen mit dem Barock­ensem­ble Le Con­cert de L’Hostel Dieu den Hip-Hop in Ver­bin­dung mit Barock­tanz und stei­gern die spon­ta­ne Kraft der Stra­ßen­kunst und die sub­li­me Kunst­fer­tig­keit des Barocks zu einer poe­ti­schen Bil­der­flut. Der aus­tra­li­sche Avant­gar­de-Zir­kus Cir­ca zeigt in „En Mas­se“ die Visi­on einer ster­ben­den und wie­der erblü­hen­den Welt. Die Akram Khan Com­pa­ny aus Lon­don fei­ert mit „Out­wit­ting the Devil“ ihr 20-jäh­ri­ges Bestehen. Und die Com­pa­gnie Marie Choui­nard aus Kana­da wen­det in „Radi­cal Vita­li­ty“, einer Antho­lo­gie aus ihren Wer­ken, den Blick zurück auf die eige­ne Geschich­te.

www.coloursdancefestival.com