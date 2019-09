Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

heu­te mit­ten aus einem klas­si­schen Shit­s­torm, mit der Fra­ge nach dem „Wie wei­ter in Salz­burg?“ und gro­ßem Applaus für Chris­toph Eschen­bachs Ein­stand in Ber­lin.

WAS IST

Eine der zahl­rei­chen Insta­gram-Ant­wor­ten von Kathryn Lewek auf angeb­li­che #bodys­ha­me-Kri­tik

FAT SHITSTORM

Es ist viel­leicht nicht klug, dass ich mich hier in einen fet­ten Shit­s­torm bege­be und mei­nen astral-schlan­ken Kri­ti­ker-Kör­per wenigs­tens ein biss­chen vor den opu­len­ten Kri­ti­ker-Kor­pus des Kol­le­gen Manu­el Brug schie­be, der an die­ser Stel­le wegen sei­nes Face­book-Pro­fil­bil­des immer­hin schon eini­ge Male sein Fett als Rau­pe Nim­mer­satt weg­be­kom­men hat. Fol­gen­des ist pas­siert: Die Sän­ge­rin der Salz­bur­ger Eury­di­ke, Kathryn Lewek, hat Brug in zahl­rei­chen Posts unter dem Hash­tag #bodys­ha­ming ange­grif­fen, da sie sei­ne Kri­tik in der Welt als per­sön­li­chen Angriff auf ihren Kör­per ver­stan­den hat. Sie fühl­te sich gede­mü­tigt, pos­te­te prompt Bil­der mit dem unver­pi­xel­ten (auch frag­wür­dig!) Gesicht ihres Kin­des und echauf­fier­te sich über die über­grif­fi­ge Kri­tik! In den letz­ten Tagen wuchs dar­aus – und durch den ätzen­den Brand­be­schleu­ni­ger Nor­man Leb­recht – ein Shit­s­torm zu Orkan­stär­ke, und Brug-Fein­de pos­te­ten mit Inbrunst unvor­teil­haf­te Bil­der des Kri­ti­kers. Ich befürch­te aller­dings, dass es sich in die­ser auf­ge­heiz­ten Stim­mung eher um einen klas­si­schen Inter­net-Auto­ma­tis­mus han­delt, an des­sen Ende kei­ner mehr so genau weiß, wor­um es eigent­lich ging – bezie­hungs­wei­se nie­mand die Ori­gi­nal-Kri­tik gele­sen hat, bevor er in die #bodys­ha­ming-Schreie ein­stimm­te.

Fakt ist, dass Brug in einem End­los-Text über die Salz­bur­ger Fest­spie­le Bar­rie Kos­kys Orpheus-Auf­füh­rung in einem eher schlan­ken Satz abhan­del­te. Und der ging so: „… lei­der läuft der gut geöl­te Mario­net­ten-Mecha­nis­mus schnell leer, immer wie­der machen dicke Frau­en in engen Kor­set­ten in diver­sen Sepa­rees die Bei­ne breit.“ Äh – ja, genau das war auf der Büh­ne zu sehen, und, ja, die Regie spiel­te bewusst mit dem Aus­se­hen der Sän­ge­rin­nen, the­ma­ti­sier­te ihre Kör­per­lich­keit slap­stick­ar­tig wie einst bei Stan & Ollie, die in Deutsch­land bekannt­lich als Dick und Doof Kar­rie­re mach­ten. Die Fra­ge ist, wie man all das anders aus­drü­cken sol­le. Es ging hier eben nicht um eine „Fat man can’t sing“-Über­schrift (so titel­te einst die New York Times über Lucia­no Pava­rot­ti), son­dern um eine in der Insze­nie­rung ange­leg­te Kör­per-Debat­te.

Okay, dass Brug in einem Tweet auf die ers­te Wel­le des Shit­s­torms mit einem selbst­ge­fäl­li­gen „Haha“ ant­wor­te­te – das war nicht wirk­lich klug. Smar­ter dage­gen Mez­zo Nadi­ne Weiss­mann, die den Cupi­do der Insze­nie­rung sang, und vor der letz­ten Salz­burg-Auf­füh­rung mit einem Schmun­zeln auf Face­book pos­te­te: „It ain’t over till the fat lady in a cor­set sings!“ Voll­kom­men pein­lich dage­gen das offi­zi­el­le State­ment von Fest­spiel-Prä­si­den­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler: „Ein ziem­lich ein­fluss­rei­cher deut­scher Kri­ti­ker, des­sen Aus­se­hen ich nicht kom­men­tie­re, um mich nicht auf sei­ne respekt­lo­se Stu­fe zu stel­len, hat Kathryn vor­ge­wor­fen, sie wäre zu dick als Eury­di­ce in Orphée aux enfers…“ Abge­se­hen davon, dass das so nicht stimm­te, wie soll das alles denn nun wei­ter­ge­hen? In der Fest­stel­lung, dass die Fest­spiel-Prä­si­den­tin, über deren Aus­se­hen wir hier nicht berich­ten, um das Niveau eines Kri­ti­kers, über des­sen Aus­se­hen wir hier eben­falls nicht berich­ten, um sein Niveau, als er über eine Sän­ge­rin schrieb, über deren Aus­se­hen er nicht in der Form berich­tet hat­te, wie es die Fest­spiel-Prä­si­den­tin ihm unter­stell­te, nicht zu unter­schrei­ten? Leu­te, ist all das nicht alles etwas zu dick auf­ge­tra­gen?

STAATSKAPELLE OHNE THIELEMANN?

Seit Mona­ten beglei­ten wir an die­ser Stel­le den Zoff um die Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le. Nach­dem wir letz­te Woche bereits über Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten zwi­schen der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le und Chris­ti­an Thie­le­mann berich­tet hat­ten (es ging um die vom Diri­gen­ten geplan­ten Pre­mie­ren), wur­de der Zwist nun auch offi­zi­ell: In einer Pres­se­mit­tei­lung stell­te das Orches­ter klar, dass es auch ohne sei­nen Chef­di­ri­gen­ten in Salz­burg blei­ben wol­le. Wenn es die Rech­nung dabei mal nicht ohne den Wirt gemacht hat. Sowohl Thie­le­mann-Riva­le und desi­gnier­ter Inten­dant Niko­laus Bach­ler, als auch Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er schwei­gen irri­tie­rend beharr­lich – haben sie etwa längst einen Plan ohne Orches­ter und Diri­gen­ten in der Schreib­tisch­schub­la­de? In öster­rei­chi­schen Zei­tun­gen wird über eine Rück­kehr der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker nach Salz­burg spe­ku­liert – ich tip­pe eher auf ein Fes­ti­val mit jähr­lich wech­seln­den Orches­tern. Für Thie­le­mann ist der Zoff in Salz­burg aller­dings nur eine Bau­stel­le: Das ZDF hat ihn und die Staats­ka­pel­le gera­de aus dem Sil­ves­ter­kon­zert gewor­fen (das über­nimmt bereits 2019 Kirill Petren­ko), und im Okto­ber steht auch die Ver­län­ge­rung sei­ner Musik­di­rek­to­ren­stel­le in Bay­reuth an. Den Ring hat Katha­ri­na Wag­ner bekannt­lich an Pie­ta­ri Inki­nen ver­ge­ben; dis­ku­tiert wird der­zeit wohl über ein Par­si­fal-Diri­gat 2022 – aber ob sei­ne Stel­le als Musik­di­rek­tor ver­län­gert wird, ist offen. Auch in Bay­reuth wird am Ende die Poli­tik ent­schei­den.

WAS WAR

Bes­ser als nichts: Alex­an­der Perei­ra zieht es von der Mai­län­der Sca­la ans Cha­os-Haus nach Flo­renz.

VLADIMIR JUROWSKI WILL REDEN

Der zukünf­ti­ge Diri­gent der Baye­ri­schen Staats­oper und Nach­fol­ger von Kirill Petren­ko, der Rus­se Vla­di­mir Jurow­ski, hat Eka­te­ri­na Kel von der SZ ein span­nen­des Inter­view gege­ben, in dem er sich auch von sei­nem Vor­gän­ger absetzt. Anders als Petren­ko hält Jurow­ski das Reden mit dem Publi­kum und den Medi­en für exis­ten­zi­ell: „Ich lie­be es, mich mit Men­schen aus­zu­tau­schen. Das mag aus mei­nem Mund etwas selt­sam klin­gen. In mei­nem Beruf wer­den vie­le zu Mis­an­thro­pen. Ers­tens begeg­net man als Diri­gent täg­lich Hun­der­ten von Men­schen. Danach möch­te man sich lie­ber zurück­zie­hen. Zwei­tens übt man als Diri­gent stän­dig die Rol­le des Bestim­mers aus, und irgend­wann ver­einsamt man dar­an. Das hat mich frü­her oft abge­schreckt.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Von Mai­land nach Flo­renz – kein Auf­stieg, eher eine Not­lö­sung. Aber immer­hin, es geht wei­ter für den Sca­la-Inten­dan­ten Alex­an­der Perei­ra. Er pro­fi­tiert vom Abgang des Musik­di­rek­tors Fabio Lui­si und des Inten­dan­ten Cris­tia­no Chia­rot in Flo­renz und springt kurz­fris­tig ein. +++ Alex­an­der Stein­beis gibt sei­nen Pos­ten als Orches­ter­di­rek­tor des Deut­schen Sym­pho­nie-Orches­ters Ber­lin auf – wohin es ihn nach 13 erfolg­rei­chen Jah­ren treibt, ver­rät er nicht. +++ Die Kie­wer Sopra­nis­tin Tetia­na Zhu­ra­vel macht gera­de Kar­rie­re im Wes­ten, setzt sich aber auch für Demo­kra­tie-Pro­jek­te in der Ost­ukrai­ne ein. Kirs­ten Holm berich­tet in der FAZ über das span­nen­de Pro­jekt „Music and Dia­lo­gue“. +++ Kön­nen Sie die­ses Wort lesen? CONCERTGEBOUWORKEST – so und nicht anders, müs­sen Fes­ti­vals und Ver­an­stal­ter neu­er­dings wer­ben, wenn sie das Orches­ter aus Ams­ter­dam ver­kau­fen wol­len. Vor­bei mit dem klin­gen­den Namen Roy­al Con­cert­ge­bouw Orches­tra. Hat das diri­gen­ten- und füh­rungs­lo­se Ensem­ble kei­ne ande­ren Pro­ble­me?

AUF UNSEREN BÜHNEN

Chris­toph Eschen­bach wird in der Mor­gen­post von Mat­thi­as Nöther für sein Antritts­kon­zert beim Ber­li­ner Kon­zert­haus­or­ches­ter gefei­ert: „Eschen­bach diri­giert den monu­men­ta­len Schin­ken mit sei­nen Pfingst­hym­nus- und ‚Faust‘-Versen schlank und flott und hält Mah­lers Mate­ri­al­schlacht gut im Zaum.“ +++ In einer Kri­ti­ker-Umfra­ge des NRW-Teils der Welt am Sonn­tag schnitt das Aal­to-Thea­ter in Essen am bes­ten ab. Beson­ders über­zeug­ten die Kri­ti­ke­rin­nen und Kri­ti­ker Tat­ja­na Gür­ba­cas Insze­nie­rung von Carl Maria von Webers Der Frei­schütz, Roland Schwabs Inter­pre­ta­ti­on von Ver­dis Otel­lo und Kay Links Deu­tung von Ari­bert Rei­manns Medea +++ Pavel Haas und Vic­tor Ull­mann fei­er­te Regis­seur Chris­toph Martha­ler bei der Eröff­nung der Ruhr­tri­en­na­le, in der er anti­se­mi­ti­sche Tex­te unse­rer Groß­vä­ter mit aktu­el­len State­ments von Vik­tor Orbán und Boris John­son ver­misch­te. +++ Nürn­berg plant ein neu­es Kon­zert­haus – Vor­bild soll Luzern sein, wie der BR berich­tet.



Was fehlt, ist, was lohnt – und das ist natür­lich der Beginn der neu­en Kon­zert- und Opern­sai­son, in der wir auch die­se Spiel­zeit wie­der gemein­sam die Ohren steif hal­ten wer­den.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

