Mit Jonas Kauf­mann als Flo­re­stan und Lise David­sen als Fide­lio kommt Beet­ho­vens Fide­lio am 17. März 2020 aus dem Roy­al Ope­ra House Lon­don live in die deut­schen Kinos.

In einer groß­ar­ti­gen Neu­in­sze­nie­rung mit her­aus­ra­gen­der Beset­zung wird Beet­ho­vens ein­zi­ge Oper aus dem Roy­al Ope­ra House in die deut­schen Kinos über­tra­gen. Die Pre­mie­re (Foto oben: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House) und alle Fol­ge­auf­füh­run­gen in Lon­don waren bereits lan­ge im Vor­feld aus­ver­kauft. Tobi­as Krat­zer setzt das Werk mit Anto­nio Pap­pa­no am Pult in Sze­ne.

Eine Parabel über politisches Engagement

Trai­ler zu Fide­lio mit Jonas Kauf­mann und Lise David­sen am Roy­al Ope­ra House

Krat­zer ist es in sei­ner Insze­nie­rung dar­um zu tun, Beet­ho­vens idea­lis­ti­sche Bot­schaft wie­der glaub­haft wer­den zu las­sen und der Fra­ge nach­zu­ge­hen, wel­che Bedeu­tung den Idea­len heu­te noch zukommt.

Tobis Krat­zer bringt Fide­lio als Para­bel über poli­ti­sches Enga­ge­ment auf die Büh­ne des Roy­al Ope­ra House

(Foto: © Lara Cap­pel­li /Royal Ope­ra House)

Als eine Para­bel über poli­ti­sches Enga­ge­ment bringt er die Oper auf die Büh­ne. In zwei Hälf­ten zer­fal­le sie, betont Krat­zer. Und auf die­sen ästhe­ti­schen Bruch lässt er sich mit sei­ner Insze­nie­rung ein.

Tobi­as Krat­zer ver­legt in sei­ner Insze­nie­rung am Roy­al Ope­ra House den Schau­platz von Fide­lio wie­der zurück nach Frank­reich.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Den Schau­platz der Oper, die aus Grün­den der Zen­sur bei Beet­ho­ven in Spa­ni­en spie­len muss­te, ver­legt Krat­zer wie­der zurück nach Frank­reich.

Frankreich während des nachrevolutionären Terrors

Der ers­te Akt spielt in sei­ner Insze­nie­rung in einem fran­zö­si­schen Gefäng­nis am Höhe­punkt des nach­re­vo­lu­tio­nä­ren Ter­rors. Es ist ein alp­traum­haf­ter Platz, auf dem Wäch­ter Mas­sen­hin­rich­tun­gen über­wa­chen. Frau­en wie Mar­zel­li­ne, die Toch­ter des Ker­ker­meis­ters, erhal­ten nur Zutritt, um die abge­schla­ge­nen Köp­fe der Toten ein­zu­sam­meln.

Aman­da For­sy­the als Mar­zel­li­ne, die als Toch­ter des Ker­ker­meis­ters ein Auge auf Fide­lio gewor­fen hat

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Am Beginn steht eine häus­li­che Sze­ne: Der Pfört­ner Jaqui­no ist in Mar­zel­li­ne, die Toch­ter des Ker­ker­meis­ters Roc­co, ver­liebt. Im Duett „Jetzt, Schätz­chen, jetzt sind wir allein“ malt er ihr eine gemein­sa­me Zukunft aus.

Lise David­sen als Fide­lio in Tobi­as Krat­zers Insze­nie­rung am Roy­al Ope­ra House

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Mar­zel­li­ne aber inter­es­siert sich für einen jun­gen Mann, namens Fide­lio, der seit eini­ger Zeit als Gehil­fe ihres Vaters arbei­tet. Ihre Arie: „O wär ich schon mit dir ver­eint“

Georg Zep­pen­feld als Ker­ker­meis­ter Roc­co, der Lise David­sen als Fide­lio sei­ner Toch­ter zum Mann geben möch­te.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Roc­co hat gemerkt, dass sei­ne Toch­ter ein Auge auf Fide­lio gewor­fen hat. Er glaubt, dass Fide­lio sich eben­falls in sei­ne Toch­ter ver­liebt hat. Fide­lio, der in Wirk­lich­keit Leo­no­re ist, die ihren Gat­ten im Gefäng­nis ver­mu­tet, kommt mit Ein­käu­fen aus der Stadt. Als auch Jaqui­no hin­zu­tritt, ent­steht eine selt­sa­me Stim­mung: Quar­tett „Mir ist so wun­der­bar“

Roc­co erklärt offen, dass Mar­zel­li­ne und Fide­lio ein Paar wer­den könn­ten. Es feh­le ihnen nur noch Geld: Gold-Arie „Hat man nicht auch Gold dane­ben“

Tobis Krat­zer lässt Mer­zel­li­ne früh erken­nen, dass Fide­lio in Wirk­lich­keit eine Frau ist.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Krat­zer lässt in sei­ner Insze­nie­rung Mar­zel­li­ne schon bald das wah­re Geschlecht von Fide­lio erken­nen.

Aman­da For­sy­the als Mar­zel­li­ne und Lise David­sen als Fide­lio / Leo­no­re

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Fide­lio / Leo­no­re bit­tet Roc­co, ihn zu den Gefan­ge­nen beglei­ten zu dür­fen. Roc­co stimmt zu. Aber einen Gefan­ge­nen darf nie­mand sehen.

Gera­de den jedoch will Fide­lio / Leo­no­re sehen. Mar­zel­li­ne ist dage­gen. Aber Roc­co gibt nach: Ter­zett „Gut, Söhn­chen, gut“

Simon Neal als Don Pizar­ro kommt hoch zu Ross auf die Büh­ne gerit­ten, um Flo­re­stan töten zu las­sen.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Don Pizar­ro, der Gou­ver­neur des Gefäng­nis­ses, erscheint. Roc­co über­gibt ihm einen Brief. In dem steht, dass der Minis­ter kom­men wer­de, das Gefäng­nis zu besu­chen. Für Pizar­ro heißt das, dass Flo­re­stan, sein ver­hass­ter Feind, ster­ben muss: Arie „Ha, welch ein Augen­blick“

Simon Neal als Pizar­ro for­dert den Ker­ker­meis­ter Roc­co auf, Flo­re­stan zu töten.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Pizar­ro braucht für den Mord Roc­cos Hil­fe: Duett „Jetzt, Alter, hat es Eile“

Lise David­sen als Fide­lio will Georg Zep­pen­feld als Ker­ker­meis­ter Roc­co hin­dern, den Mord an Flo­re­stan zu bege­hen.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Roc­co wei­gert sich, den Mord zu bege­hen. Er soll aber wenigs­tens das Grab aus­he­ben. Fide­lio / Leo­no­re hat das Gespräch belauscht: Arie „Abscheu­li­cher, wo eilst du hin?“

Sie will den Mord ver­hin­dern. Zunächst erreicht sie bei Roc­co, dass die Tore des Gefäng­nis­ses geöff­net wer­den. Die Gefan­ge­nen tau­meln beglückt ins Freie: Chor „O wel­che Lust“

Der Chor als schweigende Masse

Anto­nio Pap­pa­no diri­giert Fide­lio am Roy­al Ope­ra House

(Foto: © Mus­ac­chio & Ian­ni­el­lo / EMI)

Den Zwei­ten Akt, in dem Krat­zer die Fra­ge nach der Gegen­wart stellt, ver­legt er in einen hel­ler­leuch­te­ten Salon. Der Chor in zeit­ge­nös­si­scher Klei­dung sitzt durch­ge­hend auf der Büh­ne und folgt als schwei­gen­de Mas­se dem Gesche­hen. Video­pro­jek­tio­nen zei­gen sei­ne Reak­tio­nen und sei­ne Angst davor, sich poli­tisch zu enga­gie­ren und ein­zu­grei­fen.

Jonas Kauf­mann als Flo­re­stan

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Flo­re­stan ist im tiefs­ten Ker­ker an einen Stein geket­tet: Arie „Ach, welch Dun­kel hier!“

Ein­zig der Gedan­ke an sei­ne Gat­tin Leo­no­re, die ihm wie ein Engel erscheint, hält ihn am Leben. Es kom­men Roc­co und Fide­lio / Leo­no­re, um das Grab für ihn zu schau­feln: Duett „Nur hur­tig fort und frisch gegra­ben“

Lise David­sen als Fide­lio ver­sucht zu erken­nen, ob der Mann im Ker­ker Flo­re­stan ist.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Fide­lio / Leo­no­re ver­sucht, in der Dun­kel­heit das Gesicht des Gefan­ge­nen zu sehen und erkennt ihren Mann.

Lise David­sen als Fide­lio reicht Jonas Kauf­mann als gefan­ge­nem Flo­re­stan im Ker­ker zu trin­ken

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Sie bringt ihm Brot und Wein. Aber er weiß nicht, wer sie ist: Ter­zett „Euch wer­de Lohn in bess’ren Wel­ten“

Simon Neal als Pizar­ro kün­digt Flo­re­stan sei­nen Tod an.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Pizar­ro kommt in den Ker­ker hin­un­ter. Er gibt sich Flo­re­stan erken­nen und kün­digt ihm sei­nen Tod an: Quar­tett „Er ster­be!“

Als Pizar­ro jedoch den Dolch zückt, wirft sich Fide­lio / Leo­no­re dazwi­schen: „Töte erst sein Weib!“

Es sucht der Bruder seine Brüder

Da ertönt ein Trom­pe­ten­si­gnal. Der Minis­ter ist gekom­men. Pizar­ro geht nach oben. Leo­no­re und Flo­re­stan sin­ken sich in die Arme: Duett „Namen­lo­se Freu­de“

Das Volk und die Gefan­ge­nen sind ver­sam­melt. Der Minis­ter kommt mit einem Bekennt­nis zur Mensch­lich­keit: „Es sucht der Bru­der sei­ne Brü­der“

Lise David­sen als Fide­lio / Leo­no­re mit Jonas Kauf­mann als Flo­re­stan, den sie vor dem Tode geret­tet und aus dem Ker­ker befreit hat

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Roc­co bringt Leo­no­re und Flo­re­stan, in dem der Minis­ter einen alten Freund wie­der­erkennt. Leo­no­re nimmt ihrem Mann die Ket­ten ab. Und alle stim­men in Flo­re­stans Gesang ein: „Wer ein sol­ches Weib errun­gen“

Tobis Krat­zer lässt die stum­men Reak­tio­nen des Cho­res auf die Büh­ne pro­ji­zie­ren. Erst als alle Gefan­ge­nen befreit sind, stimmt der Chor in den Jubel ein.

(Foto: © Bill Coo­per / Roy­al Ope­ra House)

Erst an die­ser Stel­le der Hand­lung, als alle Gefan­ge­nen und Flo­re­stan befreit sind, lässt Krat­zer „die schwei­gen­de Mas­se“ in Gestalt des Cho­res in den Jubel ein­stim­men.

Fidelio – ein Work-in-Progress

Beet­ho­ven rang lan­ge mit sei­nem Stoff. Es bedurf­te vie­ler Umar­bei­tun­gen, bis das Werk sei­ne Form fand. Krat­zer nennt es denn auch ein Work-in-Pro­gress.

Auf den Dich­ter und Dra­ma­ti­ker Franz Grill­par­zer griff Tobi­as Krat­zer bei der Über­ar­bei­tung der Sprech­tex­te des Libret­tos zurück.

Für sei­ne Insze­nie­rung hat er die gespro­che­nen Dia­lo­ge der Oper mit Tex­ten von Georg Büch­ner und Franz Grill­par­zer ergänzt. Wie er betont, habe sich Beet­ho­ven immer ein Libret­to von Grill­par­zer gewünscht, dem aller­dings nur blieb, die Grab­re­de für ihn zu hal­ten.

Erste uninspirierte Kompositionsversuche

Emma­nu­el Schi­ka­ne­der befand sich mit sei­nem Thea­ter an der Wien in stän­di­ger Kon­kur­renz zum Kärnt­ner­tor­thea­ter, einem der bei­den Hof­thea­ter, die unter der Pacht­di­rek­ti­on von Peter Baron Braun stan­den. 1803 ver­pflich­te­te Schi­ka­ne­der Beet­ho­ven zur Kom­po­si­ti­on einer Oper und ver­schaff­te ihm ein Libret­to mit dem Titel Ves­tas Feu­er. Beet­ho­ven konn­te damit aller­dings nichts Rech­tes anfan­gen. Er kom­po­nier­te dar­aus nur eine Sze­ne.

Der Text von Jean-Nico­las Bouil­ly, der wäh­rend der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on als Staats­an­walt und Rich­ter tätig war, gefiel Beet­ho­ven.

Im Jahr dar­auf erwarb Baron Braun das Thea­ter an der Wien und damit auch den Opern­ver­trag mit Beet­ho­ven. Er schick­te Beet­ho­ven ein Libret­to, das die­sem weit mehr zusag­te. Es han­del­te sich um einen Text von Jean-Nico­las Bouil­ly. Die­ser war wäh­rend der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on als Staats­an­walt und Rich­ter tätig gewe­sen.

Mit heldenhaften Frauen ist der gefunden

Über den hel­den­haf­ten Ein­satz von Frau­en für ihre ver­ur­teil­ten Män­ner, den er in die­ser Zeit erlebt hat­te, schrieb er zwei Dra­men. Das eine Les deux jour­nées ver­oper­te 1800 Lui­gi Che­ru­bi­ni. Auf Deutsch wur­de es unter dem Titel Der Was­ser­trä­ger bekannt. Das ande­re war Léo­no­re ou l’amour con­ju­gal und wur­de 1798 von Pierre Gaveaux ver­tont.

Zu Beet­ho­vens Zeit kom­po­nier­te Fer­di­nan­do Paёr den Dra­men­stoff. Man kann anneh­men, dass Beet­ho­ven Paёrs Leo­no­ra aus dem Jahr 1804 dann auch ken­nen­lern­te. Denn die Oper, die in Dres­den zur Urauf­füh­rung kam, wur­de 1809 in Wien gezeigt.

Joseph Fer­di­nand Sonn­leith­ner erstell­te das ers­te Libret­to für Beet­ho­ven

Auch Beet­ho­vens inspi­rier­te Bouil­lys Sujet. Der Hof­thea­ter­se­kre­tär Joseph Fer­di­nand Sonn­leith­ner, ein Ver­wand­ter des Dich­ters und Dra­ma­ti­kers Franz Grill­par­zer, über­setz­te und bear­bei­te­te Bouil­lys Stück für ihn.

Die Form muss noch gesucht werden

Beet­ho­ven kom­po­nier­te die Oper zwi­schen sei­ner Drit­ten und Vier­ten Sin­fo­nie. Er rang schwer um eine thea­ter­ge­rech­te Form. 1805 aber schloss er die Arbeit ab. Auf­grund von Paёrs Oper muss­te der Titel zu Beet­ho­vens Kum­mer in Fide­lio oder Die ehe­li­che Lie­be abge­än­dert wer­den. Der Name „Fide­lio“ für die als Mann ver­klei­de­te Frau stammt aus Shake­speares Dra­ma Cym­be­li­ne.

Diri­gier­te die Urauf­füh­rung von Fide­lio am Thea­ter an der Wien: Ignaz von Sey­fried

Die Urauf­füh­rung am Thea­ter an der Wien ver­zö­ger­te sich aller­dings. Es gab Schwie­rig­kei­ten mit der Zen­sur. So erfolg­te die Auf­füh­rung, die der Kom­po­nist und Diri­gent Ignaz von Sey­fried ein­stu­diert hat­te, erst eine Woche nach dem Ein­zug Napo­le­on I. in Wien. Das war eine unglück­li­che Situa­ti­on. Denn Adel und Mäze­ne waren geflo­hen, und im weit­ge­hend lee­ren Zuschau­er­raum saßen nur fran­zö­si­sche Offi­zie­re, die nichts ver­stan­den.

Die Uraufführung unter unglücklichen Umständen

Am 21. Novem­ber 1805 diri­gier­te Beet­ho­ven sogar selbst, was aber an der Auf­nah­me nichts änder­te. Nach der drit­ten Auf­füh­rung zog Beet­ho­ven das Werk zurück.

Beet­ho­vens Freund, der Beam­te Ste­phan von Bre­u­ning, straff­te den Libret­to-Text

Freun­de reg­ten Beet­ho­ven zu Ände­run­gen und Kür­zun­gen an. Ins­be­son­de­re zur Kür­zung des ers­ten Aktes rie­ten sie. Beet­ho­vens Freund Ste­phan von Bre­u­ning straff­te das Libret­to und teil­te es in zwei Akte. Ari­en fie­len weg, übri­ge Num­mern wur­den gekürzt. Dafür kom­po­nier­te Beet­ho­ven einen Marsch hin­zu.

Die Uraufführung der zweiten Fassung

Umge­ar­bei­tet hat Beet­ho­ven auch die Ouver­tü­re. Im März 1806 kam, wie­der von Sey­fried ein­stu­diert, die­se zwei­te Fas­sung zur Auf­füh­rung. Sie hat­te zwar Erfolg, wur­de jedoch nur ein­mal wie­der­holt. Der Grund waren ver­mut­lich Strei­tig­kei­ten wegen der Tan­tie­men.

Der Opern­re­gis­seur Georg Fried­rich Treit­sch­ke wur­de von Beet­ho­ven dazu aus­er­se­hen, das Fide­lio-Libret­to zu über­ar­bei­ten.

Beet­ho­ven bestand auf Ände­run­gen des Tex­tes. Der Opern­re­gis­seur Georg Fried­rich Treit­sch­ke soll­te die­se Ände­run­gen vor­neh­men. „… die Oper erwirbt mir die Mär­ty­rer­kro­ne. Hät­ten Sie nicht sich so lie­be Mühe damit gege­ben, und so sehr vor­teil­haft alles bear­bei­tet, wofür ich Ihnen ewig dan­ken wer­de, ich wür­de mich kaum über­win­den kön­nen. Sie haben dadurch auch eini­ge gute Res­te von einem gestran­de­ten Schiff geret­tet“, schrieb Beet­ho­ven an Treit­sch­ke, als er das neue Text­buch vor sich hat­te. Er drück­te damit auch sei­ne Über­win­dung aus, sich die Oper nach der Urauf­füh­rung sei­ner Ach­ten Sin­fo­nie noch ein­mal vor­zu­neh­men.

Beethoven nahm eine rigorose Umarbeitung vor

Das Thea­ter an der Wien, in dem die Urauf­füh­rung von Beet­ho­vens Fide­lio statt­fand

In der Fol­ge unter­zog er die Musik einer rigo­ro­sen Umar­bei­tung. Die Gold-Arie des Ker­ker­meis­ters Roc­co, die er bei sei­ner ers­ten Über­ar­bei­tung gestri­chen hat­te, füg­te er wie­der ein. Das Duett „Um in der Ehe froh zu leben“ und das Ter­zett „Ein Mann ist bald genom­men“ nahm er dage­gen raus. Das Duett „Jetzt, Schätz­chen, jetzt sind wir allein“ setz­te er vor Mar­zel­li­nes Arie an den Beginn. Und auch eine neue Ouver­tü­re schrieb er. Dem zwei­ten Fina­le gab Beet­ho­ven ein neu­es Bild: Para­de­platz des Schlos­ses.

Wilhelmine Schröder-Devrient als Fidelio bescherte der Oper den Durchbruch

Mit­te April 1814 began­nen die Pro­ben. Die Auf­füh­rung diri­gier­te Beet­ho­ven selbst. Und dies­mal war der Erfolg außer­ge­wöhn­lich und andau­ernd.

Mit Wil­hel­mi­ne Schrö­der-Devri­ent wur­de die Fide­lio zu einer der gro­ßen Hel­den­fi­gu­ren der Opern­ge­schich­te.

Ihren Durch­bruch erfuhr die Oper, als im Novem­ber 1822 die noch nicht 18-jäh­ri­ge Wil­hel­mi­ne Schrö­der-Devri­ent als Leo­no­re am Hof­thea­ter, dem Kärnt­ner­tor­thea­ter, auf­trat. Aller­dings war, wie der Musi­ker und Musik­schrift­stel­ler Anton Schind­ler mit­teil­te, Beet­ho­vens Ide­al kei­ne Opern­hel­din. Die Rol­le wur­de den­noch so gese­hen.

Das King’s Thea­t­re am Hay­mar­ket in Lon­don, in dem Wil­hel­mi­ne Schrö­der-Devri­ent 1832 die Titel­par­tie in Beet­ho­vens Fide­lio sang

Schrö­der-Devri­ent sang die Par­tie unter ande­rem 1830 in Paris und 1832 in Lon­don. Am 18. Mai 1832 am King’s Thea­t­re am Hay­mar­ket und am 12. Juni 1835 in Covent Gar­den. Hec­tor Ber­li­oz schrieb für den Réno­va­teur zwei Kri­ti­ken dar­über.

