Der Pianist Florian Uhlig verrät uns seine Lieblingsaufnahmen.

Der Pia­nist Flo­ri­an Uhlig (Foto oben: © Mar­co Borg­gre­ve) wid­met sich seit eini­gen Jah­ren inten­siv den Wer­ken von Robert Schu­mann. Auf 15 CDs ist sei­ne Edi­ti­on der Solo-Kla­vier­wer­ke Schu­manns ange­legt. In einem Inter­view mit dem Baye­ri­schen Rund­funk erzähl­te er, wie er an die Inter­pre­ta­ti­on der Wer­ke her­an­geht. Uhlig beton­te dabei das Gefühl: Es sei der Vor­zug des Älter­wer­dens – auch als Inter­pret – dass man ein Grund­ge­fühl habe, „näm­lich das Gefühl des Ver­traut­seins mit dem Kom­po­nis­ten“. Des­we­gen kön­ne er „aus einer künst­le­ri­schen Intui­ti­on“ her­aus an das Werk gehen. „Natür­lich lernt man immer wie­der hin­zu, liest immer wie­der neue Sachen, hat immer wie­der neue Erkennt­nis­se. Aber ana­ly­tisch ist das zumin­dest bei mir in mei­ner Arbeit über­haupt nicht. Und wenn ich mich ans Kla­vier set­ze, dann bin ich ganz frei und ganz spon­tan.“ Jede CD der Edi­ti­on trägt ein bestimm­tes Mot­to. 2019 erschien Fol­ge XIII.

Robert Schu­mann: „Cha­rak­ter­stü­cke II“, Flo­ri­an Uhlig (Hänssler Clas­sics)

