Die­ser (Uraufführungs-)Mitschnitt aus dem Salz­bur­ger Mozar­te­um von 2005 ist dop­pelt span­nend. Ers­tens, weil Mozarts Requi­em ohne jede Ergän­zung erklingt und somit radi­kal ein Tor­so bleibt. Das fokus­siert das Hör­erleb­nis auf das Wesent­li­che, also das, was Mozart als ers­tes nie­der­ge­schrie­ben hat: den vier­stim­mi­gen Vokal­satz. Zwei­tens, weil Georg Fried­rich Haas in die Leer­stel­len sie­ben Klang­räu­me setzt und mit sei­nem Auf­trags­werk expres­siv auf Mozart reagiert – in der Anmu­tung, wir wür­den in die Fie­ber­träu­me des Ster­ben­den hin­ein­lau­schen. Nach dem Lacri­mo­sa bedeu­tet das geräusch­haf­te Karg­heit, ansons­ten bil­det ein Brieftext von 1791 die Grund­la­ge: jenes in star­rem Büro­kra­ten­deutsch abge­fass­te Schrei­ben, in dem Mozart eine unbe­zahl­te Stel­le am Ste­phans­dom zuge­spro­chen bekommt. Im Gan­zen klingt das nicht nur his­to­risch und zeit­ge­nös­sisch infor­miert, son­dern auch beklem­mend, tröst­lich und erha­ben zugleich. WW 10