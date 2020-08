Frank Castorf bringt Walter Braunfels Suche nach einer besseren Welt im Vogelstaat mit Ingo Metzmacher am Pult und Wolfgang Koch als Prometheus an der Bayerischen Staatsoper in München auf die Bühne. Premiere ist am 31. Oktober 2020. Am 26. August 2020 beginnt die Bearbeitung der Kartenanfragen, und am 12. September 2020 der Direktverkauf.

Walter Braunfels war kein Glück beschieden. Der Musikwissenschaftler Kurt Pahlen nennt ihn einen „Nachromantiker von hohem Können, edlen Einfällen und nobler Haltung“. Doch Braunfels’ Opern fanden nur verhaltene Aufnahme, und der Nationalsozialismus trieb ihn in ein langes Exil. Seine bekannteste Oper waren Die Vögel.

Übernimmt die Rolle des Hoffegut in der Vogelstadt: der Tenor Charles Workman

(Foto: © Bayerische Staatsoper / Videoausriss)

Braunfels selbst schrieb den Text nach Aristophanes’ gleichnamiger Komödie über die Suche nach einer besseren Welt außerhalb der Welt in einer abgeschiedenen Vogelstadt. Er gestaltete daraus ein „lyrisch-fantastisches Spiel mit einem Vorspiel und zwei Aufzügen“.

Lässt sich für seinen Bühnenbau von Vögeln inspirieren: Aleksandar

(Foto: © Bayerische Staatsoper / Videoausriss)

Frank Castorf setzt das Werk unter der musikalischen Leitung von Ingo Metzmacher in Szene. Als Prometheus steht Wolfgang Koch auf der Bühne. Hoffegut ist Charles Workman, und die weiteren Partien der Vögel übernehmen u.a. Günter Papendell, Caroline Wettergreen (Titelfoto: © Bayerische Staatsoper / Videoausriss) und Emily Pogorelc.

Die Premiere findet am 31. Oktober 2020 statt. Weitere Aufführungen gibt es am 5., 8., 12. und 15. November 2020 sowie am 22. Juli 2021.

Weitere Informationen zur Neuinszenierung: www.staatsoper.de