Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit irri­tie­ren­den Män­ner- und Frau­en­bil­dern, einem neu­en jun­gen Diri­gen­ten und Bekennt­nis­sen von Jonas Kauf­mann.

WAS IST

SCHÖN VERWIRRENDE FRAUENBILDER

Wel­che Rol­len wol­len Künst­le­rin­nen ver­kör­pern? Irri­ta­tio­nen von Yuja Wang und Ceci­lia Bar­to­li.

Die Rol­len­bil­der von Mann und Frau gera­ten durch­ein­an­der – zu sehen an zwei mehr oder weni­ger spek­ta­ku­lä­ren CD-Covern: Ceci­lia Bar­to­li ver­klei­det sich für ihr neu­es Fari­nel­li-Album als Con­chi­ta Wurst, und Yuja Wang gewinnt trotz eines fürch­ter­li­chen Covers in der Kate­go­rie „Instru­men­tal“ einen Gra­mo­pho­ne Clas­si­cal Music Award 2019.

WEITERE KRITIK AN MAUSER

Nach dem Gefäng­nis-Urteil für den ehe­ma­li­gen Prä­si­den­ten der Münch­ner Musik­hoch­schu­le, Sieg­fried Mau­ser, hört die Kri­tik an der Baye­ri­schen Aka­de­mie der Schö­nen Küns­te nicht auf. Die Sän­ge­rin Bri­git­te Fass­ba­en­der droh­te nun mit Aus­tritt aus der Aka­de­mie, wenn die­se Mau­ser nicht aus­schlie­ße. Gegen­über BR-KLASSIK sag­te sie: „Soll­te die Drei­vier­tel­mehr­heit, die zum Aus­schluss der Per­son M. nötig ist, nicht erreicht wer­den, möch­te ich die Aka­de­mie, die ihren Nim­bus des vor­bild­li­chen und fun­dier­ten Umgangs mit den ‚Schö­nen Küns­ten‘ auch im Sin­ne der Inte­gri­tät ihrer Mit­glie­der für mich ver­lo­ren hät­te, ver­las­sen.“ Inzwi­schen hat auch die Mez­zo-Sopra­nis­tin Maria Col­li­en ihre Vor­wür­fe gegen Mau­ser ver­öf­fent­licht.

KAUFMANNS KLASSIK-WELT

Wäh­rend Jonas Kauf­mann bei der Ver­öf­fent­li­chung sei­nes Wien-Albums im Wie­ner Kon­zert­haus eher mit gemisch­ten Gefüh­len gefei­ert wur­de, sorg­te er mit einem Inter­view in der Augs­bur­ger All­ge­mei­nen für Auf­se­hen. „Sicher hat es die berühmt-berüch­tig­te Beset­zungs­couch in man­chem Büro gege­ben – über Jahr­zehn­te hin­weg. Das ist ein dunk­les Kapi­tel“, sag­te Kauf­mann. „Frü­her muss­ten die Betrof­fe­nen abwä­gen, ob sie lie­ber still­hal­ten oder sozu­sa­gen einen ‚Skan­dal‘ pro­vo­zie­ren und ihre Lauf­bahn vor­zei­tig been­den“, führ­te er aus. „Das ist hof­fent­lich heu­te nicht mehr der Fall.“ Außer­dem fin­det er, dass die Situa­ti­on für Regis­seu­re heu­te schwe­rer gewor­den sei: „Für Regis­seu­re ist es kom­pli­zier­ter gewor­den, Lie­bes­sze­nen zu insze­nie­ren“, sag­te der 50-Jäh­ri­ge. „Wenn frü­her einer zu weit gegan­gen ist, wur­de das viel­leicht dadurch gere­gelt, dass er in der Pro­be eine Ohr­fei­ge bekom­men hat. Jetzt muss ein Regis­seur extrem viel dar­über nach­den­ken, was er ver­mit­teln darf, ohne sei­ne Dar­stel­ler zu Anzüg­lich­kei­ten zu ver­lei­ten.“ Glaub­haf­te Lie­bes­sze­nen auf der Büh­ne sei­en heu­te „ein sehr schma­ler Grat“.

CONCERTGEBOUW MIT BEKENNTNIS

Die Spe­ku­la­tio­nen ver­dich­ten sich. Wird Jaap van Zweden neu­er Chef des Con­cert­ge­bou­wor­kest? Genährt wird die Ver­mu­tung durch einen Preis, den das Orches­ter dem hol­län­di­schen Lands­mann nun ver­lie­hen hat – der­zeit ist der 58-jäh­ri­ge van Zweden Chef des New York Phil­har­mo­nic.

WAS WAR

Alles Wal­zer – die Gran­de Dame des Opern­balls, Lot­te Tobisch, ist gestor­ben.

GROSSE FEIER FÜR ZUBIN MEHTA

Vor drei Wochen habe ich Zubin Meh­ta noch in sei­ner alten Oli­ven-Müh­le bei Flo­renz besucht – Aus­ru­hen vor den gro­ßen Fei­er­lich­kei­ten. Die gin­gen nun in Isra­el über die Büh­ne: Gro­ßer Auf­marsch bei Meh­tas Abschied vom Isra­el Phil­har­mo­nic Orches­tra. All sei­ne Weg­ge­fähr­ten kamen, um mit ihm zu spie­len. Ein­zig der Gei­ger Itz­hak Perl­man hat abge­sagt. Am Ende der Fei­er­lich­kei­ten dann die trau­ri­ge Nach­richt, dass der 83-jäh­ri­ge Meh­ta sich erneut einer The­ra­pie unter­zieht und des­halb am Ende des Jah­res zwei Kon­zer­te in Ita­li­en absa­gen muss.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Hans Wer­ner Hen­zes Oper The Bassarids stand an der Komi­schen Oper in Ber­lin auf dem Pro­gramm: Regis­seur Bar­rie Kos­ky zeigt einen Nah­kampf zwi­schen dem ver­füh­re­ri­schen Dio­ny­sos und dem nüch­ter­nen Pen­theus. „Vor allem musi­ka­lisch ein beein­dru­cken­der Abend“, fin­det Uwe Fried­rich im Deutsch­land­funk. +++ Die Donau­eschin­ger Musik­ta­ge gin­gen ges­tern zu Ende – das Eröff­nungs­kon­zert ist hier nach­zu­se­hen. +++ Gro­ße Begeis­te­rung über das Gespenst von Can­ter­vil­le von Mari­us Felix Lan­ge an der Wie­ner Volks­oper (Regie: Phil­ipp M. Krenn, Diri­gent: Ger­rit Prieß­nitz) – Peter Jaro­lin fin­det, es spu­ke nach allen Regeln der Büh­nen­kunst.

PERSONALIEN DER WOCHE

15.000 Euro Preis­geld und gro­ße Auf­merk­sam­keit für den Spa­ni­er Julio Gar­cía Vico – er hat den Deut­schen Diri­gen­ten­preis gewon­nen. +++ Dmi­tri Hvor­ostovs­ky hat eine Sta­tue in Mos­kau bekom­men – sie wur­de am 16. Okto­ber, dem 57. Geburts­tag des Sän­gers, von sei­nen Eltern auf­ge­stellt. Hvor­ostovs­ky starb vor zwei Jah­ren in Lon­don an Krebs. +++ Pláci­do Dom­in­go wur­de in Zürich als Nabuc­co gefei­ert, die­se Woche gibt er den Mac­beth in Wien. +++ Rai­ner Meh­lig, der lang­jäh­ri­ge Bun­des­ge­schäfts­füh­rer des Ver­ban­des deut­scher Musik­schu­len, ist im Altert von 77 Jah­ren gestor­ben. +++ Die Ver­trä­ge des Inten­dan­ten des Lin­zer Lan­des­thea­ters, Her­mann Schnei­der, sowie des Chef­di­ri­gen­ten des Bruck­ner Orches­ters, Mar­kus Posch­ner, wur­den vor­zei­tig ver­län­gert – sie blei­ben bis 2027 im Amt. +++ Lot­te Tobisch, die Gran­de Dame des Wie­ner Opern­balls, ist mit 93 Jah­ren gestor­ben – Tobisch, mit gan­zem Namen Char­lot­te Tobisch-Labo­týn, war die Nach­fah­rin einer öster­rei­chi­schen k.u.k Patri­zi­er­fa­mi­lie, deren Wur­zeln sich bis in das Jahr 1229 zurück­ver­fol­gen las­sen. Ihre Aus­bil­dung erhielt sie im Inter­nat Schloss Mar­quart­stein in Ober­bay­ern und im Wie­ner Sacré Coeur. Ihre Lei­den­schaft zur Schau­spiel­kunst führ­te sie nach Wien ins Kon­ser­va­to­ri­um Horak. Sie mach­te den Opern­ball unver­wech­sel­bar und starb nun nach lan­ger Krank­heit in Baden bei Wien. Wal­ter Wei­d­rin­ger traf sie vor zwei Jah­ren für CRESCENDO.

