„Irgend­wie füh­le ich mich als ein Musi­ker ver­gan­ge­ner Zei­ten, der von sei­nem Mäzen zu Gast gela­den ist“, schrieb Béla Bar­tók 1939 aus dem schwei­ze­ri­schen Saa­nen an sei­nen Sohn. „Du weißt, dass ich als Ehren­gast Sachers hier wei­le. Sie sor­gen aus der Fer­ne voll­stän­dig für mich. Mit einem Wort, ich woh­ne ganz allein – in einem volks­kund­lich inter­es­san­ten Objekt: in einem regel­rech­ten Bau­ern­haus. Die Ein­rich­tung kann jedoch kaum mehr volks­mä­ßig genannt wer­den, da das gan­ze über­kom­for­ta­bel aus­ge­stat­tet ist. Sogar ein Kla­vier haben sie mir aus Bern hier­her geschafft.“

Paul Sacher und Béla Bartók

(By courtesy of Balassi Kiadó, Budapest)

1929 bei einem Kon­zert in Basel waren Bar­tók und Paul Sacher, der Diri­gent und Grün­der des Bas­ler Kam­mer­or­ches­ters, ein­an­der vor­ge­stellt wor­den. Aus die­ser ers­ten Begeg­nung erwuchs eine Freund­schaft, der sich eini­ge der groß­ar­tigs­ten Meis­ter­wer­ke ver­dan­ken. 1936 bekam Bar­tók von Paul Sacher den Auf­trag, für die Fei­er des zehn­jäh­ri­gen Bestehens des Kam­mer­or­ches­ters ein Werk für Streich­or­ches­ter und zusätz­li­che Instru­men­te zu schrei­ben. So ent­stand Musik für Sai­ten­in­stru­men­te, Schlag­zeug und Celes­ta. Jah­re spä­ter erin­ner­te sich Sacher an den Auf­trag und mein­te: „Wir konn­ten damals noch nicht wis­sen, dass uns ein wah­res Meis­ter­werk geschenkt wür­de.“

Im August 1939 befand sich Bar­tók in jenem Cha­let Ael­len der Sachers im schwei­ze­ri­schen Saa­nen und arbei­te­te an dem von Sacher beauf­trag­ten Diver­ti­men­to für Streich­or­ches­ter. 80 Jah­re Bar­tók in Saa­nen – das 63. Gstaad Menu­hin Fes­ti­val fei­er­te die Wie­der­kehr des Ereig­nis­ses mit einem Jubi­lä­ums­kon­zert. Das Kam­mer­or­ches­ter Basel (Bild oben, © Luka­sz Rajchert) mit Bert­rand Cha­ma­y­ou am Kla­vier spiel­te Bar­tóks Diver­ti­men­to. Felix Mey­er, der Direk­tor der Paul Sacher Stif­tung, erzählt im Video von der Freund­schaft des unga­ri­schen Kom­po­nis­ten mit dem jun­gen Schwei­zer Diri­gen­ten.

Bar­tók weil­te noch in Saa­nen und schrieb an der von dem Gei­ger Joseph Szi­ge­ti beauf­trag­ten Par­ti­tur zum Sechs­ten Streich­quar­tett, als am 1. Sep­tem­ber 1939 der Über­fall Nazi-Deutsch­lands auf Polen erfolg­te. Damit war klar, dass Bar­tok nicht län­ger in Ungarn, des­sen Regie­rung Hit­ler unter­stütz­te, blei­ben konn­te. Szi­ge­ti ver­schaff­te ihm einen gemein­sa­men Auf­tritt in Washing­ton, und im März 1940 reis­te Bar­tók in die USA.

