Einen gan­zen Win­ter lang kann man sich mit den 123 Sil­ber-Schei­ben der Gesamt­aus­ga­be der Beethoven’schen Wer­ke aus dem Hau­se Uni­ver­sal – und damit den Schät­zen der Archi­ve von Dec­ca, Deut­sche Gram­mo­phon und Phil­ips aus den Jah­ren 1913 bis 2019 – beschäf­ti­gen und sich ver­gnü­gen, sie ver­glei­chen, abwä­gen und wer­ten. Allein drei Blu-ray-Audio-CDs ent­hal­ten, auf­ge­nom­men in den 1960er-Jah­ren, alle 32 Kla­vier­so­na­ten (Wil­helm Kempff), die neun Sin­fo­ni­en (Her­bert von Kara­jan) und die 16 Streich­quar­tet­te (Ama­de­us-Quar­tett).

Ver­tre­ten mit Auf­nah­men von Beet­ho­vens Streich­quar­tet­ten: das Takács Quar­tet

(Foto: © Aman­da Tip­ton)

Dann sind da 118 CDs, auf denen jedes Opus min­des­tens ein­mal ver­tre­ten ist: Der Ken­ner fängt viel­leicht mit Kla­vier-Rari­tä­ten an, als da sind jede Men­ge kaum bekann­ter, manch­mal höchst kunst­vol­ler, manch­mal ein­fach herr­lich lau­nig-lus­ti­ger Varia­ti­ons­zy­klen, Baga­tel­len, frü­he Sona­ti­nen, Sona­ten-Frag­men­te und Ein­zel­stü­cke, dar­un­ter eine zwei­te Fas­sung (1822) von Für Eli­se (1810), oder auch Kon­tra­punkt­stu­di­en des 24-jäh­ri­gen Beet­ho­ven für sei­nen Leh­rer Albrechts­ber­ger, gespielt auf Fort­epia­no oder als Streich­quar­tett. Es feh­len nur ein paar klit­ze­klei­ne Kla­vier-Frag­men­te und rekon­stru­ier­te Skiz­zen. Erfasst in den Werk­ver­zeich­nis­sen von Wil­ly Hess („Hess“) oder Gio­van­ni Bia­mon­ti („Bia.“), sind sie frei­lich durch­aus von musik­wis­sen­schaft­li­chem Inter­es­se. Die Streich­quar­tet­te sind gedrit­telt: Emer­son (1994/95), Takács (2003/4) und Hagen (1997–2004).

Zeigt sei­ne pia­nis­ti­sche Hand­schrift bei Beet­ho­vens Kla­vier­so­na­ten: Mau­ri­zio Pol­li­ni

(Foto: © York Chris­toph Riccius/DG)

Hört man die Kla­vier­so­na­ten chro­no­lo­gisch, erlebt man die unter­schied­lichs­ten Pia­nis­ten-Hand­schrif­ten, etwa die von Alfred Bren­del, Emil Gil­els, Clau­dio Arrau oder Mau­ricio Pol­li­ni. War­um wer gra­de mit wel­cher Sona­te ver­tre­ten ist, erschließt sich nicht immer, aber da wer­den sich die Ver­ant­wort­li­chen der Plat­ten­fir­ma und des Beet­ho­ven-Hau­ses Bonn schon was dabei gedacht haben. Von dort stam­men auch zahl­rei­che der far­bi­gen Abbil­dun­gen in einem gro­ßen, reich illus­trier­ten Begleit­buch – neben den Book­lets mit Ein­füh­rungs- (und Gesangs-)Texten zu den ein­zel­nen Werk­grup­pen. In einem Regis­ter am Ende des Buchs kann man über Gat­tung und Opus-Zah­len jedes noch so unbe­kann­te Werk und die CD, auf der es ent­hal­ten ist, auf­fin­den.

Her­vor­ra­gen­de Sän­ge­rIn­nen wie Dame Feli­ci­ty Lott wid­men sich Beet­ho­vens Volks­lied­be­ar­bei­tun­gen.

(Foto: © Tre­vor Leigh­ton)

Viel­leicht hat man aber erst ein­mal Lust auf Vokal­mu­sik – etwa auf die als Auf­trags­wer­ke ent­stan­de­nen, aber wun­der­ba­ren Bear­bei­tun­gen schot­ti­scher, wali­si­scher oder iri­scher Volks­lie­der für Stim­me und Kla­vier­trio! Da geben sich so her­vor­ra­gen­de Sän­ger wie Feli­ci­ty Lott, Cat­rin Wyn-Davies, Ann Mur­ray, John Mark Ains­ley, Chris­to­pher Malt­man oder Tho­mas Allen die Klin­ke in die Hand. Oder man schaut, wie oft sich eine Lieb­lings-Sym­pho­nie fin­det, etwa die Fünf­te: sechs­mal! Mit Car­lo Maria Giu­li­ni (1981) im Zyklus auf moder­nen Instru­men­ten, unter Car­los Klei­ber im Zyklus mit den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern (1974) oder mit sei­nem Vater Erich aus dem Jahr 1953, unter Gar­di­ner live 1994 auf „Peri­od Instru­ments“ (wie auch alle ande­ren Sin­fo­ni­en) sowie mit den Ber­li­nern unter Furt­wäng­ler (live 1943) und natür­lich auf Blu-ray-Audio unter Kara­jan von 1962.

Solis­tin in Beet­ho­vens Vio­lin­kon­zert: Anne-Sophie Mut­ter

(Foto: © Harald Hoffmann/DG)

Man­ches macht Lust auf mehr, etwa die rasan­ten, elek­tri­sie­ren­den Sin­fo­ni­en eins, zwei und acht sowie diver­se Ouver­tü­ren unter Ric­car­do Chail­ly. Auch das Vio­lin­kon­zert ist mehr­fach ver­tre­ten – mit Wolf­gang Schnei­der­han, Vadim Repin, Anne-Sophie Mut­ter und Tho­mas Zehet­mair.

Clau­dio Abba­do lei­tet die Ein­spie­lung von Leo­no­re mit Nina Stem­me und Jonas Kauf­mann

(Foto: © Cor­du­la Groth)

Beet­ho­vens ein­zi­ge Oper Fide­lio von 1814 gibt es drei­mal: als Urfas­sung der Leo­no­re (1805) unter Gar­di­ner von 1996, unter Clau­dio Abba­do mit Jonas Kauf­mann und Nina Stem­me (2010), sowie als DVD von 1978 in der Regie von Otto Schenk aus der Wie­ner Staats­oper unter Leo­nard Bern­stein mit Gun­du­la Jano­witz, René Kol­lo, Lucia Popp und Hans Sotin.

Jeder kennt die Musik zu Goe­thes Egmont, aber von der zu Die Rui­nen von Athen, König Ste­phan oder Die Wei­he des Hau­ses ver­irrt sich allen­falls die jewei­li­ge Ouver­tü­re in ein Kon­zert­pro­gramm. Hier kann man jede ein­zel­ne „Num­mer“ hören. Die letz­ten 17 CDs bie­ten „legen­dä­re Auf­nah­men“ ver­schie­de­ner Gat­tun­gen aus allen Epo­chen und sol­che auf Instru­men­ten der Zeit Beet­ho­vens, die ältes­ten exzel­lent digi­tal restau­riert.

Beet­ho­ven: „The New Com­ple­te Edi­ti­on“

(Deut­sche Gram­mo­phon / Uni­ver­sal)

