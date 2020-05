Maria Schrader führt Regie bei Unorthodox. Die Verfilmung des autobiografischen Romans von Deborah Feldman ist als Stream in vier Folgen bei dem amerikanischen Unternehmen Netflix zu sehen. Erzählt wird die Geschichte der jungen chassidischen Jüdin Esther aus New York, die der religiösen Enge entflieht, um in Berlin Freiheit zu finden, bis die Vergangenheit sie einholt.