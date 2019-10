Zu den Men­schen gehen und mit ihnen gemein­sam musi­zie­ren – so könn­te man das Kon­zept von Ultra­BACH beschrei­ben. Eine Herbst­wo­che lang hal­ten sich die Musi­ker vom ensem­ble reflek­tor (Foto oben: © Hei­de Ben­ser) in Lüne­burg auf, wo Bach 14-jäh­rig sei­ne Schul­aus­bil­dung in der Par­ti­ku­lar­schu­le des Micha­els­klos­ters fort­setz­te. Sie suchen nach Begeg­nun­gen mit den Bewoh­nern, brin­gen ihnen Musik und kon­zer­tie­ren in deren Woh­nun­gen. Bach auf dem Mee­re nen­nen sie den Haus­mu­sik-Par­cours, zu dem auch Lai­en­mu­si­ker gela­den sind. 2015 taten sich 40 Musi­ker zusam­men, um gemein­sam klas­si­sche Kon­zer­te zu geben. Ent­stan­den ist dar­aus das Kam­mer­sin­fo­nie­or­ches­ter ensem­ble reflek­tor, das soeben mit dem Max-Brau­er-Preis der Alfred Toe­pfer Stif­tung aus­ge­zeich­net wur­de. Mit ultra­BACH haben die Musi­ker ein neu­es Fes­ti­val ins Leben geru­fen. Ein Tanz-Kon­zert geben sie mit dem Streich­or­ches­ter strings! der Musik­schu­le. Eine Club­nacht spürt in Bachs Gold­berg-Varia­tio­nen die Tech­no-Rhyth­men auf. Für das Mit­sing-Kon­zert schreibt Ben­ja­min Scheu­er einen Cho­ral, der mit dem Publi­kum geprobt und auf­ge­führt wird. Und zum Abschied lädt das Ensem­ble zu einem gro­ßen Kon­zert mit dem Orches­ter der Musik­freun­de. Bach to the Future wid­met sich der Musik von Bach und sei­nen Nach­fol­gern im Geis­te.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.ensemble-reflektor.de