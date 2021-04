2 „ Gershwin Reimagined. An American In London“, Shelly Berg, Royal Philharmonic Orchestra, José Serebrier (2018, Decca)



Shelly at his best! Bereits beim allerersten Besuch seines Live-Konzerts hat uns dieser mehrmals Grammy nominierte Jazz-Pianist, Komponist, Arrangeur und Produzent von der ersten Sekunde an mit seiner absoluten Hingabe und unglaublichem Charisma auf seine Seite gezogen. In dieser CD eröffnet er völlig neue faszinierende Einblicke in Gershwins Musik. Seine „Martha und Mary Meditation“ für 2 Klaviere war damals ein wahres Geschenk für uns.

in Premium-Soundqualität anhören (exklusiv für Abonnenten)