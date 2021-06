Gesine Danckwart stellt mit der Installation The Making of Blond an der Deutschen Oper Berlin Rollenbilder auf den Prüfstand. Die Premiere ist am 8. Juni 2021.

The Making of Blond hinterfragt Rollen und Bilder von Heldinnen der Oper. Die Theaterinstallation möchte damit die Frage aufwerfen, was Figuren und Rollen für die Konstruktion von heutigen Identitäten bedeuten und was diese über Machtverhältnisse aussagen: „Blond als auf die Spitze getriebene Strategie einer Umwandlung der Werte.“

Die Installation ist der zweite Teil des Blond Project der Regisseurin Gesine Danckwart und Chez Company, dem Wiener Burgtheater und der Deutschen Oper Berlin. Zu den Mitwirkenden gehören das Komponisten-Duo Thomas Kürstner und Sebastian Vogel sowie die Tenöre Burkhard Ulrich und Jörg Schörner. Ihre Arbeit basiert auf Interviews, aus denen sie Texte, Videos, Musik und ein Manifest erstellen.