Talia Or ist eine in Deutschland aufgewachsene, weltweit gefragte israelische Sopranistin aus jüdischer Familie. Moritz Eggert ist Komponist, Pianist und als Autor unter anderem für CRESCENDO und die Neue Musikzeitung („Bad Blog of Musick“) tätig. Or und Eggert sind seit vielen Jahren befreundet und arbeiten auch musikalisch zusammen. Das Thema „Jüdisch sein“ steht dabei nicht im Vordergrund. Doch für das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ haben die beiden eine Ausnahme gemacht und sich den Fallstricken einer wieder schwierig gewordenen Diskussion gestellt.