Als einer der allerersten prominenten Fachexperten für Lokomotivwesen werde ich gehandelt, und auch mit Schiffen kannte ich mich aus.

Wer verbirgt sich hinter diesem Text?

Im US-Bundesstaat Iowa liegt ein ruhiges Dorf namens Spillville. An diesem abgelegenen Ort verbrachte ich einen sehr kreativen Sommer – zu Besuch bei Freunden und Landsleuten, die mich zu unvergesslichen Musizierstunden einluden. Dazu musste ich eine umständliche Reise auf mich nehmen, ich war ja in New York, wo ich den Posten als Direktor des National Conservatory of Music innehatte. Ich durchquerte Pennsylvania, wo in der Öffentlichkeit ein Alkoholverbot herrschte – keine Chance also, mich an meinem geliebten böhmischen Pils zu erfrischen!

Erfolgreicher Zither-Spieler

Die Langeweile auf der Reise bekämpfte ich durch reges Komponieren – meine erfolgreichste Sinfonie und Kammermusikstücke entstanden, ebenso wie ein Konzert für jenes Instrument, das solistisch wenig taugt, denn sein mittleres Register ist zwar gut, aber die obere Stimme quietscht und die untere knurrt. Eigentlich hätte ich wohl Metzger werden sollen. Mein Vater übte das Fleischgewerbe aus, bis er die Musik als Hauptberuf für sich entdeckte und ein erfolgreicher Zither-Spieler wurde.

Komponieren aus Liebeskummer

Meine musikalische Laufbahn begann auf der Geige, dann kamen Orgel und schließlich die Bratsche dazu. Als Profimusiker startete ich damit im privaten Orchester von Karel Komzák durch – einem Ensemble, das in Kaffeehäusern und auf öffentlichen Plätzen Potpourris, Ouvertüren und Tänze spielte. Zum Komponieren bewegte mich der Liebeskummer. Der Patriotismus spornte mich auf meinem Weg weiter an. Mit Erfolg! Zu meinen Bewunderern gehörte sogar Johannes Brahms! Dank seiner Empfehlung erschienen Tänze von mir im Druck, und die Musikwelt wurde hellhörig. Musik blieb lange nicht meine einzige Leidenschaft! In meiner Freizeit war ich passionierter Eisenbahnliebhaber und werde als einer der allerersten prominenten Fachexperten für Lokomotivwesen gehandelt. Auch mit Schiffen kannte ich mich aus – und wusste sogar, welche Nummern und Kenndaten auf welchem Boot stehen.

Wissen Sie, wen wir suchen?

Wenn Sie die Antwort wissen und an der Verlosung teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das unten stehende Formular aus.

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir den Bildband:

Marcus G. Patka und Sabine Fellner (Hrsg.): „Jedermanns Juden. 100 Jahre Salzburger Festspiele“ (Residenz Verlag).

CRESCENDO Teilnahmeformular Teilnahmemöglichkeit für alle CRESCENDO Rätsel, Preisrätsel, Verlosungen und Gewinnspiele Ich möchte teilnehmen: * Bitte wählen Sie aus, an welcher Aktion Sie teilnehmen möchten: Gewinnspiel CRESCENDO 02/2021 Gewinnspiel CRESCENDO 05/2021

Die gesuchte Lösung lautet: *

Name des Teilnehmers * Frau Herr Frau Dr. Herr Dr. Frau Prof. Herr Prof. Anrede Vorname Nachname

Anschrift * Strasse Ort PLZ Afghanistan Albanien Algerien Amerikanisch-Samoa Amerikanische Jungferninseln Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius and Saba Bosnien und Herzegowina Botswana Bouvet Island Brasilien Britische Jungferninseln British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Caymen Inseln Chile China Christmas Island Cocos Islands Cook Islands Costa Rica Curaçao Côte d'Ivoire Deutschland Djibouti Dominica Dominikanische Republik Dänemark Ecuador El Salvador Eritrea Estland Eswatini (Swaziland) Falkland Islands Faroer-Inseln Fidschi Finnland Frankreich Französisch-Polynesien French Guiana French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Großbritannien Grönland Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Holy See Honduras Hongkong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Isle of Man Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbien Komoren Kongo, Demokratische Republik des Kongo, Republik des Kroatien Kuba Kuwait Lao People's Democratic Republic Lesotho Lettland Libanon Liberia Liechtenstein Litauen Luxemburg Lybien Macau Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marshall-Inseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mazedonien Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolai Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neuseeland New Caledonia Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nordkorea (Volksrepublik) Norfolk Island Norwegen Nördliche Marianen Oman Pakistan Palau Palästina, Bundesstaat Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Ruanda Rumänien Russland Réunion Saint Barthélemy Saint Helena Saint Martin Saint Pierre and Miquelon Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slovenien Slowakei Somalia South Georgia South Sudan Spanien Sri Lanka St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Vincent und die Grenadinen Sudan Surinam Svalbard and Jan Mayen Islands Syrien São Tomé und Príncipe Südafrika Südkorea Tadschikistan Taiwan Tanzania Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Tunesien Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Türkei U.S.A. US Minor Outlying Islands Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vietnam Wallis and Futuna Weißrussland Western Sahara Zentralafrikanische Republik Zypern Ägypten Äquatorial Guinea Äthopien Åland Islands Österreich Land

Telefon *

E‑Mail * E‑Mail eingeben E‑Mail bestätigen

Die richtige Lösung und den/die Gewinner… * … erfahren Sie aus dem CRESCENDO-Newsletter, der nach Einsendeschluss verschickt wird. Wollen Sie den (kostenfreien) CRESCENDO-Newsletter abonnieren? Gemäss Datenschutzverordnung benötigen wir außerdem Ihre Einwilligung, daß wir Sie unter den von Ihnen eingegebenen Kontaktdaten ansprechen dürfen. Alle auswählen per Newsletter per E‑Mail per Post per Telefon

Datenschutz * Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden. (siehe auch crescendo.de/datenschutz)

CAPTCHA

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Einsendeschluss ist der 10. Oktober 2021.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.