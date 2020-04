Der Barock­cel­list Gior­da­no Anto­nel­li, der Coro da Came­ra Ita­lia­no und das Barock-Ensem­ble Musi­ca Anti­qua Lati­na wid­men sich lit­ur­gi­schen Kom­po­si­tio­nen von Georg Fried­rich Hän­del.

Im 18. Jahr­hun­dert war Rom eine dyna­mi­sche Stadt mit 150.000 Ein­woh­nern und einem kunst­lie­ben­den Papst Cle­mens XI., der sich für die Kunst und die Errich­tung präch­ti­ger Gebäu­de ein­setz­te. Pracht­voll hiel­ten auch die Kar­di­nä­le Hof, vie­le mit vor­züg­li­chen Orches­tern. Im Herbst 1706 traf Hän­del ein und es ist erstaun­lich, wie rasch es dem 21-jäh­ri­gen Pro­tes­tan­ten aus Sach­sen gelang im katho­li­schen Umfeld zu glän­zen.

Grün­de­te im Jahr 2000 das Ensem­ble Musi­ca Anti­qua Lati­na, mit dem er sich auf das früh­ba­ro­cke Reper­toire kon­zen­triert: der Barock­cel­list Gior­da­no Anto­nel­li

Von Kar­di­nal Colon­na erhielt Hän­del den Auf­trag, Musik für das Haupt­fest des Kar­me­li­ter­or­dens am 16. und 17. Juli bei­zu­tra­gen, das all­jähr­lich in Form einer ver­ton­ten Ves­per, eines lit­ur­gi­schen Abend­ge­bets, in der römi­schen Kir­che San­ta Maria in Mon­te­s­an­to an der Piaz­za del Popo­lo zu Ehren der Schutz­pa­tro­nin gefei­ert wur­de. Da Hän­del kei­ne kom­plet­te Kar­me­li­ter-Ves­per ablie­fer­te – unter ande­rem fehl­te die Magni­fi­cat-Ver­to­nung – ergän­zen die Musi­ker sie hier mit Kom­po­si­tio­nen ande­rer Zeit­ge­nos­sen. Präch­ti­ge vom Glau­ben her inspi­rier­te Musik.

Sacred Han­del. Music for the Car­me­li­te Ves­pers Rome 1700. Gior­da­no Anto­nel­li, Coro da Came­ra Ita­lia­no, Musi­ca Anti­qua Lati­na (dhm)

