Hoher ästhetischer Wert

Gior­gio Streh­lers Insze­nie­rung von Mozarts „Ent­füh­rung aus dem Serail“ gibt es zum 20. Todes­tag des Thea­ter­ma­chers in einer Wie­der­auf­füh­rung an der Mai­län­der Sca­la auf zwei DVDs zu sehen.

20 Jah­re nach dem Tod des gro­ßen Thea­ter­ma­chers Gior­gio Streh­ler und zehn Jah­re nach dem Tod sei­nes Aus­stat­ters Lucia­no Damia­ni ließ die Sca­la 2017 jene Ent­füh­rung wie­der auf­le­ben, mit der Streh­ler 1965 bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len (u.a. mit Fritz Wun­der­lich) für Furo­re gesorgt hat­te: Die auf­ge­schlos­se­nen Kri­ti­ker fei­er­ten damals den Charme und die Gra­zie sei­ner Deu­tung aus dem Geist einer Goldo­ni-Komö­die – mit einer Mischung aus Papier- und Mario­net­ten­thea­ter sowie reiz­vol­len Sche­ren­schnitt­wir­kun­gen. Die Mai­län­der Neu­ein­stu­die­rung bleibt zumal in den Dia­lo­gen um Nuan­cen zu steif, aber der hohe ästhe­ti­sche Wert der Pro­duk­ti­on lässt den dama­li­gen Erfolg begrei­fen. Das Ensem­ble domi­nie­ren die in den Kolo­ra­tu­ren sou­ve­rä­ne, reif tönen­de Len­ne­ke Rui­ten als Kon­stan­ze und die stimm­lich schlan­ke Sabi­ne Devi­eil­he als Blond­chen. Als ein­zi­ge „Ori­gi­nal­be­set­zung“ von 1965 stand noch Zubin Meh­ta zur Ver­fü­gung, der ver­mut­lich annä­hernd so musi­zie­ren lässt wie damals an der Salz­ach vor der Ori­gi­nal­klang-Revo­lu­ti­on: nobel, rund und gemes­sen.

Wolf­gang Ama­de­us Mozart: „Die Ent­füh­rung aus dem Serail“, Tea­tro alla Sca­la, Gior­gio Streh­ler, Zubin Meh­ta (Cma­jor)

