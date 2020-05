Das Orches­ter­fes­ti­val in Gra­fen­egg kann in die­sem Som­mer statt­fin­den. Das teil­ten die Ver­an­stal­ter am Don­ners­tag mit. Mög­lich mach­ten das die Beson­der­hei­ten des Stand­or­tes mit sei­ner Open-Air-Büh­ne Wol­ken­turm und sei­nem weit­läu­fi­gen Gelän­de samt groß­zü­gi­gem Ein­gangs­be­reich. Bei Ein­hal­tung aller aktu­ell gel­ten­den Maß­nah­men zur Ein­däm­mung der Coro­na-Pan­de­mie könn­ten die Kon­zer­te zwi­schen dem 14. August und 6. Sep­tem­ber statt­fin­den. Ledig­lich die aus­ver­kauf­te Som­mer­nachts­ga­la am 18. und 19. Juni müs­se ersatz­los gestri­chen wer­den. Das Fes­ti­val­pro­gramm soll am 3. Juni ver­öf­fent­licht wer­den. Der Fern­seh­sen­der ORF III will an jedem Wochen­en­de ein Kon­zert über­tra­gen.

Buch­bin­der, Mikl-Leit­ner, Wra­betz

„Kunst und Kul­tur stif­ten Sinn und geben vie­len Men­schen Kraft“, sag­te die Lan­des­haupt­frau von Nie­der­ös­ter­reich, Johan­na Mikl-Leit­ner. „Es ist des­halb in der aktu­el­len Coro­na-Kri­se beson­ders schmerz­haft, dass unse­re Kunst- und Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen über Wochen ihre Türen schlie­ßen muss­ten. Wir haben aber auch eine wesent­li­che Ent­schei­dung für den Kul­tur­stand­ort Gra­fen­egg und damit für das Kul­tur­land Nie­der­ös­ter­reich getrof­fen.“ Der Pia­nist und künst­le­ri­sche Lei­ter Rudolf Buch­bin­der erklär­te: „Mei­ne größ­te Freu­de ist, dass wir für ein Publi­kum vor Ort in Gra­fen­egg, als auch für Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer zuhau­se spie­len kön­nen.“

Das Gra­fen­egg Fes­ti­val bie­tet jedes Jahr 14 Kon­zer­te mit inter­na­tio­na­len Orches­tern und Solis­ten sowie eine Som­mer­nachts­ga­la. 2020 pla­nen die Ver­an­stal­ter unter ande­rem ver­schie­de­ne Bei­trä­ge zum Beet­ho­ven-Jubi­lä­ums­jahr.

