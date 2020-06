Das Orches­ter­fes­ti­val in Gra­fen­egg fin­det in die­sem Som­mer in abge­wan­del­ter Form statt. Wegen der Coro­na-Pan­de­mie wird das Pro­gramm von vier öster­rei­chi­schen Klang­kör­pern getra­gen: den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern, den Wie­ner Sym­pho­ni­kern, dem ORF Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien und dem Ton­künst­ler-Orches­ter Nie­der­ös­ter­reich. Das Fes­ti­val „auf voll­kom­men neue Bei­ne zu stel­len – mit ent­spre­chen­dem Sicher­heits­kon­zept – war eine schwie­ri­ge Ent­schei­dung“, sag­te der künst­le­ri­sche Lei­ter Rudolf Buch­bin­der am Mitt­woch in Wien.

Gra­fen­egg Wol­ken­turm­pan­ora­ma

„Ich freue mich, dass Gra­fen­egg als ers­tes Fes­ti­val in Öster­reich alle Res­sour­cen gebün­delt hat, um die­se Kraft­an­stren­gung im Diens­te der Musik mög­lich zu machen“, erklär­te der Pia­nist, der selbst an fünf Aben­den zu erle­ben sein wird. „Für uns war es wich­tig, die Kunst als Grund­be­dürf­nis der Men­schen gera­de in Zei­ten wie die­sen zu behaup­ten und dabei sicher zu gehen, dass wir kein Risi­ko für das Publi­kum ein­ge­hen“, füg­te die Lan­des­haupt­frau von Nie­der­ös­ter­reich, Johan­na Mikl-Leit­ner, hin­zu.

Mit sei­nem 32 Hekt­ar gro­ßen Frei­ge­län­de und der Open Air-Büh­ne Wol­ken­turm bie­te Gra­fen­egg deut­lich bes­se­re Vor­aus­set­zun­gen für die Durch­füh­rung von Kon­zer­ten als ande­re Spiel­or­te in Öster­reich. Außer­dem wur­de gemein­sam mit der Med­Uni Wien und der Lan­des­sa­ni­täts­di­rek­ti­on NÖ ein Sicher­heits­kon­zept erar­bei­tet, „das deut­lich über die von der Regie­rung ver­ord­ne­ten Maß­nah­men hin­aus­geht“, beton­te Geschäfts­füh­rer Phil­ipp Stein.

Wie ursprüng­lich geplant, fin­det das 14. Gra­fen­egg Fes­ti­val vom 14. August bis 6. Sep­tem­ber 2020 statt. Die eigent­li­che Kapa­zi­tät des Wol­ken­turms von ins­ge­samt 2.100 Per­so­nen wird jedoch auf maxi­mal 1.250 Per­so­nen beschränkt. Alle Kon­zer­te fin­den ohne Pau­se statt. Auf das übli­che Rah­men­pro­gramm wird ver­zich­tet. Der Fern­seh­sen­der ORF III will an jedem Wochen­en­de ein Kon­zert über­tra­gen.

Eröff­net wird das Fes­ti­val mit der Urauf­füh­rung von Kon­stan­tía Gour­zís Trom­pe­ten­kon­zert „Ypsi­lon, A Poem for Trumpet and Orches­tra in five sce­nes“. Am Pult des Ton­künst­ler-Orches­ters steht die Kom­po­nis­tin selbst. Mit ande­ren Pro­gram­men bzw. neu­en musi­ka­li­schen Part­nern prä­sen­tie­ren sich unter ande­rem Simon Höfe­le, Jonas Kauf­mann, Camil­la Nylund, Har­riet Kri­jgh, Ali­ce Sara Ott, Juli­an Rach­lin, Ara­bel­la Stein­ba­cher und Emma­nu­el Tjekna­vo­r­i­an. Neue Gäs­te sind Pio­tr Becza­la, Anna Netreb­ko und Yusif Eyva­zov. Als Diri­gen­ten erwar­tet das Fes­ti­val Gus­ta­vo Duda­mel und Franz Wel­ser-Möst (Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker), Man­fred Hon­eck, Phil­ip­pe Jor­dan und Spe­r­an­za Sca­puc­ci (Wie­ner Sym­pho­ni­ker), Marin Alsop (RSO Wien) sowie Sascha Goe­tzel, Fabio Lui­si und Yutaka Sado (Ton­künst­ler-Orches­ter).

