Richard Jones wirft in seiner bildkräftigen Inszenierung von Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel die Frage nach den zukünftigen Verteilungskämpfen in der Welt auf. Ab 24. Dezember 2020 ist das Werk mit Tara Erraught und Emily Pogorelc in den Titelpartien, Kevin Conners als Hexe und Friedrich Haider am Pult im Stream auf der Website der Bayerischen Staatsoper zu sehen.