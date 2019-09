Ein plötz­lich auf­tau­chen­des Frag­ment des Gil­ga­mesch-Epos inspi­rier­te Akram Khan zu sei­nem Tanz­stück Out­wit­ting the Devil (Den Teu­fel über­lis­ten, Bild oben, © Jean Lou­is Fer­nan­dez). Schmugg­ler boten 2011 dem archäo­lo­gi­schen Muse­um von Sulai­ma­ni­y­ya eine Ton­ta­fel an, auf der Wis­sen­schaft­ler 20 bis­lang unbe­kann­te Zei­len jener ältes­ten fest­ge­hal­te­nen Dich­tung der Mensch­heit fan­den.

Khan rich­tet in sei­ner Cho­reo­gra­fie den Blick von Heu­te auf den Fund. Er zeigt Men­schen, die zwi­schen den Scher­ben ihrer Über­lie­fe­rung leben, gefal­le­nen Göt­ter­bil­dern und zer­brö­ckeln­den Ton­ta­feln. Ver­zwei­felt ver­su­chen sie, die Lücke in ihrem Gedächt­nis zu schlie­ßen. Zeit­ge­nös­si­sche Tanz­for­men ver­bin­det Khan mit dem nord­in­di­schen Kathak. Die­ser Tanz, der stamp­fend in den Boden hin­ein­ge­tanzt wird und sich durch eine aus­ge­feil­te Fuß­ar­beit aus­zeich­net, ist eng mit dem Mythos ver­bun­den. Er ent­wi­ckel­te sich ab dem 13. Jahr­hun­dert in Zusam­men­hang mit der so genann­ten Bhak­ti-Bewe­gung, die Erlö­sung durch Lie­be pro­pa­gier­te und das Ide­al der Gewalt­lo­sig­keit im Hin­du­is­mus erneu­er­te.

Mourad Merzouki und seine Compagnie

Käfig verbinden den Tanz mit zirzensischen

Elementen (©Laurent PhilippeI).

Khan zeigt sein Stück mit sei­ner Com­pa­gnie beim düs­sel­dorf fes­ti­val!, das Künst­lern eine Büh­ne bie­tet, die die Grenz­li­ni­en zwi­schen den Kunst­for­men erkun­den. Zu den Gäs­ten gehö­ren auch Mou­rad Merz­ou­ki und sei­ne Com­pa­gnie Käfig mit Ver­ti­kal. Bevor Mou­rad Merz­ou­ki sich dem Tanz zuwand­te und den Hip-Hop für sich ent­deck­te, besuch­te er eine Zir­kus­schu­le. In sei­ner Krea­ti­on Ver­ti­kal, die den Raum und die Schwe­re­lo­sig­keit erkun­det, ver­bin­det er den Tanz mit zir­zen­si­schen Ele­men­ten. Wie Artis­ten hän­gen die Tän­zer sei­ner 1996 ins Leben geru­fe­nen Kom­pa­nie Käfig kopf­über und kopf­un­ter an Sei­len. Das Hän­gen schaf­fe Frei­heit und Beschrän­kung, erläu­tert eine Tän­ze­rin. Es erlau­be Bewe­gun­gen, die beim Tanz auf dem Boden nie­mals mög­lich wären, aber es behin­de­re auch gewis­se Bewe­gun­gen. Aus die­sem Zusam­men­wir­ken von Frei­heit, der rau­en Ener­gie des Hip-Hop und der bewuss­ten Beschrän­kung schuf Merz­ou­ki sei­ne Cho­reo­gra­fie. Im Rah­men des Düs­sel­dor­fer Fes­ti­vals ist sie zum ers­ten Mal in Deutsch­land zu sehen.

