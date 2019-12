Puris­ten kön­nen pro­tes­tie­ren, Musik­lieb­ha­ber vor Freu­de einen Luft­sprung machen. Was Mar­tin Stadt­feld hier wagt, ist ein­fach groß­ar­tig. Der Pia­nist hat sei­ne „ganz per­sön­li­chen Lieb­lings­wer­ke“ von Hän­del für Kla­vier arran­giert. Kei­ne Tran­skrip­tio­nen im übli­chen Sin­ne, eher ein „re-com­po­sing“ der Wer­ke Hän­dels.

Hat sich inten­siv mit Hän­dels Musik beschäf­tigt: Mar­tin Stadt­feld

(Foto: © Ingrid Hertfel­der)

ANZEIGE









Vier Ari­en in der Tra­di­ti­on der Varia­ti­ons bril­lan­tes eröff­nen das Album, dar­un­ter natür­lich Ombra mai fu. Völ­lig neu bear­bei­tet auch Hän­dels Cem­ba­lo­sui­te Num­mer fünf von 1720. Hier folgt nach dem Pre­lude plötz­lich das Lar­go aus Theo­do­ra. Befremd­lich? Nein, ist doch das Blacks­mith-The­ma aus dem letz­ten Satz der Sui­te zuvor auch in einer Oper zu hören gewe­sen. Hän­del spiel­te mit die­ser Melo­die schon 1704 in Almi­ra. Im Book­let beschreibt Stadt­feld anschau­lich sei­ne Ambi­tio­nen und offen­bart so, wie inten­siv er sich mit Hän­dels Musik beschäf­tigt hat. Das spürt man in jedem Ton.

Georg Fried­rich Hän­del: „Varia­ti­ons“, Mar­tin Stadt­feld (Sony)

www.amazon.de