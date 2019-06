„Neue Klän­ge für Euro­pa“ haben die Fest­spie­le zu Ehren von Chris­toph Wil­li­bald Gluck als Mot­to gewählt und ein Pro­gramm ent­wor­fen, das sich dem Meis­ter aus der Ober­pfalz von vie­len Sei­ten her nähert und sich zu unter­schied­li­chen Kunst­for­men inspi­rie­ren lässt. Der Gei­ger Dani­el Hope zeigt in einem von ihm selbst mode­rier­ten Kon­zert mit dem Zür­cher Kam­mer­or­ches­ter, wel­che Wir­kun­gen von Gluck aus­gin­gen. Domi­ni­que Hor­witz liest aus E. T. A. Hoff­manns Erzäh­lung „Rit­ter Gluck“. Zur fest­li­chen Eröff­nung singt Kari­na Gau­vin in einer Gluck-Opern­ga­la von „gro­ßen Gefüh­len, Glück und Ver­häng­nis“. Und im Mark­gräf­li­chen Opern­haus Bay­reuth kommt Glucks Oper „Anti­go­no“ kon­zer­tant zur Auf­füh­rung. Gluck schrieb die Geschich­te von Bere­ni­ce und Deme­trio, die in den Wir­ren der Hei­rats- und Kriegs­po­li­tik zuein­an­der fin­den, 1756 für das Tea­tro Argen­ti­na in Rom.

www.gluck-festspiele.de