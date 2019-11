12 Con­ver­sa­ti­ons with Thi­lo Heinz­mann hört man sich am bes­ten auf Vinyl (gibt es!) an, in einem Loft in Ber­lin. Rau­sche­bart, Hosen­trä­ger, dicke Horn­bril­le, Wes­te und ‚Kreis­sä­ge‘ auf dem Kopf, optio­nal aber hilf­reich. Das letz­te Werk des islän­di­schen Film- und Elek­tro­nik-Kom­po­nis­ten (und Fil­me­ma­chers) Jóhann Jóhanns­son, bevor Koka­in ihm 2018 den Lebens­fa­den abschnitt, war ein Streich­quar­tett in 12 Sät­zen eben die­ses Namens. Ent­stan­den ist es als eine Art Kol­la­bo­ra­ti­on mit dem Künst­ler des Titels, vor des­sen Bild Ohne Titel, 2011 (viel weiß, mit fei­nen schwar­zen Tusche­spren­keln) Jóhanns­son lan­ge saß und kom­po­nier­te.

Das Foto zeigt den 2018 verstorbenen Komponisten

Jóhann Jóhannsson (© Sachyn Mital)

Der post­mi­ni­ma­lis­ti­sche Ton von Jóhanns­son gibt sich wie der gemein­sa­me Nen­ner von Phil­ip Glass, Max Rich­ter und Bri­an Eno. Das bel­gi­sche Streich­quar­tett Echo Collec­tive spielt das medi­ta­tiv wir­ken­de Werk mit gro­ßer Ruhe. Die Gesprä­che zwi­schen Auf­trag­ge­ber, Maler und Kom­po­nist, die dem Werk eben­falls – abs­trakt – zugrun­de lie­gen, flie­ßen nur so dahin, 40 Minu­ten lang.

Jóhann Jóhanns­son: „12 Con­ver­sa­ti­ons with Thi­lo Heinz­mann”, Echo Collec­tice (DG)

