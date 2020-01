Was geschieht mit Lehárs Paga­ni­ni-Schla­ger „Gern hab’ ich die Frau’n geküsst, hab’ nie gefragt, ob es gestat­tet ist; dach­te mir: nimm sie dir…“? Darf Jonas Kauf­mann die­ses Lied auf sei­ner neu­en Ope­ret­ten­plat­te noch sin­gen? Oder was wird aus dem Her­zog von Man­tua in Ver­dis Rigo­let­to, der die min­der­jäh­ri­ge Gil­da durch Täu­schung ver­führt und dies sin­gend zele­briert? Wei­te­re Bei­spie­le sind bei Bedarf vor­han­den.

» Die moralische Integrität oder Unbescholtenheit

des Arbeit nehmenden Künstlers kann kein Kriterium sein

zum Einhalten oder Auflösen eines Vertrages.«

Der Bari­ton gewor­de­ne alte Tenor wur­de welt­weit „ver­bo­ten“. Er sagt zu sei­ner Ver­tei­di­gung, dass in sei­ner glo­rio­sen Zeit „ande­re Stan­dards gegol­ten haben“ und so man­ches als nor­mal erach­tet wor­den sei, was heu­te für Auf­re­gung sor­ge. Er ver­ste­he die heu­ti­ge Welt nicht mehr. Die unauf­ge­reg­te Nor­ma­li­tät sagt klar und unmiss­ver­ständ­lich, dass abge­schlos­se­ne und unter­schrie­be­ne Thea­ter­ver­trä­ge sowohl vom Arbeit­ge­ber, als auch vom Arbeit­neh­mer zu respek­tie­ren sei­en. Die mora­li­sche Inte­gri­tät oder Unbe­schol­ten­heit des Arbeit neh­men­den Künst­lers kann kein Kri­te­ri­um sein zum Ein­hal­ten oder Auf­lö­sen eines Ver­tra­ges, höchs­tens dazu, die­sen nicht abzu­schlie­ßen, aus wel­chem Grund auch immer. Ist jedoch ein aus­üben­der Künst­ler gleich­zei­tig Arbeit­ge­ber als Lei­ter eines künst­le­ri­schen Insti­tu­tes und nützt sei­ne Stel­lung zur Erlan­gung eines per­sön­li­chen Vor­teils aus, kann und soll­te der Betref­fen­de von sei­ner füh­ren­den Macht­po­si­ti­on ent­fernt wer­den.

Auch Berühmt­heit kann eine Macht­po­si­ti­on bedeu­ten. Und wird eine sol­che Zele­bri­tät im Betrieb zum Unru­he­stif­ter, kann man sie zum Schutz der ande­ren Beschäf­tig­ten ent­fer­nen. Das alles soll­te für jeden klar und selbst­ver­ständ­lich sein und bedarf kei­ner Dis­kus­si­on. Die Anschul­di­gun­gen ent­stan­den doch nur, weil der einst dank sei­ner künst­le­ri­schen Leis­tung zu Recht beju­bel­te und gelieb­te Sän­ger heu­te gleich­zei­tig Arbeit­ge­ber und ‑neh­mer ist. Dies war immer äußerst dis­ku­ta­bel und soll­te ver­mie­den wer­den, heu­te viel­leicht mehr als ges­tern. Aber das ist auch wirk­lich alles, was man dazu sagen kann.

