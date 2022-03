Die Inter­na­tionalen Hän­del-Fest­spiele Göt­tin­gen ste­hen in diesem Jahr unter dem Mot­to “Neue Hor­i­zonte”. Vom 12. bis 22. Mai sind mehr als 50 Ver­anstal­tun­gen an 26 Spielorten in und um Göt­tin­gen geplant, teilte Inten­dant Jochen Schäf­s­meier am Mittwoch mit. Es ist die erste Aus­gabe unter der kün­st­lerischen Leitung von George Petrou.

George Petrou

Dabei stellt der griechis­che Diri­gent und Pianist die Hän­del-Oper “Giulio Cesare in Egit­to” in den Mit­telpunkt. Er wird am Pult ste­hen und selb­st Regie führen. Pre­miere ist am 13. Mai. Ins­ge­samt sind acht Auf­führun­gen geplant, darunter ein Pub­lic Screen­ing und eine Fam­i­lien­fas­sung. Fes­ti­val­grün­der Oskar Hagen hat­te das Stück vor 100 Jahren wiederentdeckt.

Zur Eröff­nung leit­et Petrou das Fest­spielorch­ester Göt­tin­gen. Bei einem Gala-Konz­ert ist die rus­sis­che Sopranistin Julia Lezh­ne­va zu erleben. Weit­er­hin sind Kinderkonz­erte, ein Sing Along-Gottes­di­enst sowie eine mobile Bühne und andere Ver­anstal­tun­gen geplant.

Die Hän­del-Fest­spiele gel­ten als das weltweit älteste Fes­ti­val für Alte Musik und tru­gen erhe­blich zur Wieder­ent­deck­ung der Opern von Hän­del (1685–1759) bei. 2020 musste die Jubiläum­saus­gabe Coro­na-bed­ingt aus­fall­en, im vorigen Jahr wurde das Fes­ti­val von Mai auf Sep­tem­ber verschoben.

