Kulminationspunkt“

Ham­let von John Neu­mei­er zur Musik von Micha­el Tip­pett kehrt am 29. März 2020 auf die Ham­bur­ger Büh­ne zurück.

Über 20 Jah­re befass­te sich John Neu­mei­er immer wie­der mit Shake­speares Ham­let. 1976 ent­stand auf Anre­gung des Tän­zers Mikhail Barysh­ni­kov für das Ame­ri­can Bal­let Thea­t­re die frag­men­ta­ri­sche Ham­let Con­no­ta­ti­on. Ihr folg­te im sel­ben Jahr eine Neu­fas­sung für Stutt­gart unter dem Titel Der Fall Ham­let. Zur Eröff­nung des reno­vier­ten Opern­hau­ses in Kopen­ha­gen 1985 kon­zi­pier­te Neu­mei­er Amleth.

Hamlets Vorgeschichte

Als Vor­ge­schich­te berück­sich­tig­te er Ereig­nis­se aus der Dan­marks­kro­ni­ke, einer Geschich­te Däne­marks aus dem Jahr 1200. zu erzäh­len, war Neu­mei­er beson­ders wich­tig. Für das Ver­ständ­nis der Hand­lung sei Ham­lets frü­he­res Leben unver­zicht­bar, betont er. So berück­sich­tig­te er Ham­lets Eltern, sei­ne Kind­heit und frü­hen Prä­gun­gen und sein Inter­es­se für eine vor­bei­zie­hen­de Gauk­ler­trup­pe in sei­ner Cho­reo­gra­fie. Aus der däni­schen Fas­sung ging 1997 Ham­let zur Musik von Micha­el Tip­pett für das Ham­bur­ger Bal­lett her­vor. Neu­mei­er betrach­tet es als „Kul­mi­na­ti­ons­punkt“ von allen sei­nen zuvor erar­bei­te­ten Ver­sio­nen. Mit Simon Hewett am Pult kehrt sie auf die Büh­ne zurück. (Foto: © Kiran West)

Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 31. März, am 3., 4., 5., 7., 11. und 13. April sowie am 19. Juni 2020. Infor­ma­tio­nen dazu: www.hamburgballett.de

