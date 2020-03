WILLKOMMEN IN DER NEUEN KLASSIK-WOCHE,

das The­ma ist gesetzt. Und es schlägt ganz unter­schied­lich zu: Die frei­be­ruf­li­chen Musi­ker ste­hen vor dem Ruin, und ein Welt­star wie Pláci­do Dom­in­go ist infi­ziert. Pest und Cho­le­ra! Aber es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu ste­cken. Die Devi­se muss sein, die Zeit zu neu­em Den­ken zu nut­zen und Musik zu hören – um die Gedan­ken nicht zu dun­kel krei­sen zu las­sen. Die­se pas­sen­de Musik schen­ken wir Ihnen heu­te am Ende des News­let­ters.

CRESCENDO-NOTHILFE

ANZEIGE









Hel­fen Sie uns zu hel­fen: Die CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe will Musi­ke­rIn­nen, die ihre Mie­te auf Grund der Coro­na-Absa­gen nicht zah­len kön­nen, mit 500 Euro unter­stüt­zen.

Letz­te Woche haben wir an die­ser Stel­le die CRESCENDO-Not­hil­fe für Musi­ke­rIn­nen in Not gegrün­det. Inzwi­schen ist viel pas­siert: Expo­nen­ti­ell wächst die Anzahl von Künst­le­rIn­nen, die sich bei uns mit ihren Hil­fe­ru­fen mel­den. Der­zeit haben wir rund 300 Anträ­ge. Gleich­zei­tig sind wir begeis­tert von Ihrer Spen­den­be­reit­schaft – von Mini-Spen­den bis zu Groß­spen­den, alles ist vor­han­den. Der aktu­el­le Stand ges­tern war 13.000 Euro. Dan­ke für die­se Form der Soli­da­ri­tät! Es ist uns lei­der noch lan­ge nicht mög­lich, allen Hil­fe­su­chen­den bis zum Stich­tag am 29. Mai mit 500 Euro für die April-Mie­te unter die Arme zu grei­fen. Des­halb haben wir mit unse­rem Kura­to­ri­um aus Ver­tre­tern von „Art but Fair“, „GEMA“ und „Deut­schem Musik­rat“ beschlos­sen, im Zwei­fels­fall das Los ent­schei­den zu las­sen.

Es sei denn: Sie hel­fen uns wei­ter, spen­den oder tei­len unse­re Akti­on auf Ihren Soci­al-Media-Kanä­len. Wir sam­meln bis zum 28. März und wol­len mit der Aus­schüt­tung noch vor dem Monats­an­fang, am 29. März, begin­nen. Wir hof­fen, dass die auf Hoch­tou­ren arbei­ten­den poli­ti­schen Gre­mi­en bis nächs­ten Monat prak­ti­ka­ble Lösun­gen fin­den.

Eini­ge Bun­des­län­der, die GEMA, die GVL, die Orches­ter­ver­ei­ni­gung und der Bund bie­ten inzwi­schen auch Hil­fen an oder haben Not­fall­hil­fen in Pla­nung. Eine aktu­el­le Lis­te haben wir am Anfang unse­res Antrags erstellt.

Unse­re Bit­te: Hel­fen Sie den Künst­le­rIn­nen, lesen Sie ihre per­sön­li­chen, exis­ten­zi­el­len Geschich­ten auf unse­rer Sei­te. Jede Spen­de zählt! Gern nen­nen wir am Ende der Akti­on den Namen der Spen­der, und: Wir wün­schen uns natür­lich einen Groß­spen­der.

Die CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe und Ihre Reak­tio­nen zei­gen schon jetzt eines: Gera­de in Zei­ten wie die­sen ist auf den Men­schen Ver­lass. Vie­le von Ihnen ver­ste­hen Kul­tur als Säu­le unse­rer Gesell­schaft – und sind bereit, sie zu unter­stüt­zen, auch wenn sie gera­de nicht spie­len darf.

Wir alle von CRESCENDO sagen den Kul­tur­schaf­fen­den, allen ande­ren Men­schen, die der­zeit dafür sor­gen, dass die Welt sich wei­ter dreht – und jenen, die sich auf wel­che Art auch immer soli­da­risch zei­gen: Dan­ke!

CORONA-TICKER

Pláci­do Dom­in­go hat den posi­ti­ven COVID-19-Test auf sei­ner Face­book-Sei­te ange­kün­digt.

Ges­tern gab auch Pláci­do Dom­in­go bekannt, dass er posi­tiv auf das Coro­na-Virus getes­tet wur­de, an Fie­ber und Hus­ten litt und sich nun in Qua­ran­tä­ne bege­ben hat. +++ Umstrit­ten die Nach­richt, dass das Tokyo Sym­pho­ny Orches­tra zur Arbeit zurück­ge­kehrt ist – vie­le ver­mu­ten dahin­ter eine Wer­bung, die Olym­pi­schen Spie­le in die­sem Som­mer in Japan doch noch statt­fin­den zu las­sen. +++ Der Hei­den­hei­mer Zei­tung sag­te der wei­se Diri­gent Her­bert Blom­stedt: „Wir haben jetzt viel Zeit zum Nach­den­ken. Man muss aus sol­chen Kri­sen immer das Bes­te machen. Zu meckern oder zu trau­ern hilft nicht. Jede Kri­se ist eine Mög­lich­keit zur Ver­bes­se­rung.“ +++ Das „Kring­kas­ting­sor­kestret“ hat mit der Chal­len­ge begon­nen: Wel­ches Orches­ter spielt am bes­ten ein­zeln zu Hau­se gemein­sam … ein Para­de­bei­spiel für emo­tio­na­les Soci­al Distan­cing. +++ MET-Inten­dant Peter Gelb ver­zich­tet sel­ber auf sein Gehalt, legt die Ver­trä­ge sei­nes Orches­ters aber auch auf Eis. In Öster­reich und Deutsch­land wer­den vie­le Ensem­bles nun gezwun­gen, Urlaub abzu­bum­meln, oder auf Kurz­ar­beit gesetzt.

STREAMEN – KOSTENLOS ODER NICHT?

So sieht es aus, wenn Igor Levit sei­nen täg­li­chen Stream um 19:00 Uhr vor­be­rei­tet.

Musi­ker spie­len nicht allein für den Lohn – sie müs­sen ein­fach Musik machen. Und das zei­gen sie in die­sen Tagen im Netz! So wie Igor Levit, der regel­mä­ßig um 19:00 Uhr aus sei­nem pri­va­ten Pro­be­zim­mer auf „Sen­dung“ geht. Dafür hagelt es inzwi­schen aber auch Kri­tik. Immer mehr Künst­ler fin­den kos­ten­lo­se Streams – meist in mit­tel­mä­ßi­ger Akus­tik – einen Ver­rat an der Sache. Mal­te Hem­me­rich hat sich mit die­sem Phä­no­men aus­ein­an­der­ge­setzt. Die Gei­ge­rin Marie-Lui­se Ding­ler von den Twio­lins sag­te ihm: „Wenn ein Künst­ler wie Igor Levit erst mal gute Stim­mung macht und auf­mun­tert, ist das super. Aber in die­ser Regel­mä­ßig­keit ein­fach über­trie­ben. Er for­dert ja sonst immer Soli­da­ri­tät – so ist das, was er jetzt tut, zu kurz gedacht: Tau­sen­de fin­den es toll, klar, aber ande­re Künst­ler gehen unter, auch weil es eben­falls vie­le Ange­bo­te von Orches­tern im Moment gibt.“ Natür­lich gibt es auch ande­re For­men: Aus dem Kon­zert­haus in Ber­lin hat das Öffent­lich-recht­li­che Fern­se­hen gestreamt – unter ande­rem mit Dani­el Hope und Lang Lang – und dabei die Künst­ler sicher­lich ent­lohnt. Und dann gibt es die kos­ten­pflich­ti­gen Strea­ming-Platt­for­men wie Takt1 oder Fide­lio, das gera­de Beet­ho­vens „Fide­lio“ in der Regie von Chris­toph Waltz aus dem Thea­ter an der Wien ohne Publi­kum über­tra­gen hat.

Grund­sätz­lich fin­de ich, dass in die­sen Tagen erst ein­mal alles erlaubt sein soll­te, dass die Kri­tik ein­fach Mal die Klap­pe hal­ten soll. Aber lang­fris­tig ist die­se Debat­te sicher­lich wich­tig und könn­te auch für die Zukunft der klas­si­schen Musik exis­ten­zi­ell wich­tig wer­den. Ähn­lich sieht es die Pia­nis­tin Sophie Paci­ni, die in der aktu­el­len Situa­ti­on auch eine Chan­ce sehen will. Als wir uns unter­hal­ten haben, sag­te die der­zei­ti­ge Beet­ho­ven-Bot­schaf­te­rin für das Goe­the-Insti­tut: „Wir befin­den uns im Beet­ho­ven-Jahr, viel­leicht soll­ten wir uns mal taub stel­len, um in uns zu gehen und die Grund­wer­te und Grund­fes­te über­prü­fen und die Ver­lang­sa­mung der Welt nut­zen, um neu zu den­ken.“ Fakt ist: Wohl kein Hol­ly­wood-Pro­du­zent käme auf die Idee, einen Film plötz­lich kos­ten­los ins Netz zu stel­len. In mei­ner Insta­gram-Umfra­ge fiel, bei sehr hoher Betei­li­gung, die Mei­nung ziem­lich deut­lich aus. 76 Pro­zent fan­den: Man soll­te für Streams zah­len, 24 Pro­zent fan­den, sie soll­ten auch in die­sen Tagen gra­tis blei­ben. Noch ein­deu­ti­ger das Ergeb­nis bei Face­book: Hier spra­chen sich 95 Pro­zent für das Bezahl­mo­dell aus.

UND WO BLEIBT DAS GUTE?

Wir wol­len dan­ke sagen – dass Sie an die Musik glau­ben. Und wir wün­schen uns, dass Musik Ihnen auch in die­sen Zei­ten hilft. Des­halb kön­nen alle CRE­SCEN­DO-Leser, egal, ob sie das Heft abon­nie­ren, die Klas­sik­wo­che, die Web­site besu­chen oder uns auf Face­book fol­gen, ab sofort und bis Ende Mai kos­ten­los auf eine der größ­ten Klas­sik­mu­sik-Diens­te (NML) mit über 150.000 Alben von über 900 Labels zurück­grei­fen. Regis­trie­ren Sie sich ein­fach hier – und hören Sie Musik, damit Ihre Gedan­ken nicht in blö­de Rich­tun­gen krei­sen.

Ich per­sön­lich wün­sche Ihnen Opti­mis­mus, Mit­mensch­lich­keit – auch aus andert­halb Metern kann man dem Post­bo­ten und dem Super­markt-Mit­ar­bei­ter oder dem Müll­mann ein „Toll, dass Sie da sind!“ ent­ge­gen­ru­fen. Blei­ben Sie gesund! Blei­ben Sie zu Hau­se! Und nut­zen Sie die Zeit, um neu zu den­ken!

Ihr Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de