Zum Abschluss der Spiel­zeit zeigt die Komi­sche Oper Ber­lin an sechs auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen die aktu­el­len Neu­pro­duk­tio­nen. Dazu gibt es ein Rah­men­pro­gramm. An jedem Abend erwar­ten das Publi­kum rund um die Vor­stel­lung Musik im Foy­er, Begrü­ßungs­drinks, Ein­füh­rungs­vor­trä­ge sowie Dis­kus­sio­nen mit mit­wir­ken­den Künst­le­rIn­nen nach jeder Vor­stel­lung.

Den Anfang macht „Poros“ von Georg Fried­rich Hän­del. Har­ry Kup­fer hat die Barock­oper, die nach Indi­en ent­führt, auf die Büh­ne gebracht und erfüll­te sich damit einen lang geheg­ten Traum. Von Beginn sei­ner Kar­rie­re an setz­te er sich mit Hän­del aus­ein­an­der. Und „Poros“, mit dem er nach 15 Jah­ren wie­der ins Haus an der Beh­ren­stra­ße zurück­kehrt, führ­te ihn zurück ans Lan­des­thea­ter Hal­le, wo er als Regie­as­sis­tent begann. König Poros ver­kör­pert Domi­nik Könin­ger. Köni­gin Maha­ma­ya ist Ruz­an Man­tas­hyan. Und am Pult steht Jörg Halu­bek.

Am 26. Juni steht „M – Eine Stadt sucht einen Mör­der“ von Moritz Eggert in der Insze­nie­rung von Bar­rie Kos­ky und mit Ainārs Rubiķis am Pult auf dem Pro­gramm.

Es fol­gen Paul Abra­hams Fuß­ball-Ope­ret­te „Roxy und ihr Wun­der­team“ mit Uwe Schön­beck als Sam, Chris­toph Mar­ti als Roxy und Johan­nes Dunz als ihr Ver­lob­ter, Erich Wolf­gang Korn­golds „Die tote Stadt“, Puc­ci­nis „La Bohè­me“ und Leo­nard Bern­steins Comic Ope­ret­ta „Can­di­de“ mit All­an Clay­ton in der Titel­rol­le und mit Jor­dan de Sou­za als musi­ka­li­schem Lei­ter.

