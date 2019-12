Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal mit einer Ent­schul­di­gung: Ich habe nicht gewollt, dass Hei­no auf Klas­sik-Tour­nee geht, auch wenn wir ihm im Fern­se­hen eine Büh­ne gege­ben haben. Außer­dem: Eine Netreb­ko-Offen­ba­rung an der Sca­la und ein wei­te­rer Tenor unter #metoo-Ver­dacht.

WAS IST

Das habe ich nicht gewollt: Für unse­ren Film „Strom der Musik“ sang Hei­no vor drei Jah­ren mit Ben­ya­min Nuss die „Lore­ley“ – nun geht der Schla­ger­sän­ger tat­säch­lich auf Klas­sik-Tour.

COVENT GARDEN UND DIE #METoo FEUERN GRIGOLO

Es sah aus, als hät­ten sich die #metoo-Vor­wür­fe gegen den Tenor Vit­to­rio Gri­go­lo in Luft auf­ge­löst. Er stand in den Schlag­zei­len, da er eine Chor­sän­ge­rin beim Schluss­ap­plaus eines Gast­spiels der Roy­al Ope­ra Covent Gar­den in Japan unsitt­lich berührt haben soll. Wir haben dar­über berich­tet, wie Gri­go­lo die Vor­wür­fe auf sei­nem Insta­gram-Pro­fil abtrop­fen ließ. Nun haben das Roy­al Ope­ra House in Lon­don und die MET in New York ihre Unter­su­chun­gen been­det und kamen zu dem Ergeb­nis: Gri­go­lo habe „aggres­si­ves Ver­hal­ten“ an den Tag gelegt – bei­de Häu­ser nah­men von wei­te­ren Enga­ge­ments Abstand. Der Sän­ger sel­ber schrieb, er bedau­re das Ver­hal­ten, das die Stan­dards des Roy­al Ope­ra House unter­schrei­te.

LEIPZIGER STREICHQUARTETT TRENNT SICH VON MOOSDORF

Der MDR hat (mit Ver­laub: end­lich!) Uwe Steim­le raus­ge­wor­fen. Der erz­kon­ser­va­ti­ve Kaba­ret­tist, der gern gegen Aus­län­der und vor allem gegen sei­nen Arbeit­ge­ber und demo­kra­ti­sche Ein­rich­tun­gen wie den öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk stän­kert, ver­steht das (was sonst) als „Zen­sur ers­ten Gra­des“. Und noch eine Ost-Insti­tu­ti­on hat sich von einem Neu­rech­ten getrennt. Angeb­lich hat­te das Leip­zi­ger Streich­quar­tett die Nase voll von sei­nem Cel­lis­ten Mat­thi­as Moos­dorf und ihn durch Peter Bruns ersetzt. Moos­dorf hat­te sich seit Jah­ren aktiv und vehe­ment für die AfD aus­ge­spro­chen und in der Par­tei auch Ämter über­nom­men. Ein offi­zi­el­les State­ment des Quar­tetts zu den Hin­ter­grün­den gibt es noch nicht.

HEINO GOES KLASSIK

Ich hof­fe, dass ich nicht schuld bin! Auf jeden Fall haben mein Freund und Regie-Kol­le­ge Axel Fuhr­mann und ich Hei­no vor drei Jah­ren in einem WDR-Film über den Rhein mit dem Pia­nis­ten Ben­ya­min Nuss zusam­men­ge­bracht und ihn die Lore­ley sin­gen las­sen (die Doku wird zufäl­lig am 14., 15. und 16. Dezem­ber auf Phoe­nix wie­der­holt). Aber DAS haben wir nicht gewollt: Nächs­tes Jahr will der Bäcker-Sohn, Schla­ger­sän­ger und Rock-Imi­ta­tor Hei­no mit einem Klas­sik­pro­gramm auf Tour gehen. Auch dabei: der Gei­ger Yury Revich, des­sen Stra­di­va­ri und – echt! – ein Body­guard. Auf dem Pro­gramm: Lie­der von Schu­bert und Mozart. Trost gefäl­lig? Ramm­stein hat Hei­no über­lebt – das wer­den unse­re Klas­si­ker dann sicher­lich auch!

MOZART VERBOTEN

Die­se Woche wur­de ich in zahl­rei­chen Anfra­gen nach dem Link zur Stu­die gebe­ten, von der letz­te Woche die Rede war: Ein Groß­teil der Bri­ten kennt Mozart nicht! Ich habe ver­ges­sen, den Link ein­zu­fü­gen und tra­ge das hier gern nach. Aber jetzt bewegt Mozart die Gemü­ter schon wie­der: Der Lei­ter der Basi­li­ka San­ta Cro­ce in Flo­renz hat ein Kon­zert mit Mozarts Musik ver­bo­ten, das aus Anlass sei­nes Ster­be­ta­ges am 5. Dezem­ber gege­ben wer­den soll­te. Mozart sei Frei­mau­er gewe­sen und sei­ne Musik pas­se des­halb nicht in die Advents­zeit, so die offi­zi­el­le Erklä­rung der Basi­li­ka-Lei­tung. Oh Gott!

WAS WAR

Wird neue Inten­dan­tin in Mon­te-Car­lo: Ceci­lia Bar­to­li, hier mit Prin­zes­sin Caro­li­ne und ihrem Vor­gän­ger Jean-Lou­is Grin­da.

REAKTIONEN ZUM TOD VON MARISS JANSONS

Vor genau einer Woche muss­ten wir berich­ten, dass Diri­gent Mariss Jan­sons gestor­ben ist. Die gan­ze Woche trau­er­te die Klas­sik-Welt mit zum Teil extrem per­sön­li­cher Anteil­nah­me, unter ande­rem in einem Video des BR. Bay­erns Staats­mi­nis­ter für Wis­sen­schaft und Kunst Bernd Sibler will, dass der neue Kon­zert­saal im Münch­ner Werks­vier­tel nach Jan­sons benannt wird. Anne-Sophie Mut­ter erklär­te: „Als Wahl­mün­che­ne­rin und gro­ßer Fan wird es mich immer beschä­men, mit welch gro­tes­ken Wider­stän­den sei­nem jahr­zehn­te­lan­gen Enga­ge­ment für den drin­gend benö­tig­ten Kon­zert­saal begeg­net wur­de.“ Zubin Meh­ta sag­te: „Die Welt hat einen ganz gro­ßen Men­schen und Musi­ker ver­lo­ren.“ Mar­kus Hin­ter­häu­ser: „Mit Jan­sons ver­lie­ren wir einen der bedeu­tends­ten Diri­gen­ten unse­rer Zeit und einen ech­ten Freund.“ Franz Wel­ser-Möst, erin­ner­te sich an den Moment nach dem Neu­jahrs­kon­zert, als Jan­sons ihm die Hand auf die Schul­ter leg­te und sag­te: „Nur wir wis­sen, wie schwer das in Wirk­lich­keit ist.“ Wel­ser-Möst sag­te: „Es war die­se Beschei­den­heit, die Mariss Jan­sons zum Vor­bild für uns alle mach­te.“ Der BR hat von der ergrei­fen­den Trau­er­fei­er berich­tet.

BEETHOVEN NIMMT FAHRT AUF

Super­la­ti­ve kün­digt der BR gern an. Zum Beet­ho­ven-Jubi­lä­um ver­spricht er „ein nie vor­her dage­we­se­nes Groß­pro­jekt. Dabei, war­um auch immer: die Pia­nis­tin Sophie Paci­ni und natür­lich der all­ge­gen­wär­ti­ge Igor Levit, der einen Pod­cast mit Anselm Cybin­ski in 32 Tei­len über die Sona­ten auf­neh­men wird. Die FAZ berich­tet der­weil, dass die Tele­kom 2020 eine Voll­endung von Beet­ho­vens Zehn­ter Sin­fo­nie durch Künst­li­che Intel­li­genz vor­be­rei­tet. „Vor die ers­te Kost­pro­be setzt Mat­thi­as Röder eine War­nung: ‚Bit­te nicht erschre­cken! Bedenkt, dass wir Com­pu­ter­klän­ge hören. Wenn das Men­schen spiel­ten, klän­ge das ganz wun­der­bar.‘“ Mit die­ser Beob­ach­tung beginnt Bet­ti­na Wei­guny ihre Repor­ta­ge. „Wochen­lang hat­ten der Lei­ter des Kara­jan Insti­tuts und eini­ge Infor­ma­ti­ker eine schlaue Soft­ware mit Stü­cken von Beet­ho­ven und des­sen Zeit­ge­nos­sen gefüt­tert. Jetzt soll die Maschi­ne zei­gen, was sie kann.“

TRAUERSPIEL KOMISCHE OPER

„Raum­not, brö­ckeln­der Putz, alte Lei­tun­gen“ – so beschreibt der Tages­spie­gel den Zustand der Komi­schen Oper in Ber­lin. „Über die Not­wen­dig­keit der umfas­sen­den Erneue­rung der alten Gebäu­de­tei­le besteht kein Zwei­fel. Ein Neu­bau soll hin­zu­kom­men. Selbst­ver­ständ­lich gibt es für die­se kom­ple­xe Auf­ga­be in der Ber­li­ner Büro­kra­tie kei­nen Ansprech­part­ner, bei dem alle Fäden zusam­men­lau­fen. Nein, meh­re­re Senats­ver­wal­tun­gen sind zustän­dig, wobei dort jeweils Teil­as­pek­te der Arbei­ten wie­der­um in unter­schied­li­chen Abtei­lun­gen behan­delt wer­den.“ Ein Grund, war­um Autor Fre­de­rik Hans­sen nicht glaubt, dass die Sanie­rung mit den ver­an­schlag­ten 200 Mil­lio­nen zu stem­men ist. Befremd­lich auf jeden Fall, dass der durch­aus red­se­li­ge Inten­dant Bar­rie Kos­ky zu die­sen Vor­gän­gen schweigt: „Kein Kom­men­tar“ ist der ein­zi­ge Kom­men­tar des Hau­ses. Hin­zu kommt das – an die­ser Stel­le bereits letz­te Woche beschrie­be­ne – Abbla­sen des Archi­tek­tur­wett­be­werbs durch den Pro­test von Archi­tekt Ste­phan Braun­fels – die nmz schreibt über die neu­es­ten Ent­wick­lun­gen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Nun ist es raus: Ceci­lia Bar­to­li wird Jean-Lou­is Grin­da 2023 als Inten­dan­tin der Opé­ra de Mon­te-Car­lo nach­fol­gen und damit die ers­te Frau in die­ser Posi­ti­on sein. +++ Der Gene­ral­di­rek­tor der San Fran­cis­co Ope­ra, Mat­thew Shil­vock, hat bekannt gege­ben, dass Eun Sun Kim von August 2021 an neue Chef­di­ri­gen­tin an sei­nem Haus wird. +++ Letz­te Woche haben wir von Mob­bing-Vor­wür­fen gegen Luzerns Inten­dan­ten Micha­el Hae­f­li­ger berich­tet – nun erklärt das Fes­ti­val, dass Unter­su­chun­gen des Stif­tungs­ra­tes kei­ne Anhalts­punk­te dafür gefun­den hät­ten +++ John Axel­rod wird Ers­ter Gast­di­ri­gent beim Kyo­to Sym­pho­ny Orches­tra, das von Juni­chi Hiro­ka­mi gelei­tet wer­den wird.

NETREBKO-FEST AN DER SCALA

Micha­el Ernst ist in der nmz ganz begeis­tert vom Sai­son­ende an der Mai­län­der Sca­la, an der Puc­ci­nis Tos­ca mit Anna Netreb­ko auf­ge­führt wur­de: „Wenn sie dann noch von einem so pracht­vol­len Orches­ter und einem der­art klang­star­ken Chor aus­ge­führt wird, sind die Hör­nerven hin­rei­ßend gespannt. Erst recht, wenn in der Titel­par­tie ‚La Netreb­ko‘ bril­lie­ren darf, eine aus­drucks­star­ke Anna Netreb­ko, die ihrem Sopran hell leuch­ten­de Lie­be und schwarz­dunk­len Tod abrin­gen kann. Wenn ihr eben­bür­ti­ge Sän­ger zur Sei­te ste­hen, Fran­ces­co Meli als Maler Mario Cava­ra­dos­si mit schlan­kem Tenor, Sinn für die lei­se­ren Töne und Kraft für den ganz gro­ßen Aus­bruch sowie Luca Sal­si als fie­ser Baron Scar­pia, dem er das Stimm­vo­lu­men eines geschlif­fe­nen Faust­keils ver­passt, mit dem er quer durch das gesam­te Thea­ter zu drin­gen ver­mag.“ Kri­ti­scher dage­gen Chris­ti­an Wild­ha­gen in der NZZ: „Ric­car­do Chail­ly rekon­stru­iert Puc­ci­nis Ur-‚Tosca‘ von 1900 in Star­be­set­zung. Nur ech­tes Musik­thea­ter ist das Spek­ta­kel wie­der ein­mal nicht.“

Zum Abschied noch der Hin­weis an alle Lai­en­chö­re aus dem Nor­den: Für die „Lan­ge Nacht des Sin­gens“ sucht die Elb­phil­har­mo­nie noch Bewer­ber. Wäre das nicht ein High­light für 2020?

