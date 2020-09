Der Internationale Heinrich-Schütz-Preis geht in diesem Jahr an die französische Dirigentin Françoise Lasserre. Damit würdigt das gleichnamige Musikfest die Künstlerin für ihre jahrelange Beschäftigung mit dem Leben und Werk des Komponisten Heinrich Schütz (1585–1672), wie die Veranstalter am Mittwoch in Berlin mitteilten.

Françoise Lasserre

Lasserre widme sich seit fast 35 Jahren der Wiederentdeckung von vokalen wie instrumentalen Meisterwerken des 17. und 18. Jahrhunderts, erklärte Intendantin Christina Siegfried. „Das tut sie mit dem erklärten Ziel der Exzellenz, Sinnlichkeit und Relevanz für das Heute. Dabei nimmt das Werk von Heinrich Schütz einen zentralen Platz ein.“ Mit ihrem Ensemble Akadêmia folge Lasserre „einem schnörkellosen, zugleich jubilierenden Klangideal wie dem unbedingten Ziel der Werktreue und der Treue zu sich selbst als im 21. Jahrhundert lebender Künstlerin“, sagte Siegfried.

Der Preis, eine von der Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach gestaltete Medaille, wird Lasserre am 11. Oktober im Rahmen des Abschlusskonzerts des Heinrich-Schütz-Musikfests in Weißenfels überreicht. Die Dirigentin ist in diesem Jahr „Artist in Residence“ des Festivals und wird das Abschlusskonzert selbst leiten.

Das Heinrich-Schütz-Musikfest beleuchtet seit mehr als 20 Jahren das Schaffen des deutschen Komponisten an seinen originalen Wirkungsstätten in Weißenfels, Zeitz, Bad Köstritz, Gera und Dresden. Die diesjährige Ausgabe beginnt am 2. Oktober und steht unter dem Motto „dero weitberümbte Musik“.

Seit 2018 vergibt das Festival jährlich den Heinrich-Schütz-Preis für herausragende Leistungen in der Vermittlung und Verbreitung der Musik des Komponisten und seiner Zeit. Die bisherigen Preisträger waren Hans-Christoph Rademann und im vorigen Jahr Sir Roger Norrington.

