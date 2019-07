Willkommen zur neuen Klassik-Woche

die­ses Mal mit som­mer­li­chen Gefüh­len: Wir rei­sen zur Hen­ze-Vil­la nach Ita­li­en, stel­len uns Chris­ti­an Thie­le­mann allein zu Haus vor und geden­ken dem gro­ßen Joao Gil­ber­to.

WAS IST

Glück­li­che Zei­ten: Gemein­sam mit Hans Wer­ner Hen­ze in sei­ner Vil­la La Lepra­ra, die nun unter den Ham­mer kommt. (Foto: pri­vat)

HENZES VILLA UNTER DEM HAMMER

Es war eines der denk­wür­digs­ten Inter­views, die ich je füh­ren durf­te: Hans Wer­ner Hen­ze hat­te mich (ich war als Stu­dent noch für das Opern­glas tätig) in sei­ne Vil­la La Lepra­ra in Mari­no bei Rom ein­ge­la­den. Früh am Mor­gen weck­te er mich in mei­nem Hotel am Tele­fon und frag­te: „Haben Sie eine Bade­ho­se dabei?“ Als ich – noch im Halb­schlaf – ver­nein­te, ant­wor­te­te er: „Umso bes­ser, Sie kön­nen auch so bei mir schwim­men.“ Einen gan­zen Tag lang habe ich mit Hen­ze und sei­nem Lebens­part­ner Faus­to Moro­ni ver­bracht: Auf dem Feder­ball-Feld, auf der Veran­da – ein Gespräch über die Ver­fol­gung durch die Nazis, den Kom­mu­nis­mus in Kuba, über Inge­borg Bach­mann, den Ham­bur­ger Medu­sa-Skan­dal und den Tod. Natür­lich hat Hen­ze auch über die gro­ßen Fes­te geschwärmt, die er auf La Lepra­ra aus­ge­rich­tet hat. Nun läuft der Count­down: Das Anwe­sen steht zum Ver­kauf – bis Ende des Jah­res soll es unter den Ham­mer. In der NZZ regt Mar­co Frei an, dass der Bund in der Pflicht sei, an die­sem Ort, an dem so viel Krea­ti­ves ent­stan­den sei, eine Art Vil­la Mas­si­mo ein­zu­rich­ten.

Movimentos 2019

NIKE WAGNER VERLÄSST BONN

In die­sem News­let­ter war sie immer wie­der The­ma: Ihr Umgang mit dem ver­ur­teil­ten Sieg­fried Mau­ser, ihr Umgang mit pri­va­ten Mails des Kom­po­nis­ten Moritz Eggert – aber auch, dass es Nike Wag­ner nur sel­ten gelun­gen ist, beim Beet­ho­ven­fest in Bonn Publi­kums­nä­he auf­zu­bau­en. Nun hat sie beschlos­sen, ihre Inten­danz nach 2020 auf­zu­ge­ben. Zunächst hör­ten sich ihre Wor­te mode­rat an, doch in einem BR-Klas­sik-Inter­view leg­te sie nach. Sie erklär­te, dass das Bon­ner Publi­kum zu kon­ser­va­tiv für ihre Plä­ne wäre, dass Expe­ri­men­te in der Stadt nicht gewünscht sei­en und dass das Fes­ti­val nach ihr sicher­lich „rech­ter“ wer­de – was auch immer das bedeu­ten mag. Fakt ist: Wag­ners quer­ge­dach­te Pro­gram­me hat­ten es schwer beim Publi­kum. Die Erfolgs­zah­len ihrer (ganz und gar nicht anbie­dern­den) Vor­gän­ge­rin Ilo­na Schmiel konn­te Wag­ner nicht hal­ten. Im Gegen­teil: Sie spiel­te ein finan­zi­el­les Defi­zit von 650 000 Euro ein. Das mag auch an ihrer Art der Kom­mu­ni­ka­ti­on gele­gen haben. Doch davon will die Inten­dan­tin nichts wis­sen: Schuld sind die ande­ren – vor allen Din­gen: das doo­fe Publi­kum und die Stadt Bonn.

CHRISTIAN ALLEIN ZU HAUS

Ziem­lich poin­tiert hat Manu­el Brug den Wech­sel von Musik­ma­na­ger Jan Nast auf Twit­ter kom­men­tiert. Nast wird die Säch­si­sche Staats­ka­pel­le Dres­den im Okto­ber in Rich­tung Wie­ner Sym­pho­ni­ker ver­las­sen. Brug schrieb: „Was wie ein klei­ner Abstieg aus­sieht, bedeu­tet in Wahr­heit: ein bes­se­res und freu­di­ge­res Leben ohne Chris­ti­an Thie­le­mann.“ In einer Pres­se­mit­tei­lung beju­bel­te Nast bereits die Publi­kums­nä­he der Sym­pho­ni­ker und will sie als emo­tio­na­les und inter­na­tio­nal erfolg­rei­ches Orches­ter sowohl vor Ort als auch auf Tour­ne­en wei­ter­ent­wi­ckeln. Die Vor­ar­beit dafür hat sein Vor­gän­ger bereits erle­digt: Johan­nes Neu­bert hat die oft auf­ge­bläh­ten Musi­ker-Ver­trä­ge neu gestal­tet und das Orches­ter ver­schlankt – dafür muss­te er am Ende gehen. Ihn zieht es nun zur Radio­phil­har­mo­nie nach Paris – kein leich­ter Job. Nicht unwahr­schein­lich, dass Neu­bert sich in den Hin­tern beißt, Nasts Posi­ti­on in Dres­den hät­te der gebür­ti­ge Sach­se sicher­lich gern gehabt. Wer Nast zukünf­tig in Dres­den erset­zen wird, liegt im Gut­dün­ken von Chris­ti­an Thie­le­mann. Der kämpft aller­dings gera­de an zahl­rei­chen ande­ren Fron­ten: Sein Streit mit Niko­laus Bach­ler bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len scheint ver­här­tet, und auch der Rück­halt des Orches­ters scheint zu wan­ken. Anders kann man die Pres­se­mit­tei­lung der Musi­ker nicht ver­ste­hen, die Nast trä­nen­reich nach­wei­nen. Für den Dresd­ner Jour­na­lis­ten Mar­tin Mor­gen­stern steht Thie­le­mann wie ein wei­ßer Ele­fant im Raum, über den nie­mand zu spre­chen wagt. Dabei waren unter sei­ner Lei­tung in den letz­ten Jah­ren und Mona­ten zahl­rei­che Abgän­ge zu ver­zeich­nen: „Jan Nasts lang­jäh­ri­ge Assis­ten­tin Agnes Mon­re­al war bereits 2016 nach Schles­wig-Hol­stein gewech­selt, die Orches­ter­ma­na­ge­rin Eli­sa­beth Roeder von Diers­burg wech­sel­te vor kur­zem zu Baren­bo­im an die Ber­li­ner Staats­oper. Der lang­jäh­ri­ge Orches­ter­dra­ma­turg Tobi­as Nie­der­schlag und der Lei­ter der Kom­mu­ni­ka­ti­on, Mat­thi­as Clau­di, haben schließ­lich die Staats­ka­pel­le letz­tes Jahr ver­las­sen.“ Manu­el Brug fasst all das in einem Satz zusam­men: „Chris­ti­an allein zu Haus.“ Das wie­der­um erin­nert ein biss­chen an den Anfang der Ver­wer­fun­gen in Ber­lin und spä­ter in Mün­chen.

DRAMATURG RECHNET MIT OPERNBETRIEB AB

Der Chef­dra­ma­turg der Frank­fur­ter Oper, Nor­bert Abels, ver­lässt das Haus. In der FAZ hat er Micha­el Hier­hol­zer ein sehr lesens­wer­tes Inter­view gege­ben, in dem er mit dem Betrieb abrech­net. Eine Pflicht­lek­tü­re für alle, die an einem Opern­haus beschäf­tigt sind: „‚Die gän­gi­ge Denk­fi­gur ist immer, dass Häu­ser mit den Lei­tern, den Inten­dan­ten iden­ti­fi­ziert wer­den‘, sagt Abels. ‚Wir haben noch ein Den­ken wie aus der Zeit der Duo­dez­fürs­ten­tü­mer.‘ In den sel­tens­ten Fäl­len wer­de zur Kennt­nis genom­men, dass eine Gesamt­leis­tung sehr vie­ler Men­schen hin­ter dem Erfolg eines Opern­hau­ses ste­he.“

WAS WAR

Wird auch die­ses Jahr Bay­reuth wie­der besu­chen: Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel. Wird sie dann auch Vla­di­mir Putin begeg­nen?

GIPFELTREFFEN IN BAYREUTH?

Diri­gent Vale­ry Ger­giev hat um eini­ge Kar­ten für sei­ne Bay­reuth-Pre­mie­re am 25. Juli mit Richard Wag­ners Tann­häu­ser gebe­ten. An wen er sie wei­ter­gibt, weiß nie­mand! Nicht aus­ge­schlos­sen, dass Wla­di­mir Putin (ein Freund Ger­gievs) spon­tan Inter­es­se am Grü­nen Hügel bekun­den könn­te und auf­taucht. Dann könn­te Ange­la Mer­kels jähr­li­che Musik-Aus­zeit sich schnell in einen diplo­ma­ti­schen Draht­seil­akt ver­wan­deln. Die Kanz­le­rin hat sich näm­lich auch die­ses Jahr wie­der ange­mel­det, gefolgt von Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn, Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters und Digi­tal-Staats­mi­nis­te­rin Doro­thee Bär. Die Pre­mie­re in der Regie von Tobi­as Krat­zer wird wie immer im Kino über­tra­gen – und ich freue mich, wenn wir uns dort wie­der­se­hen.

STUDIE ZU PUBLIKUMSZAHLEN

„Man könn­te die Besu­cher­zahl um 75 Pro­zent stei­gern“, sag­te der Kul­tur­wis­sen­schaft­ler Mar­tin Trönd­le im Deutsch­land­funk. Opern- und Kon­zert­häu­ser lit­ten nicht unter Geld- oder Zeit­man­gel der poten­zi­el­len Besu­cher, son­dern eine Stu­die zei­ge, dass die Nähe zur Kul­tur im Eltern­haus und die Mög­lich­keit, im Freun­des­kreis über die Ver­an­stal­tun­gen zu reden, wich­tig sei­en. Beson­ders rele­vant sei der Begriff der Nähe, betont Trönd­le. Wenn Kon­zert­be­su­cher Nähe erfah­ren, durch das Eltern­haus, die Schu­le oder die eige­ne Bil­dung, wür­den sie auch öfter kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen besu­chen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Die geor­gi­sche Mez­zo­so­pra­nis­tin Ani­ta Rach­ve­lish­vi­li hat bekannt gege­ben, dass sie nicht mehr in Russ­land auf­tre­ten wer­de. Die rus­si­sche klas­si­sche Musik sei eine der schöns­te der Welt, schrieb sie, aber sie wer­de auf Grund der Poli­tik in Russ­land nicht mehr auf­tre­ten. „Wegen des Dik­ta­tors Wla­di­mir Putin und weil Wla­di­mir Putin unser Volk tötet und unser Land stiehlt!“ +++ Der Gene­ral­inten­dant des Meck­len­bur­gi­schen Staats­thea­ters hat die Nase voll. Lars Tiet­je erklär­te in einer Pres­se­mit­tei­lung: „Mit Kul­tur­mi­nis­te­rin Bet­ti­na Mar­tin habe ich mich (…) mehr­fach (…) aus­ge­tauscht. (…) Ich habe den Ein­druck gewon­nen, dass ich nicht das hun­dert­pro­zen­ti­ge Ver­trau­en aller Gesell­schaf­ter habe.“ +++ Die West­deut­sche Zei­tung hat den Diri­gen­ten Axel Kober zu des­sen 10-jäh­ri­gem Jubi­lä­um in Düs­sel­dorf por­trä­tiert – lesens­wert. +++ Ein letz­ter Scout für den schei­den­den Sca­la-Inten­dan­ten Alex­an­der Perei­ra: Woo­dy Allen wird in Mai­land Puc­ci­nis Gian­ni Schic­chi insze­nie­ren. +++ Die Schwei­zer Regis­seu­rin Bar­ba­ra Frey wird neue Inten­dan­tin der Ruhr­tri­en­na­le. +++ Der Pia­nist Radu Lupu hat bekannt gege­ben, dass er nach die­ser Sai­son vom Kon­zert­po­di­um zurück­tre­ten wird. +++ In einem gro­ßen Arti­kel im Stan­dard nimmt Lju­bi­sa Tosic das aktu­el­le Inten­dan­ten­ka­rus­sell in Euro­pa unter die Lupe und fragt nach den Chan­cen für Sté­pha­ne Lissner, Domi­ni­que Mey­er oder Ste­fan Her­heim. +++ Der Schwei­zer Kom­po­nist Urs Ring­ger ist gestor­ben – Peter Hag­mann ruft dem Kol­le­gen in der NZZ nach.

AUF UNSEREN BÜHNEN

„Der Fana­tis­mus der Alli­anz aus Pöbel und Adel fes­tigt die Macht der Obrig­keit“ – die­ses Mot­to stell­te Chris­ti­an Schmidt vom Tages­spie­gel über Peter Kon­wit­sch­nys Insze­nie­rung der Huge­not­ten in Dres­den. Ein gelun­ge­ner Abend, befand der Kri­ti­ker. +++ Mit Pau­ken und Trom­pe­ten wur­den die ers­ten Fest­spie­le in Erl ohne Gus­tav Kuhn ein­ge­läu­tet. In der Tiro­ler Zei­tung schwärmt Diri­gen­tin Audrey Saint-Gil über die Neu­erfin­dung des Ortes, die neu­en Gesich­ter und ihre Aida-Pro­duk­ti­on. +++ Joa­chim Lan­ge fei­ert in der Deut­schen Büh­ne die Pre­mie­re des von Romeo Castel­luc­ci sze­nisch ein­ge­rich­te­ten Mozart-Requi­ems unter Raphaël Pichon in Aix-en-Pro­vence: „Zum Schluss rich­tet sich der Büh­nen­bo­den effekt­voll ganz lang­sam zu einer Tabu­la rasa auf und lässt all den Unrat, den die Men­schen dort zurück­ge­las­sen haben, nach unten rut­schen.“ +++ Begeis­tert war der Kri­ti­ker der New York Times von der Idee des Regis­seurs Chris­to­phe Hono­ré, sei­ne Tos­ca in Aix-en-Pro­vence mit der Arie Vis­si d’arte, gesun­gen von Vete­ran-Sopran Cathe­ri­ne Mal­fi­ta­no, begin­nen zu las­sen. Der Film­re­gis­seur hät­te eine Oper in Sze­ne gesetzt, die auf jeden Fall eines ver­mei­den will: Lan­ge­wei­le. +++ Die Staats­oper Ber­lin nennt es „Digi­tal­stra­te­gie“ – gemeint ist: BMW zahlt einen Hau­fen Geld für eini­ge Back­stage-Vide­os von Dani­el Baren­bo­ims Opern­haus. Mein Kom­men­tar dazu hier. +++

WAS LOHNT

Ein his­to­ri­sches Paar: Die Affä­re der Pia­nis­ten Nico Kauf­mann und Vla­di­mir Horo­witz dient Lea Sin­ger als Grund­la­ge für einen neu­en Roman.

Um ehr­lich zu sein, weiß ich nicht, ob sich die­ses Buch wirk­lich lohnt, da ich es noch nicht gele­sen habe. Aber ich kann es mir durch­aus als unter­halt­sa­me Som­mer­lek­tü­re vor­stel­len. Eva Gesi­ne Baur, mit der ich unter ande­rem einen Film über Mozarts Zau­ber­flö­te gedreht habe, hat unter ihrem lite­ra­ri­schen Pseud­onym Lea Sin­ger den Roman Der Kla­vier­schü­ler vor­ge­legt. Dabei hat sie sich an der his­to­risch wah­ren Geschich­te um Nico Kauf­mann, der bei Vla­di­mir Horo­witz Kla­vier­un­ter­richt nahm und zum Lieb­ha­ber des Pia­nis­ten wur­de, ori­en­tiert. Paul Jandl jubelt in der NZZ: „Lea Sin­gers Der Kla­vier­schü­ler ist ein Buch, das mit empa­thi­scher Hin­ga­be von Musik und Tod erzählt. Von Berühm­ten und weni­ger Berühm­ten. Was in der Höl­le von Depres­sio­nen beginnt, führt all­mäh­lich in die lich­ten Höhen gros­ser Geis­ter.“ Ich packe das Buch auf jeden Fall als Urlaubs­lek­tü­re ein.

Ach so, natür­lich – dazu wer­de ich mir som­mer­li­chen Bos­sa-Nova auf­le­gen und João Gil­ber­tos geden­ken, der mit 88 Jah­ren gestor­ben ist.

Genie­ßen Sie die Leich­tig­keit des Som­mers, und hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de