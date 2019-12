Nur kurz ist Rode­lin­da wie­der mit ihrem gelieb­ten Ber­tari­do ver­eint, dann wirft ihn sein Feind Gri­mo­al­do ins Gefäng­nis. Das schmerz­er­füll­te Duett Io t’ab­brac­cio am Ende des zwei­ten Akts der Oper Rode­lin­da gehört zum Berüh­rends­ten, das Georg Fried­rich Hän­del kom­po­niert hat. Die fran­zö­si­sche Barock­ex­per­tin Emma­nu­el­le Haïm such­te es für ein Kon­zert­pro­gramm aus, das sie ver­zwei­felt Lie­ben­den gewid­met hat.

Die fran­zö­si­sche Maes­tra Emma­nu­el­le Haïm diri­giert ihr Ensem­ble Le Con­cert d’Astrée.

(Foto: © Simon Fow­ler / War­ner Clas­sics)

An der Oper Lil­le diri­gier­te sie im ver­gan­ge­nen Herbst die gesam­te Oper, die von Jean Bello­ri­ni ein­drucks­voll in Sze­ne gesetzt wur­de. Ein Mit­schnitt ist jetzt beim Label Era­to als DVD erschie­nen. In der Titel­rol­le glänzt die Sopra­nis­tin Jea­ni­ne De Bique, die der trau­ern­den Rode­lin­da mit ihrer war­men Stim­me see­li­sche Tie­fe ver­leiht. Ber­tari­do ver­kör­pert der mit Hän­dels Musik bes­tens ver­trau­te Coun­ter­te­nor Tim Mead. Jakub Józef Orliń­ski, der neue Shoo­ting-Star in die­sem Stimm­fach, ist als Unul­fo zu erle­ben. Mit ihrem Alte-Musik-Ensem­ble Le Con­cert d’A­s­trée bie­tet Haïm eine span­nungs­rei­che Inter­pre­ta­ti­on, die unter die Haut geht.

Georg Fried­rich Hän­del: „Rode­lin­da“, Jea­ni­ne De Bique, Tim Mead, Ben­ja­min Hulett u.a., Le Con­cert d’Astrée, Emma­nu­el­le Haïm, Jean Bello­ri­ni, Opé­ra de Lil­le (Era­to / War­ner)

