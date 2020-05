Das Land Hes­sen legt in der Coro­na-Kri­se ein Unter­stüt­zungs­pa­ket für Künst­ler, Fes­ti­vals und Kul­tur­ein­rich­tun­gen auf. „Kunst und Kul­tur sind kein Luxus oder Sah­ne­häub­chen in guten Zei­ten“, sag­te Kul­tur­mi­nis­te­rin Ange­la Dorn (Grü­ne) am Mon­tag. „Kunst und Kul­tur sind ele­men­ta­rer Bestand­teil unse­res Lebens.“ Das gel­te auch und gera­de in der Kri­se. Für das Paket „Hes­sen kul­tu­rell neu eröff­nen“ stellt das Land rund 50 Mil­lio­nen Euro zusätz­li­che Mit­tel bereit.

Hes­sens Kunst­mi­nis­te­rin Ange­la Dorn

Freie Künst­ler kön­nen Arbeits­sti­pen­di­en von je 2.000 Euro erhal­ten. „Wir haben uns bereits mit den wirt­schaft­li­chen Sofort­hil­fen für Solo-Selbst­stän­di­ge und klei­ne Unter­neh­men sowie mit dem Ver­eins­pro­gramm sehr bemüht, Här­ten für die Kul­tur abzu­fe­dern“, erklär­te Dorn. „Lei­der hat die Gro­ße Koali­ti­on in Ber­lin einen Aus­gleich für Lebens­hal­tungs­kos­ten von Solo­selbst­stän­di­gen in den Sofort­hil­fen nicht zuge­las­sen.“ Hier gebe es eine Lücke. „Wir haben unse­re Arbeits­sti­pen­di­en nun bewusst so gestal­tet, dass sie unab­hän­gig von Betriebs­aus­ga­ben sind und auch nicht auf die Grund­si­che­rung ange­rech­net wer­den“, so Dorn.

Fes­ti­vals, die als Groß­ver­an­stal­tung wegen der Coro­na-Pan­de­mie abge­sagt wer­den müs­sen, erhal­ten eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für Ein­nah­me­aus­fäl­le. Die maxi­ma­le Höhe rich­tet sich nach der Zahl der ver­kauf­ten Ein­tritts­kar­ten im Schnitt der ver­gan­ge­nen drei Jah­re: 2,50 Euro pro Ticket bei öffent­lich getra­ge­nen Fes­ti­vals, 5,00 Euro bei von gemein­nüt­zi­gen Ver­ei­nen oder pri­va­ten Insti­tu­tio­nen getra­ge­nen. Der Betrag ist auf 500.000 Euro gede­ckelt.

Anträ­ge kön­nen ab dem 1. Juni gestellt wer­den. Künst­ler wen­den sich an die Hes­si­sche Kul­tur­stif­tung, Fes­ti­vals an das Hes­si­sche Minis­te­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst.

Ein wei­te­res Pro­gramm soll Kul­tur­ein­rich­tun­gen den Über­gang in die voll­stän­di­ge Neu­eröff­nung erleich­tern. Kinos, Kon­zert­sä­le, Freie Büh­nen und ande­re Spiel­stät­ten kön­nen für die Ent­wick­lung neu­er For­ma­te oder bau­li­che Anpas­sun­gen einen Pau­schal­be­trag von je 18.000 Euro erhal­ten. Eine Kom­bi­na­ti­on mit ande­ren Hil­fen, etwa den ange­kün­dig­ten Pro­gram­men des Bun­des, soll mög­lich sein. Anträ­ge könn­ten vor­aus­sicht­lich ab 1. August beim Minis­te­ri­um gestellt wer­den.

